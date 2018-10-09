Итоги: Прогнозы 09.10.18

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста мирового ВВП на 2018 и 2019 год на 0,2 процентных пункта - до 3,7%, говорится в регулярном обзоре по мировой экономике World Economic Outlook (WEO) за октябрь.
«В апреле прошлого года мировой стимулы мировой экономики привели к тому, что мы прогнозировали рост на 3,9% как в этом, так и в следующем году. Однако с учетом событий, произошедших с тех пор, эта цифра выглядит чрезмерно оптимистичной: вместо этого экономика вырастет на 3,7%», - сообщил главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд, комментируя прогноз.
В июле МВФ также ожидал, что глобальная экономика будет расти на 3,9%.
МФВ повысил прогноз по росту ВВП России в 2019 на 0,3 п.п. до 1,8%.
«Нигерия, Казахстан, Россия и Саудовская Аравия входят в число экспортеров нефти, которые выиграют от повышения цен на нефть», - сказал главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд, комментируя прогноз.
Что касается ВВП США, то Фонд понизил прогноз на следующий год. Прогноз по росту ВВП США в 2018 год сохранен на уровне 2,9%, а на 2019-й снижен на 0,2 процентных пунктов - до 2,5%.
«Несмотря на нынешнюю динамику спроса, мы снизили наш прогноз роста в 2019 году для США в связи с недавно принятыми пошлинами на широкий спектр импорта из Китая и ответных мер Китая», - сообщил главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд, комментируя прогноз.
Индекс промышленного производства в Германии в августе упал на 0,3% м/м.
Индекс промышленного производства в Германии в августе упал на 0,3% м/м, при прогнозе 0,0% м/м. Тем не менее, ожидается рост в скором будущем после устранения задержек с сертификацией автомобилей по новому протоколу испытаний WLTP. Объем производства в строительном секторе сократился на 1,8% м/м, но сектор продолжает работать «почти с максимальной загрузкой». За год объем промышленного производства сократился на 0,1% г/г.
Еврозона: Снижение промпроизводства Германии в августе указало на возможное замедление роста ВВП.
Промышленное производство Германии неожиданно сократилось в августе, третий месяц кряду, показали данные в понедельник, сигнализировав о возможном ослаблении роста ВВП крупнейшей экономики Европы в III квартале.
Данные министерства экономики Германии показали, что промпроизводство сократилось на 0,3% в августе, в то время как опрошенные аналитики, ждали роста на 0,4%. В июле объем промпроизводства снизился на 1,3 процента, показали пересмотренные данные.
«Снижение промпроизводства Германии на 0,3% в августе оказалось значительно хуже ожиданий и указывает на то, что рост ВВП в III квартале вряд ли сохранит темпы, зафиксированные во втором квартале, когда экономика расширилась на 0,5%», - сказала Дженнифер Маккеон из Capital Economics.
Ранее источник сообщил о том, что правительство Германии понизит прогнозы роста ВВП на 2018 и 2019 годы. Обновленные прогнозы правительства будут обнародованы в четверг.
Министерство экономики сообщило, что одной из причин слабых показателей промпроизводства стало замедление в автосекторе, связанное с трудностями при переходе к новому стандарту определения уровня вредных выбросов.
Росстат снова поймали на махинациях со статистикой по доходам россиян.
Макроэкономическая статистика от Росстата продолжает все дальше отрываться от реальности.
В ежемесячном докладе «О социальном экономическом положении» страны в разделе об уровне жизни населения статистическое ведомство опубликовало цифры, которые не согласуются с базовыми законами арифметики, указывает экс-зампред ЦБ РФ, старший научный сотрудник Института Брукингса Сергей Алексашенко.
Так, в целом по стране, согласно Росстату, в мае денежные доходы россиян выросли на 4%.
При этом разбивка данных по федеральным округам показывает, что в 5 из 8 доходы падали, а в оставшихся трех рост не превысил 1,7%.
Так, в ЦФО и Сибирском федеральном округе доходы упали на 1,5%, в СЗФО - на 2,5%, в Уральском федеральном округе - на 1,3%, а в Дальневосточном - на 7,1%. Рост доходов был зафиксирован ЮФО (на 1,6%), СКФО (на 1,7%) и Приволжском федеральном округе (на 0,6%).
Получается, что рост доходов населения в России в целом оказывается выше, чем в каждом из федеральных округов, удивляется Алексашенко.
Та же картина наблюдается и в данных за июнь, отмечает он.
В целом по стране доходы, согласно Росстату, увеличились на 3,7%, но ни в одном из федеральных округов такого роста выявлено не было.
В ЦФО доходы стали больше на 1,4%, в ЮФО - на 3,6%, в УФО - на 1%, в ПФО и ДФО - на 0,6%, а в СФО - на 0,4%.
При этом в Северо-Кавказском округе доходы снизились на 0,3%, а в Северо-Западном рухнули на 8,7%.
Напомним, в январе Росстат вызвал негодование экспертов, убрав из статистики по доходам населения разовую выплату пенсионерам в 2017 году.
Это позволило не отчитываться о резком снижении показателя в начале года, перед стартом президентской предвыборной кампании.
Позднее Росстат начал публиковать две цифры - с учетом выплаты и без нее, однако оставил без изменений данные за 2017 год.
В результате доходы населения были подсчитаны так, как если бы пенсионеры дважды получили по 5 тысяч рублей - и в прошлом году, и в текущем.
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 с 3,2% до 3,5%.
Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году с 3,2% до 3,5%.
Об этом говорится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook).
Вместе с тем, МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3,3% до 2,7%, а также ухудшил прогноз роста ВВП на 2020 год с 4% до 3,4%.
Оценка среднегодовой инфляции в 2018 году улучшена на 0,1 процентный пункт (п.п.) с 11% до 10,9%, в 2019 году - на 0,7 п.п., до 7,3%.
Вместе с тем улучшена оценка дефицита текущего счета платежного баланса в 2018 году до 3,1% с 3,7% ВВП.
На 2019 год прогноз этого показателя фонд ухудшил до 3,9% с 3,5% ВВП.
Безработица в Украине на 2018 год прогнозируется на уровне 9,4%, на 2019 год - 9,2%.
Как сообщалось, Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины с 3,5% до 3,3% в 2018 году.
По данным ВБ, ВВП в следующем году может вырасти на 3,5% (предыдущий прогноз - 4%), а в 2020 прогнозируется на уровне 4% (прогноз сохранен).
Маятник настроения на украинском валютном межбанке качнулся в другую, немного неожиданную сторону: лишь очень ленивый не предупреждал участников рынка «зеленого» безнала о падении объема притока экспортной выручки во вторник из-за длинных выходных в Америке. Наши игроки и бизнес перестраховались, войдя «по самые уши» в доллар, ожидая его подорожания 09-го. При этом все дружно упустили из виду рынок гривневого ресурса, где обозначился обострившейся дефицит нацвалюты.
Таким образом, торги безналичным долларом во вторник сопровождались накопленным с прошлой недели изобилием СКВ и нехваткой гривневого инструмента.
Безналичному доллару не оставалось иного пути, кроме коррекции. Незначительно, но достаточной для формирования «медвежьего» тренда.
Вослед за «зеленым» безналом вниз покатился и наличный «американец» стараниями клиентов, «понесшим валюту» в «обменки» или, что точнее, «побежав за дефицитной гривней».
В среды на межбанке появится двойная порция предложения экспортной доллара, которая как минимум задержит «американец» на понизившимся во вторник уровне. Если же дефицит гривни сохранится, вернувшиеся во вторник на рынок «зеленые медведи» станут более агрессивными, обеспечив межбанк более глубокой коррекцией СКВ, а регулятора «долларовыми излишками», которые Институтская постарается выкупить.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: