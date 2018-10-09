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фондовый рынок 09.10.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 09.10.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 09 жов, 2018 12:39 Итоги: Мировой фондовый рынок 09.10.18 США



Фондовый индекс DJIA отскочил от ранних потерь в понедельник, закрывшись с ростом, но более широкий фондовый рынок закрылся со снижением, поскольку опасения по поводу быстро растущих ставок продолжали усиливаться.



Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 39,73 пункта, или на 0,2%, до 26 486,78. Индекс S&P500 упал на 1,14 пункта до 2,884,43, а индекс Nasdaq Composite потерял 52,50 пункта, или 0,7%, до 7 735,95.



Динамика в понедельник наблюдалась после того, как индекс Nasdaq показал свое худшее недельное снижение с 23 марта, а индекс S&P500 зарегистрировал свой второй недельный спад, поскольку долгосрочные казначейские ставки выросли до самого высокого уровня с 2011 года. Цены на акции падают с повышением доходности.



На прошлой неделе доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 17 базисных пунктов, что является самым резким недельным ростом с февраля и дошла до 3,23%, что является самым высоким показателем за последние семь лет.



На рынок повлияли опасения, что экономический рост в США может быть поставлен под угрозу благодаря более высоким процентным ставкам, хотя покупки помогли некоторым акциям восстановиться, - отмечает Куинси Кросби, главный рыночный стратег Prudential Financial.



«Учитывая, что праздник в понедельник и рынок облигаций был закрыт, это означает, что на рынке было меньше объема. Рынок может быть перекошен в любом направлении». Дэвид Мэдден, аналитик рынка CMC Markets UK, сказал, что инвесторы видят скачок в 10-летней доходности как знак того, что пришло время уходить из акций, так как ставки, вероятно, будут расти, особенно в случае, когда Федеральная резервная система снова начнет повышать процентные ставки в декабре.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,15%, до 26486,78 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,04%, до 2 884,43 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,67%, до 7735,95 пункта.



Европа



Европейские фондовые индексы в понедельник снизились.

Европейские фондовые рынки в понедельник снизились, итальянские банки были под давлением со стороны продолжения распродажи государственных облигаций.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx 600 Europe снизился на 1,12%%. Ранее снизились фондовые рынки в Азии, в том числе китайский индекс более чем на 3%.



Рынок США открылся со снижением.



Данные по изменению объема промышленного производства в Германии в августе вышли хуже ожиданий (он снизился на 0,3% при ожидавшемся росте).

Итальянский FTSE MIB снизился с начала октября более чем на 4%.

Снижение итальянских облигаций привело к снижению акций итальянских банков, около 10% их активов — итальянские суверенные облигации.

Откат цен на нефть привел к снижению акций нефтедобывающих компаний.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx 600 Europe снизился на 1,12%%. Ранее снизились фондовые рынки в Азии, в том числе китайский индекс более чем на 3%. Рынок США открылся со снижением.



Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,16% и составил 7 233,33 пункта.



Немецкий DAX потерял 1,36% до 11 947,16 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,10% — на отметке 5 300,25 пункта.







Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в понедельник разнонаправленным движением. Индекс Мосбиржи по итогам торгов подрос на 0,14% - до 2454,28 пункта, РТС опустился на 0,09%, до 1158,25 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 20.50 Киева поднялся на 0,18%, до 66,72 RUB/USD, курс евро снизился на 0,11%, до 76,63 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,56% - до $83,69 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 2,8%, «Газпрома» — на 1,04%, «АЛРОСы» — на 0,88%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» уменьшились в цене на 0,12%, Московской биржи — на 0,54%.



К вечеру понедельника российский фондовый рынок вышел в символический «плюс» после почти целого дня продаж. Внешний фон сегодня пустой: США отдыхают по случаю Дня Колумба, новостей почти не поступало. На социальные комментарии властей РФ рынок практически не реагирует, зная им цену, но это как раз его обычное состояние.



По оценкам компании «Альпари-Брокер», индекс Мосбиржи консолидируется к настоящему времени около отметки 2 450 пунктов, что вполне укладывается в рамки краткосрочного коридора 2 440—2 465 пунктов. В области 2 435—2 440 пунктов стоит промежуточное сопротивление, и атака «медведей» на него откроет дорогу к 2 400 пунктам. Однако рынок РФ пока не готов продолжать продажи и явно рассчитывает зацепиться за текущие уровни. Индекс РТС в свою очередь продолжает колебания в диапазоне 1 145—1 185 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 08 октября повысился на 2,57 пункта или на 0,47% до уровня 550,04 пунктов.



Объем торгов за день составил 541,37 млн. грн., акциями наторговали 2,24 млн. грн.



Как сообщалось, в пятницу 05 октября ПФТС-индекс повысился на 2,83 пункта или на 0,52% до уровня 547,47 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 234,98 пунктов или на 74,58% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 08 октября, сессия в ПФТС.



Во-первых, биржи Китая, открывшиеся в понедельник после длинных праздников, демонстрируют резкую негативную динамику и тянут вниз остальные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 7.30 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 2,95% - до 2738,04 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,85%, до 1400,44 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,85% - до 26345,9 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,16%, до 6113,5 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,37% - до 2259,27 пункта.



Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 снизился на 0,8% - до 23783,72 пункта.



Биржи Китая были закрыты всю предыдущую неделю в связи с национальными праздниками. Теперь инвесторы страны имеют возможность отыграть негатив, зафиксированный на мировых фондовых рынках в первую неделю октября. Остальные рынки региона в понедельник находятся под влиянием пессимизма китайских инвесторов.

Сдержать негатив не помогли и новые меры центробанка Китая по поддержке экономики. В воскресенье Народный банк Китая объявил о снижении нормы обязательных резервов для коммерческих банков страны на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт) с 15 октября. В настоящий момент норма обязательных резервов для крупных кредитных организаций в стране составляет 15,5%, а для малых банков - 13,5%.



Мы ожидаем, что Народный банк Китая продолжит свои усилия по поддержанию ликвидности и ослаблению кредитного контроля для увеличения доступности финансовых средств для реальной экономики.



Во-вторых, биржи Китая завершили первые после продолжительных праздников торги резким снижением на фоне опасений за национальную экономику, другие основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также в «минусе».



По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 3,72% - до 2716,51 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,83%, до 1386,28 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 1,4% - до 26202,57 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,38%, до 6100,3 пункта, корейский KOSPI - на 0,6%, до 2253,83 пункта.



Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 снизился на 0,8% - до 23783,72 пункта.



В понедельник биржи Китая, открывшиеся после недельного перерыва в связи с национальными праздниками, снизились под давлением зафиксированного в первую неделю октября негатива на мировых фондовых рынках.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на решение центробанка Китая по поддержке национальной экономики. В частности, в воскресенье Народный банк Китая объявил о снижении нормы обязательных резервов для коммерческих банков страны на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт) с 15 октября. В настоящий момент норма обязательных резервов для крупных кредитных организаций в стране составляет 15,5%, а для малых банков - 13,5%. Экономисты полагают, что данная мера позволит высвободить в экономике около 1,2 триллиона юаней ($175 миллиардов). В то же время часть трейдеров расценила данную меру китайского центробанка как косвенный признак ослабления экономики страны на фоне торговой войны с США.



Снижения нормы резервирования недостаточно для того, чтобы компенсировать негативное влияние со стороны торговой войны. Экономика находится в довольно слабом состоянии, и я вижу растущее число компаний, которые распродают активы. В сегодняшнем падении рынков нет ничего удивительного, учитывая ослабление на внешних рынках во время праздников в Китае





Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на 0,47% - до 550,04 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 541,37 млн. грн., в том числе акциями - 2,24 млн. грн.



Сделки прошли с акциями Укрнафты (+0,69%), Райффайзен Банка Аваль (+0,49%), Центрэнерго (+1,05%) и Донбассэнерго (+3,52%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,5% - до 1678,08 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 0,6% - до 446,07 пункта при объеме торгов 7,12 млн. злотых (53,2 млн. грн).



В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги «Кернела» (+1,16%), агрохолдинга ИМК (+0,81%) и «Агротона» (+0,27%).



К полудню вторника, 09 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, биржи Китая восстанавливаются во вторник после того, как по итогам понедельника потеряли около 4%, основные фондовые индексы Гонконга, Японии и Австралии изменяются разнонаправленно.



По состоянию на 07.20 индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,49% - до 2729,8 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 1388,21 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,38% - до 26302,78 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 1,04%, до 6036,4 пункта, японский Nikkei 225 - сокращался на 1,18%, до 23501,71 пункта.



Биржа Южной Кореи закрыта в связи с национальным праздником. По итогам понедельника корейский KOSPI опустился на 0,6% - до 2253,83 пункта.



Во вторник на биржах Китая наблюдается коррекция после того, как в первый день торгов после продолжительных праздников они потеряли около 4%, утянув вниз остальные фондовые индексы региона. В то же время инвесторы обратили внимание на то, что Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту ВВП Китая в 2019 году на 0,2 процентного пункта - до 6,2%. При этом прогноз на 2018 год остался прежним - рост на уровне 6,6%.



Аналитики JPMorgan отметили, что ряд инвесторов отказываются от рисковых активов, и на этом фоне наблюдается снижение на фондовых рынках.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Фондовый индекс DJIA отскочил от ранних потерь в понедельник, закрывшись с ростом, но более широкий фондовый рынок закрылся со снижением, поскольку опасения по поводу быстро растущих ставок продолжали усиливаться.Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 39,73 пункта, или на 0,2%, до 26 486,78. Индекс S&P500 упал на 1,14 пункта до 2,884,43, а индекс Nasdaq Composite потерял 52,50 пункта, или 0,7%, до 7 735,95.Динамика в понедельник наблюдалась после того, как индекс Nasdaq показал свое худшее недельное снижение с 23 марта, а индекс S&P500 зарегистрировал свой второй недельный спад, поскольку долгосрочные казначейские ставки выросли до самого высокого уровня с 2011 года. Цены на акции падают с повышением доходности.На прошлой неделе доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 17 базисных пунктов, что является самым резким недельным ростом с февраля и дошла до 3,23%, что является самым высоким показателем за последние семь лет.На рынок повлияли опасения, что экономический рост в США может быть поставлен под угрозу благодаря более высоким процентным ставкам, хотя покупки помогли некоторым акциям восстановиться, - отмечает Куинси Кросби, главный рыночный стратег Prudential Financial.«Учитывая, что праздник в понедельник и рынок облигаций был закрыт, это означает, что на рынке было меньше объема. Рынок может быть перекошен в любом направлении». Дэвид Мэдден, аналитик рынка CMC Markets UK, сказал, что инвесторы видят скачок в 10-летней доходности как знак того, что пришло время уходить из акций, так как ставки, вероятно, будут расти, особенно в случае, когда Федеральная резервная система снова начнет повышать процентные ставки в декабре.Европейские фондовые индексы в понедельник снизились.Европейские фондовые рынки в понедельник снизились, итальянские банки были под давлением со стороны продолжения распродажи государственных облигаций.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx 600 Europe снизился на 1,12%%. Ранее снизились фондовые рынки в Азии, в том числе китайский индекс более чем на 3%.Рынок США открылся со снижением.Данные по изменению объема промышленного производства в Германии в августе вышли хуже ожиданий (он снизился на 0,3% при ожидавшемся росте).Итальянский FTSE MIB снизился с начала октября более чем на 4%.Снижение итальянских облигаций привело к снижению акций итальянских банков, около 10% их активов — итальянские суверенные облигации.Откат цен на нефть привел к снижению акций нефтедобывающих компаний.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx 600 Europe снизился на 1,12%%. Ранее снизились фондовые рынки в Азии, в том числе китайский индекс более чем на 3%. Рынок США открылся со снижением.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 20.50 Киева поднялся на 0,18%, до 66,72 RUB/USD, курс евро снизился на 0,11%, до 76,63 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,56% - до $83,69 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 2,8%, «Газпрома» — на 1,04%, «АЛРОСы» — на 0,88%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» уменьшились в цене на 0,12%, Московской биржи — на 0,54%.К вечеру понедельника российский фондовый рынок вышел в символический «плюс» после почти целого дня продаж. Внешний фон сегодня пустой: США отдыхают по случаю Дня Колумба, новостей почти не поступало. На социальные комментарии властей РФ рынок практически не реагирует, зная им цену, но это как раз его обычное состояние.По оценкам компании «Альпари-Брокер», индекс Мосбиржи консолидируется к настоящему времени около отметки 2 450 пунктов, что вполне укладывается в рамки краткосрочного коридора 2 440—2 465 пунктов. В области 2 435—2 440 пунктов стоит промежуточное сопротивление, и атака «медведей» на него откроет дорогу к 2 400 пунктам. Однако рынок РФ пока не готов продолжать продажи и явно рассчитывает зацепиться за текущие уровни. Индекс РТС в свою очередь продолжает колебания в диапазоне 1 145—1 185 пунктов.Как сообщалось, в пятницу 05 октября ПФТС-индекс повысился на 2,83 пункта или на 0,52% до уровня 547,47 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 234,98 пунктов или на 74,58% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 08 октября, сессия в ПФТС.К полудню вторника, 09 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67552 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4268 раз. Подякували: 7793 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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