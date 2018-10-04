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та інших авторів / Підсумки: енергетика / Итоги: Энергетика 04.10.18 Итоги: Энергетика 04.10.18 + Додати

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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Чет 04 жов, 2018 12:32 Итоги: Энергетика 04.10.18



По состоянию на 07.10 Киева стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2% - до $86,12 за баррель.



Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,24% - до $76,24 за баррель.



Рынок нефти корректируется вниз после роста в среду на 2%, до максимума с начала ноября 2014 года.



Аналитики считают, что ралли среды было связано с сохраняющимися опасениями дефицита на рынке в связи с ожидаемым вступлением в силу американских санкций против энергетического сектора Ирана в начале ноября.



Этот фактор перевесил данные минэнерго США о значительном росте коммерческих запасов нефти в стране за прошлую неделю (на 8 миллионов баррелей, или на 2%, - до 404 миллионов баррелей). Эксперты ждали меньшего роста - на 1,985 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 397,985 миллиона баррелей.



Как правило, подобная статистика минэнерго США приводит к снижению цен на нефть, однако на этот раз этого не произошло.



Мировые цены на нефть в среду, 03 октября, продемонстрировали положительную динамику.



Котировки ноябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на $1,18 и составили $76,41 за баррель.



На торгах в Европе нефть тоже подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость ноябрьских контрактов на Brent выросла на $1,49, до $86,29 за баррель.



В ходе американской торговой сессии в среду 3 октября цены на нефть марки Brent достигли максимума на уровне $86,73 за баррель. Столь высокой котировки не было с 30 октября 2014 года. Поэтому можно заявить, что «черное золото» полностью восстановило свои потери за последние 4 года.



Сделка России и Саудовской Аравии не помогла остановить нефтяное ралли.



Агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что РФ и Саудовская Аравия в сентябре заключили двустороннее соглашение с целью повысить объемы добычи нефти и охладить растущие цены. Об этом две страны проинформировали США еще перед встречей мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире, которая состоялась еще в начале прошлого месяца.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халид аль-Фалих, который принимал участие в Московской энергетической конференции, заявил, что страна успешно удовлетворяет возросший спрос на нефть. Он сказал, что рынок хорошо обеспечен дополнительным объемом поставок.



Аль-Фалих обещал, что в октябре объем производства нефти вырастет до 10,7 млн. баррелей в день. В ноябре страна еще сильнее нарастит добычу. Но конкретные цифры не были озвучены. Напомним, в ноябре 2016 года Саудовская Аравия достигла своих рекордных показателей нефтедобычи на уровне 10,72 млн. баррелей в сутки.



«Саудовское предложение все еще выглядит очень робко, рынок хочет увидеть нечто более активное», — прокомментировал ситуацию аналитик Petromatrix Оливье Якоб.



Однако ралли на нефтяном рынке, как видно, не стабилизировалось.



На этом фоне Китай полностью отказался от покупок американской нефти

Президент China Merchants Energy Shipping Co (CMES) в среду 03 октября заявил, что из-за торговой войны между США и Поднебесной, страна приняла решение полностью прекратить поставки нефти из США. В кулуарах форума в Гонконге глава CMES посетовал на то, что компания была одним из основных поставщиков нефти из США в Китай. И это был прекрасный бизнес. Но теперь он полностью остановлен.

Данные систем, которые занимаются отслеживанием танкерных перевозок нефти, подтвердили эту информацию. В сентябре из США в Китай не приплывали нефтетанкеры.



Штаты стали экспортировать нефть в Поднебесную в 2016 году. Больше все США экспортируют в Канаду. Китай был на втором месте. Его доля в американском нефтяном экспорте составляла 20%. За ним следовали Великобритания и Нидерланды. При этом в структуре нефтяного импорта Китая поставки из США составляли всего 3%.



О странной реакции цен на нефть на резкое увеличение запасов в США.



Это неудивительно было увидеть такой всплеск запасов после того, как на прошлой неделе минэнерго сообщило о падении нефтепереработки на целых 5% в связи с уходом НПЗ в США на осеннюю профилактику. Однако сегодняшняя реакция цен на нефть говорит нам о том, что динамика запасов сырья в США сейчас не является главной движущей силой нефтяных котировок.



Итак, как показал отчет управления энергетической информации минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 сентября, выросли на 8 миллионов баррелей, или на 2% - до 404 миллионов баррелей.



Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста запасов только на 1,985 миллиона баррелей, или 0,5%, до 397,985 миллиона баррелей. Это также намного больше того роста запасов, о котором накануне сообщал Американский институт нефти. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 1,7 миллиона баррелей - до 24,5 миллиона.



Реакцией рынка на цифры роста запасов сырой нефти стало первоначальное падение котировок нефти обоих сортов. Однако к настоящему времени цены не только отыграли все падение, но и вышли на уровни выше предотчетных. И вот в чем дело.



Добыча нефти в США упорно не растет уже больше месяца. За отчетную неделю она осталась на уровне 11,1 миллиона баррелей в день. Запасы бензина снизились на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 235,2 миллиона баррелей. Ожидался рост показателя на 1,3 миллиона баррелей.



Запасы дистиллятов упали на 1,8 миллиона баррелей, или на 1,3%, составив 136,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 1,3 миллиона баррелей. Стратегический резерв нефти в стране за неделю не изменился, оставшись на уровне 660 миллионов баррелей.



Совокупные поставки топлива на потребительский рынок США на неделе 22–28 сентября составили 20.174 миллиона барреля в день против 19,999 миллиона барреля в день на предыдущей неделе. Импорт нефти в США вырос на 163 тысячи баррелей в день до 7,965 миллиона баррелей день.



Однако есть более важные новости, которые не позволяют сейчас ценам упасть. Это неспособность как США, так и Саудовской Аравии восполнить уходящую с рынка иранскую нефть и ушедшую ранее венесуэльскую нефть. И рынок осознает это. Добыча растет только в России, но этого рынку оказалось недостаточно. «Быки» настолько ухватились за шанс довести медведей до капитуляции, что вряд ли упустят его.



Россия на пределе: У экономики садится нефтяная батарейка.



Россия резко увеличила добычу нефти и вышла на рекорд более чем за 30 лет.

На начало октября российские нефтяники качали ежедневно 11,36 млн. баррелей в день, сообщил Reuters со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.



По сравнению с началом года объемы добычи выросли на 460 тысяч баррелей в сутки, а текущий уровень - рекордный с 1987 года, ставшего историческим пиком нефтяной промышленности СССР.

Рост добычи согласован с Саудовской Аравией - сделка, заключенная в конце 2016 года и призванная стабилизировать мировой рынок после трехкратного обвала котировок, де-факто свернута, рассказал представитель в одной из крупных нефтяных компаний.



Сейчас РФ добывает на 160 тысяч баррелей больше лимита, установленного соглашением ОПЕК+. Но текущие объемы добычи в РФ - предел: качать больше невозможно, сказал глава «Лукойла» Вагит Алекперов и подтвердили представители двух крупных нефтедобытчиков.



Единственное месторождение, которое способно дать больше нефти, - это месторождение Требса и Титова, сообщил Алекперов: в прошлом году там было добыто 1,9 млн. тонн, а к 2020-му планируется 4,8 млн.

Впрочем, дополнительные объемы - находятся на грани статистической погрешности. Это лишь 0,5% от текущего производства нефти, или около 60 тысяч баррелей в день.



Ресурсная база нефтяной промышленности стремительно деградирует: западно-сибирские месторождения-гиганты, которые были открыты еще при СССР и до сих пор остаются главным источником долларовых доходов для экономики, истощаются.

Чтобы просто удержать добычу на зрелых залежах, компаниям придется неистово бурить, говорит аналитик «Атона» Александр Корнилов.



Но и этих возможностей хватит лишь на 3-4 года: начиная с 2022-го добыча нефти в России начнет падать и, если ничего не делать, за 14 лет рухнет вдвое, сообщил 18 сентября глава Минэнерго Александр Новак.



За последние 10 лет объемы бурения пришлось увеличить вдвое, себестоимость одной тонны нефти взлетела в 2,4 раза, общие капитальные затраты - почти втрое. В базовом сценарии Западная Сибирь, дающая каждый второй извлеченный на поверхность баррель, потеряет 40% мощностей, а в пессимистичном сценарии спад будет более чем двукратным - с 330 млн. тонн в год сейчас до 146 млн., сообщил Новак.



Это означает, что бюджет РФ вскоре не сможет позволить себе прежний объем нефтяных доходов: придется снижать налоги на отрасль, чтобы освободить средства для инвестиций, подчеркнул министр.



Но проблема не только в деньгах: санкции Запада отрезали нефтегазовую отрасль от современных технологий, в то время как собственных в России практически нет, отмечает директор энергетического центра при Московской школе управления «Сколково» Татьяна Митрова.



По данным Минприроды, за последние 2 года в стране не было введено в эксплуатацию ни одного нового месторождения газа, не удалось открыть ни одного крупного месторождения нефти, а работы на арктическом шельфе пришлось приостановить.

Ключевой проблемой становится невозможность поддерживать добычу на стареющих месторождениях, подчеркивает Митрова: для этого требуется гидроразрыв пласта. Но за все время санкций в стране не было создано ни одного собственного флота ГРП, а имеющийся флот стремительно ветшает.

«Обманчиво низкий текущий эффект санкций не должен вводить в заблуждение: в долгосрочной перспективе они в состоянии поставить под угрозу поддержание объемов добычи и развитие экспортной трубопроводной инфраструктуры, постепенно выдавливая Россию с внешних рынков, сужая каналы получения доходов от экспорта и подрывая устойчивость национальной экономики», - предупреждает Митрова.



«Газпром» заявил о планах строить новые трубопроводы в Европу.



Не успев достроить Nord Stream 2 и демонтировать оказавшийся ненужным газовый коридор для «Южного потока», «Газпром» грезит новыми многомиллиардными проектами.

Компания планирует строить новые газопроводы в ЕС, чтобы удовлетворить растущий спрос на российский газ, заявил в среду на «Российской энергетической неделе» (РЭН) замглавы правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Нужно создавать новые транспортные маршруты», - подчеркнул он, добавив, что они «жизненно необходимы для Европы».



В ближайшие 7 лет Евросоюзу потребуется дополнительно не менее 60 млрд. кубометров газа ежегодно; к 2030 году - 80 млрд. кубометров, сказал Медведев.



«Сейчас все больше экспертов, аналитиков, промышленников склоняются к мысли, что на самом деле эти цифры занижены, и объемы дополнительного импорта могут превысить цифры в 100 млрд. кубометров в год», - добавил он.



Резкий рост потребности Европы в газе «Газпром» и российские чиновники прогнозируют не первый год, напоминает гендиректор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.



В 2010 году занимавший тогда пост премьера Владимир Путин говорил, что «по данным всех экспертов, спрос на газ в Европе подскочит на 200 млрд. кубометров в год за 10 лет».



На деле же спрос рухнул почти на 17%: в прошлом году ЕС потребовалось 497 млрд. кубов против 597 восемь лет назад. К 2040-му году, по прогнозу МЭА, спрос упадет до 454 млрд. кубометров.



«Старые газопроводы сейчас работают фактически вполсилы, - рассказывает партнер RusEnegry Михаил Крутихин. – «Газпром» рассчитывал получать газ с месторождений-гигантов на севере Тюменской области - Уренгой, «Фестивальное», «Медвежье» и других знаменитых. Но там уже газ идет низконапорный, они приближаются к исчерпанию. И можно было бы присоединить к старой трубе новый газ и отправить на Запад».



Но «Газпром» традиционно выбирает самые дорогие решения, подчеркивает эксперт. Официально «Сила Сибири», «Турецкий поток» и Nord Stream 2 обойдутся в $21 млрд.. Но к этой сумме нужно добавить еще $44 млрд. так называемых sunk costs - издержек на строительство коридоров внутри России, которые холдинг оплатил полностью из собственных средств.



Один из таких коридоров, который должен был вести заблокированному ЕК «Южному потоку» «Газпром» сейчас демонтирует.



506 километров труб, проложенных по маршруту Починки-Анапа - от Саратовской области до Краснодарского края - подлежат ликвидации вместе с газоизмерительной станцией «Моршанская». Их надеялись подключить к «Турецкому потоку», но Анкара согласилась на проект лишь из двух ниток вместо четырех, де-факто отказавшись быть транзитером российского газа в Европу.



«Когда проекты кончатся, "Газпром", я думаю, начнет оперативную замену своих труб, которые вполне исправно могли бы работать по всей стране. Эти ребята не прогадают», - иронизирует Крутихин, имея в виду близких к Путину подрядчиков «национального достояния».





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром в рамках коррекции после обновления в среду максимумов с ноября 2014 года.Мировые цены на нефть в среду, 03 октября, продемонстрировали положительную динамику.О странной реакции цен на нефть на резкое увеличение запасов в США.Это неудивительно было увидеть такой всплеск запасов после того, как на прошлой неделе минэнерго сообщило о падении нефтепереработки на целых 5% в связи с уходом НПЗ в США на осеннюю профилактику. Однако сегодняшняя реакция цен на нефть говорит нам о том, что динамика запасов сырья в США сейчас не является главной движущей силой нефтяных котировок.Итак, как показал отчет управления энергетической информации минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 сентября, выросли на 8 миллионов баррелей, или на 2% - до 404 миллионов баррелей.Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста запасов только на 1,985 миллиона баррелей, или 0,5%, до 397,985 миллиона баррелей. Это также намного больше того роста запасов, о котором накануне сообщал Американский институт нефти. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 1,7 миллиона баррелей - до 24,5 миллиона.Реакцией рынка на цифры роста запасов сырой нефти стало первоначальное падение котировок нефти обоих сортов. Однако к настоящему времени цены не только отыграли все падение, но и вышли на уровни выше предотчетных. И вот в чем дело.Добыча нефти в США упорно не растет уже больше месяца. За отчетную неделю она осталась на уровне 11,1 миллиона баррелей в день. Запасы бензина снизились на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 235,2 миллиона баррелей. Ожидался рост показателя на 1,3 миллиона баррелей.Запасы дистиллятов упали на 1,8 миллиона баррелей, или на 1,3%, составив 136,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 1,3 миллиона баррелей. Стратегический резерв нефти в стране за неделю не изменился, оставшись на уровне 660 миллионов баррелей.Совокупные поставки топлива на потребительский рынок США на неделе 22–28 сентября составили 20.174 миллиона барреля в день против 19,999 миллиона барреля в день на предыдущей неделе. Импорт нефти в США вырос на 163 тысячи баррелей в день до 7,965 миллиона баррелей день.Однако есть более важные новости, которые не позволяют сейчас ценам упасть. Это неспособность как США, так и Саудовской Аравии восполнить уходящую с рынка иранскую нефть и ушедшую ранее венесуэльскую нефть. И рынок осознает это. Добыча растет только в России, но этого рынку оказалось недостаточно. «Быки» настолько ухватились за шанс довести медведей до капитуляции, что вряд ли упустят его.Россия на пределе: У экономики садится нефтяная батарейка.Россия резко увеличила добычу нефти и вышла на рекорд более чем за 30 лет.На начало октября российские нефтяники качали ежедневно 11,36 млн. баррелей в день, сообщил Reuters со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.По сравнению с началом года объемы добычи выросли на 460 тысяч баррелей в сутки, а текущий уровень - рекордный с 1987 года, ставшего историческим пиком нефтяной промышленности СССР.Рост добычи согласован с Саудовской Аравией - сделка, заключенная в конце 2016 года и призванная стабилизировать мировой рынок после трехкратного обвала котировок, де-факто свернута, рассказал представитель в одной из крупных нефтяных компаний.Сейчас РФ добывает на 160 тысяч баррелей больше лимита, установленного соглашением ОПЕК+. Но текущие объемы добычи в РФ - предел: качать больше невозможно, сказал глава «Лукойла» Вагит Алекперов и подтвердили представители двух крупных нефтедобытчиков.Единственное месторождение, которое способно дать больше нефти, - это месторождение Требса и Титова, сообщил Алекперов: в прошлом году там было добыто 1,9 млн. тонн, а к 2020-му планируется 4,8 млн.Впрочем, дополнительные объемы - находятся на грани статистической погрешности. Это лишь 0,5% от текущего производства нефти, или около 60 тысяч баррелей в день.Ресурсная база нефтяной промышленности стремительно деградирует: западно-сибирские месторождения-гиганты, которые были открыты еще при СССР и до сих пор остаются главным источником долларовых доходов для экономики, истощаются.Чтобы просто удержать добычу на зрелых залежах, компаниям придется неистово бурить, говорит аналитик «Атона» Александр Корнилов.Но и этих возможностей хватит лишь на 3-4 года: начиная с 2022-го добыча нефти в России начнет падать и, если ничего не делать, за 14 лет рухнет вдвое, сообщил 18 сентября глава Минэнерго Александр Новак.За последние 10 лет объемы бурения пришлось увеличить вдвое, себестоимость одной тонны нефти взлетела в 2,4 раза, общие капитальные затраты - почти втрое. В базовом сценарии Западная Сибирь, дающая каждый второй извлеченный на поверхность баррель, потеряет 40% мощностей, а в пессимистичном сценарии спад будет более чем двукратным - с 330 млн. тонн в год сейчас до 146 млн., сообщил Новак.Это означает, что бюджет РФ вскоре не сможет позволить себе прежний объем нефтяных доходов: придется снижать налоги на отрасль, чтобы освободить средства для инвестиций, подчеркнул министр.Но проблема не только в деньгах: санкции Запада отрезали нефтегазовую отрасль от современных технологий, в то время как собственных в России практически нет, отмечает директор энергетического центра при Московской школе управления «Сколково» Татьяна Митрова.По данным Минприроды, за последние 2 года в стране не было введено в эксплуатацию ни одного нового месторождения газа, не удалось открыть ни одного крупного месторождения нефти, а работы на арктическом шельфе пришлось приостановить.Ключевой проблемой становится невозможность поддерживать добычу на стареющих месторождениях, подчеркивает Митрова: для этого требуется гидроразрыв пласта. Но за все время санкций в стране не было создано ни одного собственного флота ГРП, а имеющийся флот стремительно ветшает.«Обманчиво низкий текущий эффект санкций не должен вводить в заблуждение: в долгосрочной перспективе они в состоянии поставить под угрозу поддержание объемов добычи и развитие экспортной трубопроводной инфраструктуры, постепенно выдавливая Россию с внешних рынков, сужая каналы получения доходов от экспорта и подрывая устойчивость национальной экономики», - предупреждает Митрова.«Газпром» заявил о планах строить новые трубопроводы в Европу.Не успев достроить Nord Stream 2 и демонтировать оказавшийся ненужным газовый коридор для «Южного потока», «Газпром» грезит новыми многомиллиардными проектами.Компания планирует строить новые газопроводы в ЕС, чтобы удовлетворить растущий спрос на российский газ, заявил в среду на «Российской энергетической неделе» (РЭН) замглавы правления «Газпрома» Александр Медведев.«Нужно создавать новые транспортные маршруты», - подчеркнул он, добавив, что они «жизненно необходимы для Европы».В ближайшие 7 лет Евросоюзу потребуется дополнительно не менее 60 млрд. кубометров газа ежегодно; к 2030 году - 80 млрд. кубометров, сказал Медведев.«Сейчас все больше экспертов, аналитиков, промышленников склоняются к мысли, что на самом деле эти цифры занижены, и объемы дополнительного импорта могут превысить цифры в 100 млрд. кубометров в год», - добавил он.Резкий рост потребности Европы в газе «Газпром» и российские чиновники прогнозируют не первый год, напоминает гендиректор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.В 2010 году занимавший тогда пост премьера Владимир Путин говорил, что «по данным всех экспертов, спрос на газ в Европе подскочит на 200 млрд. кубометров в год за 10 лет».На деле же спрос рухнул почти на 17%: в прошлом году ЕС потребовалось 497 млрд. кубов против 597 восемь лет назад. К 2040-му году, по прогнозу МЭА, спрос упадет до 454 млрд. кубометров.«Старые газопроводы сейчас работают фактически вполсилы, - рассказывает партнер RusEnegry Михаил Крутихин. – «Газпром» рассчитывал получать газ с месторождений-гигантов на севере Тюменской области - Уренгой, «Фестивальное», «Медвежье» и других знаменитых. Но там уже газ идет низконапорный, они приближаются к исчерпанию. И можно было бы присоединить к старой трубе новый газ и отправить на Запад».Но «Газпром» традиционно выбирает самые дорогие решения, подчеркивает эксперт. Официально «Сила Сибири», «Турецкий поток» и Nord Stream 2 обойдутся в $21 млрд.. Но к этой сумме нужно добавить еще $44 млрд. так называемых sunk costs - издержек на строительство коридоров внутри России, которые холдинг оплатил полностью из собственных средств.Один из таких коридоров, который должен был вести заблокированному ЕК «Южному потоку» «Газпром» сейчас демонтирует.506 километров труб, проложенных по маршруту Починки-Анапа - от Саратовской области до Краснодарского края - подлежат ликвидации вместе с газоизмерительной станцией «Моршанская». Их надеялись подключить к «Турецкому потоку», но Анкара согласилась на проект лишь из двух ниток вместо четырех, де-факто отказавшись быть транзитером российского газа в Европу.«Когда проекты кончатся, "Газпром", я думаю, начнет оперативную замену своих труб, которые вполне исправно могли бы работать по всей стране. Эти ребята не прогадают», - иронизирует Крутихин, имея в виду близких к Путину подрядчиков «национального достояния».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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