Итоги: Энергетика 05.10.18

Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:20

В четверг цены на нефть значительно снижались на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о способности страны увеличить добычу на 1,3 миллиона баррелей в сутки. В среду министр сообщал, что добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре будет чуть выше уровня октября, который в настоящее время составляет 10,7 миллиона баррелей в сутки.



Кроме того, давление на стоимость «черного золота» оказали еженедельные данные минэнерго США о существенном росте запасов сырья в стране.



Однако в пятницу утром инвесторы снова переключили внимание на грядущие санкции в отношении Ирана, которые могут негативно отразиться на предложении сырья.



Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября.



Цены на нефть снизились в четверг на фоне сочетания роста добычи нефти в Саудовской Аравии и России и наращивания запасов в США. Тем не менее, цены остаются устойчивыми, поскольку сохраняется беспокойство относительно поставок сырья на фоне надвигающихся иранских санкций.

«Фундаментальная динамика изменилась в пользу медведей на этой неделе с огромным ростом коммерческих запасов нефти в США и новостями о том, что Саудовская Аравия и Россия достигли частного соглашения несколько недель назад для увеличения объема добычи, чтобы помочь компенсировать сокращение экспорта из Ирана», - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report.



Неопределенность в отношении того, смогут ли основные производители нефти компенсировать снижением иранского экспорта санкциям США, которые начнутся в следующем месяце, были среди факторов, повысивших цены в среду, когда WTI превысила $76, а Brent поднялся выше $86.



Этот рост произошел, несмотря на крупнейший недельный запасов нефти в США за более чем 18 месяцев, - сказал Ричи, - «поэтому с фундаментальной точки зрения угроза надвигающихся санкции против Ирана была единственным бычьим влиянием на этой неделе».



Как сообщило Управление энергетической информации, внутренние запасы нефти выросли на 8 миллионов баррелей за неделю, закончившуюся 28 сентября.

Мировые цены на нефть в пятницу утром перешли к росту после падения на 2-3% в четверг, поскольку на рынке преобладают ожидания предстоящих санкций США против Ирана в начале ноября и связанные с ними опасения за предложение сырья на рынке.Нефть в четверг оказалась под давлением.Нефтяные фьючерсы снизились в четверг, цены на нефть в США показали наибольшее однодневное процентное снижение с середины августа.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: