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Finance.ua: Кредитні
картки для водіїв

Finance.ua: Кредитні картки для водіїв
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:15

Finance.ua: Кредитні картки для водіїв

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Найпростіший спосіб заощадити на паливі
Що більше витрачаєш, то більші бонуси. З цього погляду високі ціни на паливо - не таке вже й зло. До того ж українські банки полюбляють заохочувати тих, хто часто витрачає гроші в мережах АЗС.

Дивися повний текст Кредитні картки для водіїв
D2
 
Повідомлень: 47
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:15

Купился я на эту рекламу. Подал заявку на открытие карты в Альфе.
После Моно и Привата, я небыл готов к такому выносу мозга. По сто раз наяривают, задают кучу вопросов... Я честно уже и не хочу эту карту.
Yarick
 
Повідомлень: 116
З нами з: 11.01.09
Подякував: 58 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:39

  Yarick написав:Купился я на эту рекламу. Подал заявку на открытие карты в Альфе.
После Моно и Привата, я небыл готов к такому выносу мозга. По сто раз наяривают, задают кучу вопросов... Я честно уже и не хочу эту карту.


Везде есть свои плюсы и минусы...
В разных банках были подобные проекты, лучше уж купить талоны со скидкой, чем морочить голову с еще одной картой :mrgreen:
pantera
 
Повідомлень: 229
З нами з: 04.12.07
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:44

  pantera написав:
  Yarick написав:Купился я на эту рекламу. Подал заявку на открытие карты в Альфе.
После Моно и Привата, я небыл готов к такому выносу мозга. По сто раз наяривают, задают кучу вопросов... Я честно уже и не хочу эту карту.


Везде есть свои плюсы и минусы...
В разных банках были подобные проекты, лучше уж купить талоны со скидкой, чем морочить голову с еще одной картой :mrgreen:


А если карта с кешбэком?
То выгода увеличивается =)

Например карты Альфа-Банка или ПУМБ
an2an
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:34

Альфа уже не дает 3% кешбек по АЗС, удаляйте этот шлак.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
Повідомлень: 1947
З нами з: 28.10.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 235 раз.
 
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