Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 10:41

  ЛАД написав:И вопрос к турбопатриотам - вы уверены, что "іноземні робітники" будут разговаривать на чистом украинском языке, в т.ч. и между собой? :)
Сколько новых неизвестных слов появится в рідній мові? С этими словами вы будете бороться так же истово, как с русизмами?
А если это будут мигранты из стран с высокой рождаемостью? Не боитесь, что по итогам войны через десяток-другой лет украинцы могут стать меньшинством?
Це буде перемога?
Что скажет экономист шаман?
Я, конечно, утрирую, но всё же.
...

демографічне питання воно складне. як його вирішувати - прямо зараз я рецепти не дам. бо йде війна. простих рішень немає. що буде з еміграцією після війни - ніхто не знає, лише припущення. особисто я вважаю, що більшість повернеться виходячи з загального досвіду. та й праворадикальні погляди в Європі не сприяють еміграції.

але оці все накиди про 2 млн бангладешців - це лише накиди. я взагалі не певен, що в нас це буде можливо. поки що наче ми й так маємо купу незайнятих людей зараз. й військові після війни повернуться. тому так, буде як буде - прийде час, будемо вирішувати це питання. головна ідея - проблему треба вирішувати, а не лише скиглити, як все погано. ось цей підхід дуже відрізняється для наших "все пропало" 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 10:44

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но удручает сама возможность появления такой позиции. А здесь на форуме порой высказываются похожие взгляды.
Чому?
1 Я маю право відмовити людині влаштуватись до мене на роботу на підставі того що не знання нею мови-погіршить економічні показники?
А це відбуудеться з гарантією в 100%

Це при наявності достатньої кількості людей, які знають мову, на якій ти розмовляєш. А зараз уяви, у тебе з кандидатів на посаду будівельника українську ніхто не знає, інших кандидатів немає, купа різних рідних мов з усього світу, більш-менш знають англійську. Які твої дії?
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 10:46

Шаман
Вся проблема боротьби з ордою в тому, що, якщо ми в стані стояти в обороні до... Перемоги)), то орда тим паче.
Хоча були і виключення.

Тому сподівання: або на виключення, або лебедів-трампів тощо.
Або Перемога через Парагвай. Через виснаження орди собою.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 10:47

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:ти пишеш - "ваша братія", маючи на увазі мене й трололо, судячи зі скрину.

Нет :lol: Я обращаюсь к конкретному оператору учетки: "напоминаю что ты пропустил", имея в виду под "ваша братія" - всю вашу дружную компашку.

що ти маєш на увазі, це лише в твоїй голові.

котрий раз пишу - викладай свої думки зв'язно, це ж не складно.

Как и у _абсолютно_ любого человека. :wink:

Я тебе уже который раз пишу - не переводи на меня стрелки.
Ты заявляешь:
"воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон - столько, сколько потребуется - 10-20-30 лет"? - я ничего важного в том потоке флуда не пропустил?
-- чем это отличается от укороченной/упрощенной фразы "планы вечной войны" - о которой ты уже третий день флудишь? :roll:
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 10:51

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но удручает сама возможность появления такой позиции. А здесь на форуме порой высказываются похожие взгляды.
Чому?
2 Якщо в якійсь школі мова викладання українська - то чому не можна ЗАБОРОНИТИ використання мови агресора в стінах ДЕРЖАВНОЇ установи - школи?
3 Що зщаважає батькам учня який хоче спілкуватись з іншими мовою агресора- найняти йому перекладача з педераційної і нехай за ним ходить
Це-не заборонено.

какое отношение "мова викладання" имеет к тому, что происходит на переменах? :roll:

>>> Що зщаважає батькам учня який хоче спілкуватись з іншими мовою агресора
Но это _всеравно_ будет общение на русском - только с переводчиком. Т.е. всеравно штраф. :wink:
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 10:51

  Shaman написав:але оці все накиди про 2 млн бангладешців - це лише накиди. я взагалі не певен, що в нас це буде можливо. поки що наче ми й так маємо купу незайнятих людей зараз.

Де ця купа незайманих?
Пропоную вже зараз завозить бангладеш, мова за вступ України до ЄС, хай вже зараз воюють. Відбили якусь Курську область, перейменували у Kuakata, це новий Бангладеш з подальшим вступом у ЄС, можливо. Жінки риють окопи, працюють на підприємствах ВПК.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 11:20

  fox767676 написав:То ви свідомо\делікатно звузили коло проблем змістивши фокус на саме несуттєве:)
У попередньому пості я вказав у чому справа - українське суспільство хворе антиінтелектуалізмом та інфантильним радикалізмом.
Коли навіть предпенсійні російськомовні дядьки рапотм починають толеруватии якісь печерні ідеології типу бандеривщини чи навіть усташизму
Бо в юнацтві не награлись ?

Переможці формують історичну "правду"
з 1.40
Кошерні усташі
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 11:27

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
й ЛАД, ви ж типу думаєте, аналізуйте контекст. на початку війни багато хто виїхав - але ті, хто хотів - вже поїхали. а на поточний момент виїздить дуже мало. й правила прийому вже багато де змінилися. більшість зараз переміщується в межах країни.

Товарищ инструктор, очень много болтовни, что естественно.
Если "в похилому віці вчити важко. це зрозуміло", так зачем вы пишете о "не хочуть"? Чтобы обвинить стариков, которые никогда и не думали переезжать за границу и учить иняз, но вынуждены это сделать, потому что молодые (как вы) не смогли их защитить?

И я выложил цитату из статьи, где говорится об изменении прогноза НБУ числа выехавших за границу с -200 тыс. на +200 тыс. Или 200 тыс. за год це вже небагато? Дійсно, це не мільйон, так и ВПЛ сейчас немного, думаю, за год не больше этой цифры.

И последнее. Вы тут всех оппонентов достаёте вопросом что делать, если противник не идёт на переговоры. И гордо отвечаете: "Продолжать воевать!".
Я вам писал: "А то, что "можливостей реальних перемовин не було", так их, вроде и сейчас нет. В таком случае надо искать какие-то приемлемые предложения." И не притворяйтесь, что вы этого не заметили. То, что сегодня не достаточно для переговоров согласиться, что границы 91 это недостижимая цель, по-моему, уже должно быть понятно даже инструктору райкома. Надо думать и искать более реальные варианты. А не повторять бесконечно: "Противник не идёт на переговоры".

важко - це коли людина намагається вчити, але їй не вдається. а не хочуть - коли вони навіть не збираються вчити. знаю не поодинокі випадки, коли просто не хочуть. а молоді не змогли захистити, бо чомусь старі все про адіннарот розповідали. а тепер не хочуть визнавати свою частку відповідальності за це 8)

про моє запитання - а ви не бачите, що чомусь ніхто не відповідає? бо критикувати воно легко, щось робити важко. й не треба за мене відповідати, що на вашу думку я кажу.

так це я кажу про реальні варіанти - добре, без НАТО - але інші гарантії. добре по лінії зіткнення. й так далі. саме я кажу про реальні варіанти, а ви лише загальні фрази пишете - на кшталт шукаємо інші варіанти. Які? й питання, що робити поки ми шукаємо інші варіанти - назвіть прямо. я кажу - а доти тримаємо фронт проти навали ворога. що пропонуєте ви?

але є декілька принципів - перемовини, це коло обидві сторони йдуть на поступки. друге, щоб шукати варіанти, треба ж вести перемовини. й перемовники мають бути відповідні, а не шостки. добре, що зараз видно, що саме Раша не хоче вести перемовини.
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 11:33

  detroytred написав:Шаман
Вся проблема боротьби з ордою в тому, що, якщо ми в стані стояти в обороні до... Перемоги)), то орда тим паче.
Хоча були і виключення.

Тому сподівання: або на виключення, або лебедів-трампів тощо.
Або Перемога через Парагвай. Через виснаження орди собою.

є різниця. нам допомагають. й тим теж, що орду тиснуть. без допомоги ми б були у набагато гіршому стані. тому нам розвинені країни допомагають, Рашу тиснуть. зробити розрахунок, що швидше - нема таких вихідних даних. ви ж з ЛАДом їжу не на смітниках здобуваєте, пенсії отримуєте? тому стан України далекий від того жаху, як нам намагаються намалювати.

й Парагвай - це аналогія саме для Раші. коли через одного диктатора країна катастрофічно втрачає ресурси, воюючи з набагато сильнішим супротивником - Заходом.
Shaman
