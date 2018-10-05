Итоги: Энергетика 05.10.18

По состоянию на 7.50 Киева стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% - до $84,99 за баррель, ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,67%, до $74,83 за баррель.
В четверг цены на нефть значительно снижались на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о способности страны увеличить добычу на 1,3 миллиона баррелей в сутки. В среду министр сообщал, что добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре будет чуть выше уровня октября, который в настоящее время составляет 10,7 миллиона баррелей в сутки.
Кроме того, давление на стоимость «черного золота» оказали еженедельные данные минэнерго США о существенном росте запасов сырья в стране.
Однако в пятницу утром инвесторы снова переключили внимание на грядущие санкции в отношении Ирана, которые могут негативно отразиться на предложении сырья.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября.
Цены на нефть снизились в четверг на фоне сочетания роста добычи нефти в Саудовской Аравии и России и наращивания запасов в США. Тем не менее, цены остаются устойчивыми, поскольку сохраняется беспокойство относительно поставок сырья на фоне надвигающихся иранских санкций.
Нефть в четверг оказалась под давлением.
Нефтяные фьючерсы снизились в четверг, цены на нефть в США показали наибольшее однодневное процентное снижение с середины августа.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже ноябрьская нефть WTI потеряла $2,08, или 2,7%, до $74,33 за баррель. Это был самый большой однодневный процентный спад с середины августа.
Декабрьская нефть Brent упала на $1,71, или на 2%, до $84,58 за баррель на ICE Futures Europe.
«Фундаментальная динамика изменилась в пользу медведей на этой неделе с огромным ростом коммерческих запасов нефти в США и новостями о том, что Саудовская Аравия и Россия достигли частного соглашения несколько недель назад для увеличения объема добычи, чтобы помочь компенсировать сокращение экспорта из Ирана», - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report.
Неопределенность в отношении того, смогут ли основные производители нефти компенсировать снижением иранского экспорта санкциям США, которые начнутся в следующем месяце, были среди факторов, повысивших цены в среду, когда WTI превысила $76, а Brent поднялся выше $86.
Этот рост произошел, несмотря на крупнейший недельный запасов нефти в США за более чем 18 месяцев, - сказал Ричи, - «поэтому с фундаментальной точки зрения угроза надвигающихся санкции против Ирана была единственным бычьим влиянием на этой неделе».
Как сообщило Управление энергетической информации, внутренние запасы нефти выросли на 8 миллионов баррелей за неделю, закончившуюся 28 сентября.
Ноябрьский бензин упал почти на 1,8% до $2,10 за галлон, а ноябрьский топочный мазут закрылся на уровне $2,40 за галлон, снизившись на 1,5%.
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