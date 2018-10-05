RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Підсумки: енергетика
/
Итоги: Энергетика 05.10.18

Итоги: Энергетика 05.10.18
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:20

Итоги: Энергетика 05.10.18

Мировые цены на нефть в пятницу утром перешли к росту после падения на 2-3% в четверг, поскольку на рынке преобладают ожидания предстоящих санкций США против Ирана в начале ноября и связанные с ними опасения за предложение сырья на рынке.

По состоянию на 7.50 Киева стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,48% - до $84,99 за баррель, ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,67%, до $74,83 за баррель.

В четверг цены на нефть значительно снижались на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о способности страны увеличить добычу на 1,3 миллиона баррелей в сутки. В среду министр сообщал, что добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре будет чуть выше уровня октября, который в настоящее время составляет 10,7 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, давление на стоимость «черного золота» оказали еженедельные данные минэнерго США о существенном росте запасов сырья в стране.

Однако в пятницу утром инвесторы снова переключили внимание на грядущие санкции в отношении Ирана, которые могут негативно отразиться на предложении сырья.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября.

Цены на нефть снизились в четверг на фоне сочетания роста добычи нефти в Саудовской Аравии и России и наращивания запасов в США. Тем не менее, цены остаются устойчивыми, поскольку сохраняется беспокойство относительно поставок сырья на фоне надвигающихся иранских санкций.

Нефть в четверг оказалась под давлением.
Нефтяные фьючерсы снизились в четверг, цены на нефть в США показали наибольшее однодневное процентное снижение с середины августа.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже ноябрьская нефть WTI потеряла $2,08, или 2,7%, до $74,33 за баррель. Это был самый большой однодневный процентный спад с середины августа.

Декабрьская нефть Brent упала на $1,71, или на 2%, до $84,58 за баррель на ICE Futures Europe.

«Фундаментальная динамика изменилась в пользу медведей на этой неделе с огромным ростом коммерческих запасов нефти в США и новостями о том, что Саудовская Аравия и Россия достигли частного соглашения несколько недель назад для увеличения объема добычи, чтобы помочь компенсировать сокращение экспорта из Ирана», - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report.

Неопределенность в отношении того, смогут ли основные производители нефти компенсировать снижением иранского экспорта санкциям США, которые начнутся в следующем месяце, были среди факторов, повысивших цены в среду, когда WTI превысила $76, а Brent поднялся выше $86.

Этот рост произошел, несмотря на крупнейший недельный запасов нефти в США за более чем 18 месяцев, - сказал Ричи, - «поэтому с фундаментальной точки зрения угроза надвигающихся санкции против Ирана была единственным бычьим влиянием на этой неделе».

Как сообщило Управление энергетической информации, внутренние запасы нефти выросли на 8 миллионов баррелей за неделю, закончившуюся 28 сентября.

Ноябрьский бензин упал почти на 1,8% до $2,10 за галлон, а ноябрьский топочный мазут закрылся на уровне $2,40 за галлон, снизившись на 1,5%.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/, http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67477
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4266 раз.
Подякували: 7789 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Итоги: Энергетика 04.10.18
дядя Caша » Чет 04 жов, 2018 12:32
0 50
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 жов, 2018 12:32
дядя Caша
Итоги: Энергетика 03.10.18
дядя Caша » Сер 03 жов, 2018 12:30
0 49
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 12:30
дядя Caша
Итоги: Энергетика 02.10.18
дядя Caша » Вів 02 жов, 2018 12:28
0 52
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 12:28
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61906)
05.10.2018 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.