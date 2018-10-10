Итоги: Мировой фондовый рынок 10.10.18

Фондовый рынок США: Dow и S&P 500 немного снизились во вторник.
Индексы Dow и S&P 500 во вторник немного снизились, так как инвесторы опасались за перспективу мирового экономического роста, хотя снижение доходности казначейских облигаций США ограничило рост.
МВФ снизил прогноз мирового экономического роста в 2018 и 2019 гг., а также снизил оценки роста для США и Китая, сказав, что страны испытают последствия торговой войны в следующем году.
Президент США Трамп еще раз пригрозил введением тарифов на китайский импорт в объёме 267 млрд. долларов, если Китай ответит на недавно введённые тарифы и другие меры США, которые они приняли во время эскалации торговой войны.
Индекс компаний основных материалов снизился на 3,4%, что стало самым значительным процентным снижением за день с 8 февраля.
Основные индекс получили некоторую поддержку со стороны снижения доходности 10-летних казначейских облигаций США, после того как скачок доходности на прошлой неделе оказал давление на цены акций.
Чувствительный к внешней торговле промышленный сектор снизился на 1,5%.
Акции энергетического сектора выросли наиболее сильно в S&P – на 1%, на фоне роста цены на нефть при растущих признаках снижения объёма экспорта Ираном и частичного сокращение добычи в Мексиканском заливе из-за урагана.
Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE составило 1,13 к 1, на Nasdaq 1,51 к 1.
Объем торговли на биржах США был 7,26 млрд. акций, при 7,27 млрд. акций в среднем за последние 20 торговых дней.
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,21%, до 26430,57 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,14%, до 2 880,34 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,03%, до 7738,02 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок во вторник вырос.
Европейский фондовый рынок немного вырос после колебаний в течение сессии, в росте доходностей облигаций в США и Италии наступила пауза.
Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,19%.
Европейский фондовый рынок резко снизился в понедельник, при том, что итальянский FTSE MIB снизился на более чем 2%, так как разница в доходности между итальянскими и германскими государственными облигациями выросла, что оказало сильное давление на акции итальянских банков.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник кратковременно преодолела уровень 3,25% (максимум за 7 лет), после того, как рынок США не работал в понедельник. Однако далее доходности снизились.
Итальянские облигации колебались в течение сессии, доходности продолжили расти в начале дня перед тем как снизиться к концу дня.
Акции нефтедобывающих компаний выросли на фоне восстановления цен на нефть после снижения в понедельник.
Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 вырос на 0,19%.
Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,06% и составил 7 237,59 пункта.
Немецкий DAX прибавил 0,25% до 11 977,22 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,350% — на отметке 5 318,55 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС завершили торги без единой динамики. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,43% - до 2443,83 пункта, РТС подрос на 0,11%, до 1159,47 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.35 Киева опустился на 0,21%, до 66,42 RUB/USD, курс евро снизился на 0,31%, до 76,24 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,93% - до $84,69 за баррель.
Бумаги Сбербанка подешевели на 0,02%, Московской биржи — на 1,37%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 0,26%, «Газпрома» — на 0,33%, «АЛРОСы» — на 0,99%.
Российский фондовый рынок вечером во вторник остается в символическом «плюсе», но основной объем «голубых фишек» все-таки держится в отрицательной зоне.
Индекс Мосбиржи балансирует около 2 460 пунктов и по большому счету остается в целевом краткосрочном коридоре 2 445—2 470 пунктов. Индекс РТС утром пытался энергично расти, но к вечеру энтузиазм иссяк.
В среду индекс Мосбиржи может остаться в районе 2450 пунктов, но может спуститься и ниже в район 2430 пунктов. Индекс РТС продолжит торги в коридоре 1150-1170 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 09 октября понизился на 1,37 пункта или на 0,25% до уровня 548,67 пунктов.
Объем торгов за день составил 1,07 млрд. грн., акциями наторговали 1,80 млн. грн.
Как сообщалось, в понедельник 08 октября ПФТС-индекс повысился на 2,57 пункта или на 0,47% до уровня 550,04 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 233,61 пунктов или на 74,15% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 09 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, биржи Китая восстанавливаются во вторник после того, как по итогам понедельника потеряли около 4%, основные фондовые индексы Гонконга, Японии и Австралии изменяются разнонаправленно.
По состоянию на 07.20 индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,49% - до 2729,8 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 1388,21 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,38% - до 26302,78 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 1,04%, до 6036,4 пункта, японский Nikkei 225 - сокращался на 1,18%, до 23501,71 пункта.
Биржа Южной Кореи закрыта в связи с национальным праздником. По итогам понедельника корейский KOSPI опустился на 0,6% - до 2253,83 пункта.
Во вторник на биржах Китая наблюдается коррекция после того, как в первый день торгов после продолжительных праздников они потеряли около 4%, утянув вниз остальные фондовые индексы региона. В то же время инвесторы обратили внимание на то, что Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту ВВП Китая в 2019 году на 0,2 процентного пункта - до 6,2%. При этом прогноз на 2018 год остался прежним - рост на уровне 6,6%.
Аналитики JPMorgan отметили, что ряд инвесторов отказываются от рисковых активов, и на этом фоне наблюдается снижение на фондовых рынках.
Во-вторых, почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник завершили торги в «красной зоне», при этом материковый Китай возобновил подъем после падения накануне - инвесторы спешат воспользоваться выгодными возможностями для покупки.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,9%, его снижение наблюдалось уже седьмую сессию подряд.
Японский Nikkei 225 опустился на 1,3%, более широкий индекс Topix - на 1,8%. Однако эксперты объясняют столь резкое падение тем, что японский рынок, закрытый накануне в связи с государственным праздником, «догоняет» остальные рынки Азии. В понедельник азиатские индикаторы снизились из-за опасений, связанных с торговыми спорами США и Китая.
Гонконгский Hang Seng опустился на 0,1%, как и китайский Shenzhen Composite, тогда как Shanghai Composite прибавил 0,2%. Накануне индикаторы материкового Китая потеряли порядка 4% и оказались у многолетних минимумов.
Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1% вслед за акциями финансовых компаний, новозеландский NZX 50 - на 0,8%.
Пакистанский индекс KSE-100, который в понедельник опустился до минимума более чем за два года из-за опасений финансового кризиса, во вторник вырос на 1,6%. Власти Пакистана приняли решение обратиться за финансовой помощью к Международному валютному фонду.
Рынок стал менее настороженно относиться к решению Центрального банка КНР смягчить банковские нормативы для высвобождения ликвидности. В минувшие выходные Пекин объявил о предстоящем сокращении нормативов обязательных резервных требований (RRR) для некоторых банков на 1 процентный пункт. Изменения вступят в силу с 15 октября. По оценкам ЦБ Китая, решение высвободит дополнительные 1,2 трлн. юаней ($175 млрд.) ликвидности, 450 млрд. юаней из которых будут направлены на погашение среднесрочной задолженности банков.
Азиатские производители электроники вошли в число лидеров падения во вторник из-за сохраняющейся напряженности в американо-китайских отношениях. В Японии на них, как и на других экспортеров, также оказывает давление рост курса иены.
Цена бумаг Sharp уменьшилась на 5,2%, Renesas - на 4,6%.
Интернет-гигант Tencent потерял 1,4% капитализации, обновив минимум стоимости бумаг за 15 месяцев.
Китайский автопроизводитель Geely опубликовал слабые данные о продажах в сентябре, в результате чего курс его акций упал на 5,2%.
Вместе с тем акции китайской нефтяной компании CNOOC выросли в цене на 2,1%, хотя в целом азиатский нефтегазовый сектор провел сессию в «красной зоне».
Котировки акций Commonwealth Bank of Australia упали на 0,9%, японского Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,2%, корейского Hana Financial - на 0,5%.
Индекс фондовой биржи ПФТС во вторник снизился на 0,25% - до 548,67 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 1,07 млрд. грн., в том числе акциями - 1,8 млн. грн.
По итогам дня подешевели бумаги Донбассэнерго (-7,05%), Турбоатома (-3,96%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,82%).
Положительную динамику показали только акции Центрэнерго (+0,44%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» во вторник остался неизменным на уровне 1678,08 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine повысился на 0,13% - до 446,65 пункта при объеме торгов 318,16 тыс. злотых (2,37 млн. грн.).
К вечеру ситуация переломилась и среди индексных бумаг дорожали только акции агрохолдинга ИМК (+2,4%), тогда как акции «Агротона» (-4,11%), «Кернела» (-0,38%) и «Астарты» (-0,33%) торговались с отрицательной динамикой.
К полудню среды, 10 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не демонстрируют единой динамики, инвесторы проявляют осторожность после новостей от МВФ.
По состоянию на 07.45 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,18% - до 2716,12 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,19%, до 1382,5 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,43%, до 26286,29 пункта, корейский KOSPI - опускался на 1%, до 2231,34 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,24%, до 6055,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,05%, до 23480,13 пункта.
Во вторник Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста ВВП Китая в 2019 году на 0,2 процентного пункта, до 6,2%, при этом прогноз на 2018 год остался прежним - рост на уровне 6,6%.
Показатель по росту ВВП США на 2019 год был снижен до 2,5% с 2,7%, а на 2018 год - сохранен на уровне 2,9%.
Организация отметила, что решение связано с торговым противостоянием Соединенных Штатов с Китаем.
«Это ухудшило склонность инвесторов к риску на фоне ухудшения отношений Китая и США», - таково мнение аналитика Mizuho Bank Жу Хуани по поводу отчета МВФ.
В конце сентября вступили в силу очередные пошлины США, в этот раз в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом $60 миллиардов. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет $500 миллиардов в пользу Китая.
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