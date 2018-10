Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Пон 08 жов, 2018 12:06 Итоги: Мировой фондовый рынок 08.10.18 США



Основные американские фондовые индексы в пятницу снизились на фоне роста 10-летних гособлигаций США.



По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,68%, до 26447,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,16%, до 7788,45 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,55%, составив 2885,57 пункта.



Доходность по государственным долговым бумагам США в среду обновила максимумы с 2011 года и продолжает держаться вблизи достигнутых уровней. В пятницу доходность по 10-летним государственным бондам США (US Treasuries) достигла отметки в 3,237%.



Инвесторы обратили внимание на неоднозначные данные минтруда США. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 134 тысячи против прогнозируемого аналитиками роста на 185 тысяч, тогда как рост почасовой заработной платы в стране в сентябре замедлился до 2,8% в годовом выражении (с 2,9% месяцем ранее).

Между тем общий уровень безработицы в стране в сентябре снизился до 3,7% с уровня августа в 3,9%.



Зарплаты определенно растут, и это важный момент для рынка, который, вероятно, продолжит оказывать давление на рынок облигаций, что означает увеличение их доходности и продолжение укрепления доллара.



Кроме того, дефицит торгового баланса страны в августе вырос на $3,2 миллиарда, или на 6,4% по сравнению с пересмотренным показателем июля - до $53,2 миллиарда.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,68%, до 26447,05 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,55%, до 2 885,57 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 1,16%, до 7788,45 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в пятницу снизился, снова под воздействием опасений в отношении роста доходностей облигаций в США. Он снижается вторую неделю подряд.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,86%, за неделю он снизился на 1,8% - это наиболее сильное недельное снижение после снижения на 2,2% за неделю, закончившуюся 7 сентября.



Пара евро-доллар мало изменилась, пара фунт-доллар выросла на 0,6%.



Данные по занятости в США показали рост числа занятых в сентябре на 134.000, что ниже ожиданий, но это на цифру повлиял ураган «Флоренс». Кроме этого, данные за предыдущие месяцы были пересмотрены с повышением. Уровень безработицы снизился до 49-летнего минимума на 3,7%, показывая, что компаниям в США труднее находить работников.



Доходность облигаций в мире растет, инвесторы учитывают вероятно более агрессивной, чем ожидалось, траектории повышения ставки ФРС. Более высокие доходности облигаций делают другие инструменты, такие как акции, относительно менее привлекательными. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до максимума за 7 лет на 3,229%.



В Греции банки были под давлением из-за опасений, что они не учитывали величину «плохих» кредитов и могут нуждаться в новом капитале.



В четверг правительство Италии анонсировало окончательные цели по бюджет, сократило цели по росту и придерживается цели по бюджетному дефициту 2,4% ВВП в 2019 г.



Опасения в отношении роста напряженности в торговле между США и Китаем оказали давление на некоторые технологические акции.



Наиболее сильно снизились акции банков, лидером снижения стали акции Danske Bank после того, как Financial Times сообщила о том, что банк был связан с отмыванием выводимых из РФ денег.



Акции горнодобывающих компаний также сильно снизились — акции Anglo American, Rio Tinto снизились больше 4%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,86%, за неделю он снизился на 1,8% - это наиболее сильное недельное снижение после снижения на 2,2% за неделю, закончившуюся 7 сентября.



Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,35% и составил 7 318,54 пункта.



Немецкий DAX потерял 1,08% до 12 111,90 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,95% — на отметке 5 359,36 пункта.



Азия



Биржи Китая завершили первые после продолжительных праздников торги резким снижением на фоне опасений за национальную экономику, другие основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также в «минусе».



По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 3,72% - до 2716,51 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,83%, до 1386,28 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 1,4% - до 26202,57 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,38%, до 6100,3 пункта, корейский KOSPI - на 0,6%, до 2253,83 пункта.



Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 снизился на 0,8% - до 23783,72 пункта.



В понедельник биржи Китая, открывшиеся после недельного перерыва в связи с национальными праздниками, снизились под давлением зафиксированного в первую неделю октября негатива на мировых фондовых рынках.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на решение центробанка Китая по поддержке национальной экономики. В частности, в воскресенье Народный банк Китая объявил о снижении нормы обязательных резервов для коммерческих банков страны на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт) с 15 октября. В настоящий момент норма обязательных резервов для крупных кредитных организаций в стране составляет 15,5%, а для малых банков - 13,5%. Экономисты полагают, что данная мера позволит высвободить в экономике около 1,2 триллиона юаней ($175 миллиардов). В то же время часть трейдеров расценила данную меру китайского центробанка как косвенный признак ослабления экономики страны на фоне торговой войны с США.



Снижения нормы резервирования недостаточно для того, чтобы компенсировать негативное влияние со стороны торговой войны. Экономика находится в довольно слабом состоянии, и я вижу растущее число компаний, которые распродают активы. В сегодняшнем падении рынков нет ничего удивительного, учитывая ослабление на внешних рынках во время праздников в Китае



Россия



Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы в «минусе».



Индекс Мосбиржи понизился на 0,57% и составил 2 450,9 пункта. Индекс РТС опустился на 0,12% до отметки 1 159,33.



Бумаги Сбербанка подешевели на 1,14%, Московской биржи — на 0,63%, «АЛРОСы» — на 0,77%. Бумаги «Газпрома» выросли в цене на 1,19%, «ЛУКОЙЛа» — опустились на 0,06%.



Индекс Мосбиржи в пятницу к вечеру консолидируется в пределах 2 455—2 465 пунктов, что смотрится вполне нормальным после взлета на неделе к рекордным пикам. Индекс РТС стабилизировался возле 1 165 пунктов, но стоит признать, что техническая картина все еще допускает возвращение «медведей» к 1 145 пунктам.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 05 октября повысился на 2,83 пункта или на 0,52% до уровня 547,47 пунктов.



Объем торгов за день составил 508,1 млн. грн., акциями наторговали 1,137 млн. грн.



Как сообщалось, в четверг 04 октября ПФТС-индекс повысился на 0,87 пункта или на 0,16% до уровня 544,64 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 232,41 пунктов или на 73,77% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 05 октября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в пятницу на фоне увеличения доходности десятилетних американских гособлигаций до максимума с 2011 года.



По состоянию на 07.35 Киева японский Nikkei 225 снижался на 0,7% - до 23809,66 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 0,45% - до 26514,7 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,2% - до 6188,4 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,67% - до 2259,16 пункта.



Биржи Китая закрыты всю неделю в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% - до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1441,54 пункта.



Давление на настроения инвесторов оказывает резкий рост доходности десятилетних гособлигаций США до 3,196%. При этом в четверг показатель достигал максимального показателя с 2011 года 3,23%, что произошло после новых статданных в США.



Теперь инвесторы ждут новых данных по рынку труда США, которые будут опубликованы в пятницу.



Аналитики прогнозируют, что уровень безработицы в стране в сентябре снизился до 3,8% с 3,9% месяцем ранее, а число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики (Nonfarm Payrolls) выросло на 185 тысяч после повышения на 201 тысячу месяцем ранее.

Быстро растущая доходность казначейских облигаций США оказывает давление на рынки ценных бумаг по всему миру.



Во-вторых, фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в пятницу вслед за существенным падением котировок акций технологических компаний, распродажа которых по всему миру продолжается.



Биржи материкового Китая не работают в связи с продолжающимися праздниками по случаю Дня образования страны.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов уменьшились соответственно на 0,8% и 0,47%. Давление на рынок оказало, в том числе, укрепление курса иены. По итогам всей недели оба индикатора потеряли 1,4%, причем для Topix это стало первым снижением за последние четыре недели.



Значение южнокорейского индекса Kospi за день уменьшилось на 0,31%.



Гонконгский индекс Hang Seng в пятницу опустился на 0,19%.



Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к концу торговой сессии увеличился на 0,15%.



Лидерами снижения на рынке Японии выступили бумаги производителей электроники и потребительских товаров, а также энергетических компаний. Меж тем повышение доходности гособлигаций крупнейших стран способствует росту стоимости представителей финансовой сферы.



Котировки акций чипмейкера Tokyo Electron упали на 2,6% - до минимума за последний год, производителя электроники TDK - на 4,8%, косметической компании Shiseido - на 3,5%.

В то же время бумаги страховщика жизни T&D подорожали на 1,5%, банка Resona - на 2,1%.



Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 0,1% после того, как компания спрогнозировала рекордную прибыль в III квартале.



Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снизился на 1,1% - до самого низкого уровня с июля прошлого года.



Цена акций Lenovo Group упала на 15%, ZTE - на 11%.



Кроме того, подешевели бумаги азиатских поставщиков Apple, таких, как AAC Technologies (-2,2%) и Sunny Optical (-2,5%) несмотря на то, что американские компании Apple и Amazon категорически отвергли возможность наличия китайских «шпионских чипов» на своих компьютерах.



Котировки акций тайваньской TSMC снизились на 1,6%.



Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. выросла на 0,25% и на 0,14% соответственно.

Кроме того, цена крупнейших австралийских банков Commonwealth Bank of Australia и Australia & New Zealand Banking поднялась соответственно на 0,1% и на 0,4%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,52% - до 547,47 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 508,1 млн. грн., в том числе акциями - 1,137 млн. грн.



В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги Донбассэнерго (+4,53%), Центрэнерго (+0,89%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,09%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» в пятницу остался неизменным на уровне 1669,75 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,59% - до 445,12 пункта при объеме торгов 9,1 млн. злотых (68,25 млн. грн.).



Среди индексных бумаг дорожали акции «Овостара» (+0,97%), агрохолдинга ИМК (+0,81%) и «Кернела» (+0,39%).

Отрицательная динамика отсутствовала.



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 01 – 05 октября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 537,61 к отметке 547,47 пунктов, прибавив 9,86 пункта или 1,83%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 11,097 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 24 – 28 сентября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 538,86 к отметке 537,61 пунктов, потеряв 1,25 пункта или 0,23%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 18,25 млн. грн.



К полудню понедельника, 08 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, биржи Китая, открывшиеся в понедельник после длинных праздников, демонстрируют резкую негативную динамику и тянут вниз остальные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 7.30 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 2,95% - до 2738,04 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,85%, до 1400,44 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,85% - до 26345,9 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,16%, до 6113,5 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,37% - до 2259,27 пункта.



Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 снизился на 0,8% - до 23783,72 пункта.



Биржи Китая были закрыты всю предыдущую неделю в связи с национальными праздниками. Теперь инвесторы страны имеют возможность отыграть негатив, зафиксированный на мировых фондовых рынках в первую неделю октября. Остальные рынки региона в понедельник находятся под влиянием пессимизма китайских инвесторов.

Сдержать негатив не помогли и новые меры центробанка Китая по поддержке экономики. В воскресенье Народный банк Китая объявил о снижении нормы обязательных резервов для коммерческих банков страны на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт) с 15 октября. В настоящий момент норма обязательных резервов для крупных кредитных организаций в стране составляет 15,5%, а для малых банков - 13,5%.



Мы ожидаем, что Народный банк Китая продолжит свои усилия по поддержанию ликвидности и ослаблению кредитного контроля для увеличения доступности финансовых средств для реальной экономики.



Биржи Китая завершили первые после продолжительных праздников торги резким снижением на фоне опасений за национальную экономику, другие основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также в «минусе».



По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 3,72% - до 2716,51 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,83%, до 1386,28 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 1,4% - до 26202,57 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,38%, до 6100,3 пункта, корейский KOSPI - на 0,6%, до 2253,83 пункта.



Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 снизился на 0,8% - до 23783,72 пункта.



В понедельник биржи Китая, открывшиеся после недельного перерыва в связи с национальными праздниками, снизились под давлением зафиксированного в первую неделю октября негатива на мировых фондовых рынках.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на решение центробанка Китая по поддержке национальной экономики. В частности, в воскресенье Народный банк Китая объявил о снижении нормы обязательных резервов для коммерческих банков страны на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт) с 15 октября. В настоящий момент норма обязательных резервов для крупных кредитных организаций в стране составляет 15,5%, а для малых банков - 13,5%. Экономисты полагают, что данная мера позволит высвободить в экономике около 1,2 триллиона юаней ($175 миллиардов). В то же время часть трейдеров расценила данную меру китайского центробанка как косвенный признак ослабления экономики страны на фоне торговой войны с США.



Снижения нормы резервирования недостаточно для того, чтобы компенсировать негативное влияние со стороны торговой войны. Экономика находится в довольно слабом состоянии, и я вижу растущее число компаний, которые распродают активы. В сегодняшнем падении рынков нет ничего удивительного, учитывая ослабление на внешних рынках во время праздников в Китае





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



