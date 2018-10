Итоги: Мировой фондовый рынок 10.10.18

Во-первых, биржи Китая восстанавливаются во вторник после того, как по итогам понедельника потеряли около 4%, основные фондовые индексы Гонконга, Японии и Австралии изменяются разнонаправленно.



По состоянию на 07.20 индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,49% - до 2729,8 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 1388,21 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,38% - до 26302,78 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 1,04%, до 6036,4 пункта, японский Nikkei 225 - сокращался на 1,18%, до 23501,71 пункта.



Биржа Южной Кореи закрыта в связи с национальным праздником. По итогам понедельника корейский KOSPI опустился на 0,6% - до 2253,83 пункта.



Во вторник на биржах Китая наблюдается коррекция после того, как в первый день торгов после продолжительных праздников они потеряли около 4%, утянув вниз остальные фондовые индексы региона. В то же время инвесторы обратили внимание на то, что Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту ВВП Китая в 2019 году на 0,2 процентного пункта - до 6,2%. При этом прогноз на 2018 год остался прежним - рост на уровне 6,6%.



Аналитики JPMorgan отметили, что ряд инвесторов отказываются от рисковых активов, и на этом фоне наблюдается снижение на фондовых рынках.



Во-вторых, почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник завершили торги в «красной зоне», при этом материковый Китай возобновил подъем после падения накануне - инвесторы спешат воспользоваться выгодными возможностями для покупки.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,9%, его снижение наблюдалось уже седьмую сессию подряд.



Японский Nikkei 225 опустился на 1,3%, более широкий индекс Topix - на 1,8%. Однако эксперты объясняют столь резкое падение тем, что японский рынок, закрытый накануне в связи с государственным праздником, «догоняет» остальные рынки Азии. В понедельник азиатские индикаторы снизились из-за опасений, связанных с торговыми спорами США и Китая.



Гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%, как и китайский Shenzhen Composite, тогда как Shanghai Composite прибавил 0,2%. Накануне индикаторы материкового Китая потеряли порядка 4% и оказались у многолетних минимумов.



Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1% вслед за акциями финансовых компаний, новозеландский NZX 50 - на 0,8%.



Пакистанский индекс KSE-100, который в понедельник опустился до минимума более чем за два года из-за опасений финансового кризиса, во вторник вырос на 1,6%. Власти Пакистана приняли решение обратиться за финансовой помощью к Международному валютному фонду.



Рынок стал менее настороженно относиться к решению Центрального банка КНР смягчить банковские нормативы для высвобождения ликвидности. В минувшие выходные Пекин объявил о предстоящем сокращении нормативов обязательных резервных требований (RRR) для некоторых банков на 1 процентный пункт. Изменения вступят в силу с 15 октября. По оценкам ЦБ Китая, решение высвободит дополнительные 1,2 трлн. юаней ($175 млрд.) ликвидности, 450 млрд. юаней из которых будут направлены на погашение среднесрочной задолженности банков.



Азиатские производители электроники вошли в число лидеров падения во вторник из-за сохраняющейся напряженности в американо-китайских отношениях. В Японии на них, как и на других экспортеров, также оказывает давление рост курса иены.

Цена бумаг Sharp уменьшилась на 5,2%, Renesas - на 4,6%.

Интернет-гигант Tencent потерял 1,4% капитализации, обновив минимум стоимости бумаг за 15 месяцев.



Китайский автопроизводитель Geely опубликовал слабые данные о продажах в сентябре, в результате чего курс его акций упал на 5,2%.

Вместе с тем акции китайской нефтяной компании CNOOC выросли в цене на 2,1%, хотя в целом азиатский нефтегазовый сектор провел сессию в «красной зоне».

Котировки акций Commonwealth Bank of Australia упали на 0,9%, японского Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,2%, корейского Hana Financial - на 0,5%.