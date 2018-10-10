Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 10.10.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 10.10.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 10 жов, 2018 13:22 Итоги: Мировой фондовый рынок 10.10.18 США



Фондовый рынок США: Dow и S&P 500 немного снизились во вторник.

Индексы Dow и S&P 500 во вторник немного снизились, так как инвесторы опасались за перспективу мирового экономического роста, хотя снижение доходности казначейских облигаций США ограничило рост.



МВФ снизил прогноз мирового экономического роста в 2018 и 2019 гг., а также снизил оценки роста для США и Китая, сказав, что страны испытают последствия торговой войны в следующем году.



Президент США Трамп еще раз пригрозил введением тарифов на китайский импорт в объёме 267 млрд. долларов, если Китай ответит на недавно введённые тарифы и другие меры США, которые они приняли во время эскалации торговой войны.

Индекс компаний основных материалов снизился на 3,4%, что стало самым значительным процентным снижением за день с 8 февраля.



Основные индекс получили некоторую поддержку со стороны снижения доходности 10-летних казначейских облигаций США, после того как скачок доходности на прошлой неделе оказал давление на цены акций.



Чувствительный к внешней торговле промышленный сектор снизился на 1,5%.

Акции энергетического сектора выросли наиболее сильно в S&P – на 1%, на фоне роста цены на нефть при растущих признаках снижения объёма экспорта Ираном и частичного сокращение добычи в Мексиканском заливе из-за урагана.

Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE составило 1,13 к 1, на Nasdaq 1,51 к 1.



Объем торговли на биржах США был 7,26 млрд. акций, при 7,27 млрд. акций в среднем за последние 20 торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,21%, до 26430,57 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,14%, до 2 880,34 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,03%, до 7738,02 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок во вторник вырос.

Европейский фондовый рынок немного вырос после колебаний в течение сессии, в росте доходностей облигаций в США и Италии наступила пауза.



Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,19%.



Европейский фондовый рынок резко снизился в понедельник, при том, что итальянский FTSE MIB снизился на более чем 2%, так как разница в доходности между итальянскими и германскими государственными облигациями выросла, что оказало сильное давление на акции итальянских банков.



Доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник кратковременно преодолела уровень 3,25% (максимум за 7 лет), после того, как рынок США не работал в понедельник. Однако далее доходности снизились.



Итальянские облигации колебались в течение сессии, доходности продолжили расти в начале дня перед тем как снизиться к концу дня.

Акции нефтедобывающих компаний выросли на фоне восстановления цен на нефть после снижения в понедельник.



Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,19%.



Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,06% и составил 7 237,59 пункта.



Немецкий DAX прибавил 0,25% до 11 977,22 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,350% — на отметке 5 318,55 пункта.





Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торги без единой динамики. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,43% - до 2443,83 пункта, РТС подрос на 0,11%, до 1159,47 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.35 Киева опустился на 0,21%, до 66,42 RUB/USD, курс евро снизился на 0,31%, до 76,24 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,93% - до $84,69 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,02%, Московской биржи — на 1,37%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,26%, «Газпрома» — на 0,33%, «АЛРОСы» — на 0,99%.



Российский фондовый рынок вечером во вторник остается в символическом «плюсе», но основной объем «голубых фишек» все-таки держится в отрицательной зоне.



Индекс Мосбиржи балансирует около 2 460 пунктов и по большому счету остается в целевом краткосрочном коридоре 2 445—2 470 пунктов. Индекс РТС утром пытался энергично расти, но к вечеру энтузиазм иссяк.



В среду индекс Мосбиржи может остаться в районе 2450 пунктов, но может спуститься и ниже в район 2430 пунктов. Индекс РТС продолжит торги в коридоре 1150-1170 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 09 октября понизился на 1,37 пункта или на 0,25% до уровня 548,67 пунктов.



Объем торгов за день составил 1,07 млрд. грн., акциями наторговали 1,80 млн. грн.



Как сообщалось, в понедельник 08 октября ПФТС-индекс повысился на 2,57 пункта или на 0,47% до уровня 550,04 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 233,61 пунктов или на 74,15% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 09 октября, сессия в ПФТС.



Во-первых, биржи Китая восстанавливаются во вторник после того, как по итогам понедельника потеряли около 4%, основные фондовые индексы Гонконга, Японии и Австралии изменяются разнонаправленно.



По состоянию на 07.20 индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,49% - до 2729,8 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 1388,21 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,38% - до 26302,78 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 1,04%, до 6036,4 пункта, японский Nikkei 225 - сокращался на 1,18%, до 23501,71 пункта.



Биржа Южной Кореи закрыта в связи с национальным праздником. По итогам понедельника корейский KOSPI опустился на 0,6% - до 2253,83 пункта.



Во вторник на биржах Китая наблюдается коррекция после того, как в первый день торгов после продолжительных праздников они потеряли около 4%, утянув вниз остальные фондовые индексы региона. В то же время инвесторы обратили внимание на то, что Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту ВВП Китая в 2019 году на 0,2 процентного пункта - до 6,2%. При этом прогноз на 2018 год остался прежним - рост на уровне 6,6%.



Аналитики JPMorgan отметили, что ряд инвесторов отказываются от рисковых активов, и на этом фоне наблюдается снижение на фондовых рынках.



Во-вторых, почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник завершили торги в «красной зоне», при этом материковый Китай возобновил подъем после падения накануне - инвесторы спешат воспользоваться выгодными возможностями для покупки.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,9%, его снижение наблюдалось уже седьмую сессию подряд.



Японский Nikkei 225 опустился на 1,3%, более широкий индекс Topix - на 1,8%. Однако эксперты объясняют столь резкое падение тем, что японский рынок, закрытый накануне в связи с государственным праздником, «догоняет» остальные рынки Азии. В понедельник азиатские индикаторы снизились из-за опасений, связанных с торговыми спорами США и Китая.



Гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%, как и китайский Shenzhen Composite, тогда как Shanghai Composite прибавил 0,2%. Накануне индикаторы материкового Китая потеряли порядка 4% и оказались у многолетних минимумов.



Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1% вслед за акциями финансовых компаний, новозеландский NZX 50 - на 0,8%.



Пакистанский индекс KSE-100, который в понедельник опустился до минимума более чем за два года из-за опасений финансового кризиса, во вторник вырос на 1,6%. Власти Пакистана приняли решение обратиться за финансовой помощью к Международному валютному фонду.



Рынок стал менее настороженно относиться к решению Центрального банка КНР смягчить банковские нормативы для высвобождения ликвидности. В минувшие выходные Пекин объявил о предстоящем сокращении нормативов обязательных резервных требований (RRR) для некоторых банков на 1 процентный пункт. Изменения вступят в силу с 15 октября. По оценкам ЦБ Китая, решение высвободит дополнительные 1,2 трлн. юаней ($175 млрд.) ликвидности, 450 млрд. юаней из которых будут направлены на погашение среднесрочной задолженности банков.



Азиатские производители электроники вошли в число лидеров падения во вторник из-за сохраняющейся напряженности в американо-китайских отношениях. В Японии на них, как и на других экспортеров, также оказывает давление рост курса иены.

Цена бумаг Sharp уменьшилась на 5,2%, Renesas - на 4,6%.

Интернет-гигант Tencent потерял 1,4% капитализации, обновив минимум стоимости бумаг за 15 месяцев.



Китайский автопроизводитель Geely опубликовал слабые данные о продажах в сентябре, в результате чего курс его акций упал на 5,2%.

Вместе с тем акции китайской нефтяной компании CNOOC выросли в цене на 2,1%, хотя в целом азиатский нефтегазовый сектор провел сессию в «красной зоне».

Котировки акций Commonwealth Bank of Australia упали на 0,9%, японского Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,2%, корейского Hana Financial - на 0,5%.



Индекс фондовой биржи ПФТС во вторник снизился на 0,25% - до 548,67 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 1,07 млрд. грн., в том числе акциями - 1,8 млн. грн.



По итогам дня подешевели бумаги Донбассэнерго (-7,05%), Турбоатома (-3,96%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,82%).

Положительную динамику показали только акции Центрэнерго (+0,44%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» во вторник остался неизменным на уровне 1678,08 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine повысился на 0,13% - до 446,65 пункта при объеме торгов 318,16 тыс. злотых (2,37 млн. грн.).



К вечеру ситуация переломилась и среди индексных бумаг дорожали только акции агрохолдинга ИМК (+2,4%), тогда как акции «Агротона» (-4,11%), «Кернела» (-0,38%) и «Астарты» (-0,33%) торговались с отрицательной динамикой.



К полудню среды, 10 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не демонстрируют единой динамики, инвесторы проявляют осторожность после новостей от МВФ.



По состоянию на 07.45 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,18% - до 2716,12 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,19%, до 1382,5 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,43%, до 26286,29 пункта, корейский KOSPI - опускался на 1%, до 2231,34 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,24%, до 6055,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,05%, до 23480,13 пункта.



Во вторник Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП Китая в 2019 году на 0,2 процентного пункта, до 6,2%, при этом прогноз на 2018 год остался прежним - рост на уровне 6,6%.

Показатель по росту ВВП США на 2019 год был снижен до 2,5% с 2,7%, а на 2018 год - сохранен на уровне 2,9%.



Организация отметила, что решение связано с торговым противостоянием Соединенных Штатов с Китаем.



«Это ухудшило склонность инвесторов к риску на фоне ухудшения отношений Китая и США», - таково мнение аналитика Mizuho Bank Жу Хуани по поводу отчета МВФ.



В конце сентября вступили в силу очередные пошлины США, в этот раз в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом $60 миллиардов. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет $500 миллиардов в пользу Китая.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Фондовый рынок США: Dow и S&P 500 немного снизились во вторник.Индексы Dow и S&P 500 во вторник немного снизились, так как инвесторы опасались за перспективу мирового экономического роста, хотя снижение доходности казначейских облигаций США ограничило рост.МВФ снизил прогноз мирового экономического роста в 2018 и 2019 гг., а также снизил оценки роста для США и Китая, сказав, что страны испытают последствия торговой войны в следующем году.Президент США Трамп еще раз пригрозил введением тарифов на китайский импорт в объёме 267 млрд. долларов, если Китай ответит на недавно введённые тарифы и другие меры США, которые они приняли во время эскалации торговой войны.Индекс компаний основных материалов снизился на 3,4%, что стало самым значительным процентным снижением за день с 8 февраля.Основные индекс получили некоторую поддержку со стороны снижения доходности 10-летних казначейских облигаций США, после того как скачок доходности на прошлой неделе оказал давление на цены акций.Чувствительный к внешней торговле промышленный сектор снизился на 1,5%.Акции энергетического сектора выросли наиболее сильно в S&P – на 1%, на фоне роста цены на нефть при растущих признаках снижения объёма экспорта Ираном и частичного сокращение добычи в Мексиканском заливе из-за урагана.Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE составило 1,13 к 1, на Nasdaq 1,51 к 1.Объем торговли на биржах США был 7,26 млрд. акций, при 7,27 млрд. акций в среднем за последние 20 торговых дней.Европейский фондовый рынок во вторник вырос.Европейский фондовый рынок немного вырос после колебаний в течение сессии, в росте доходностей облигаций в США и Италии наступила пауза.Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,19%.Европейский фондовый рынок резко снизился в понедельник, при том, что итальянский FTSE MIB снизился на более чем 2%, так как разница в доходности между итальянскими и германскими государственными облигациями выросла, что оказало сильное давление на акции итальянских банков.Доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник кратковременно преодолела уровень 3,25% (максимум за 7 лет), после того, как рынок США не работал в понедельник. Однако далее доходности снизились.Итальянские облигации колебались в течение сессии, доходности продолжили расти в начале дня перед тем как снизиться к концу дня.Акции нефтедобывающих компаний выросли на фоне восстановления цен на нефть после снижения в понедельник.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.35 Киева опустился на 0,21%, до 66,42 RUB/USD, курс евро снизился на 0,31%, до 76,24 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,93% - до $84,69 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 0,02%, Московской биржи — на 1,37%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,26%, «Газпрома» — на 0,33%, «АЛРОСы» — на 0,99%.Российский фондовый рынок вечером во вторник остается в символическом «плюсе», но основной объем «голубых фишек» все-таки держится в отрицательной зоне.Индекс Мосбиржи балансирует около 2 460 пунктов и по большому счету остается в целевом краткосрочном коридоре 2 445—2 470 пунктов. Индекс РТС утром пытался энергично расти, но к вечеру энтузиазм иссяк.В среду индекс Мосбиржи может остаться в районе 2450 пунктов, но может спуститься и ниже в район 2430 пунктов. Индекс РТС продолжит торги в коридоре 1150-1170 пунктов.Как сообщалось, в понедельник 08 октября ПФТС-индекс повысился на 2,57 пункта или на 0,47% до уровня 550,04 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 233,61 пунктов или на 74,15% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 09 октября, сессия в ПФТС.К полудню среды, 10 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67597 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4272 раз. Подякували: 7800 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 09.10.18

дядя Caша » Вів 09 жов, 2018 12:39 0 55

дядя Caша Вів 09 жов, 2018 12:39 Итоги: Мировой фондовый рынок 08.10.18

дядя Caша » Пон 08 жов, 2018 12:06 0 69

дядя Caша Пон 08 жов, 2018 12:06 Итоги: Мировой фондовый рынок 05.10.18

дядя Caша » П'ят 05 жов, 2018 12:23 0 86

дядя Caша П'ят 05 жов, 2018 12:23