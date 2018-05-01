Finance.ua: Кредитні картки для водіїв

Найпростіший спосіб заощадити на паливі Що більше витрачаєш, то більші бонуси. З цього погляду високі ціни на паливо - не таке вже й зло. До того ж українські банки полюбляють заохочувати тих, хто часто витрачає гроші в мережах АЗС.
Купился я на эту рекламу. Подал заявку на открытие карты в Альфе. После Моно и Привата, я небыл готов к такому выносу мозга. По сто раз наяривают, задают кучу вопросов... Я честно уже и не хочу эту карту.
Yarick написав:Купился я на эту рекламу. Подал заявку на открытие карты в Альфе. После Моно и Привата, я небыл готов к такому выносу мозга. По сто раз наяривают, задают кучу вопросов... Я честно уже и не хочу эту карту.
Везде есть свои плюсы и минусы... В разных банках были подобные проекты, лучше уж купить талоны со скидкой, чем морочить голову с еще одной картой
Yarick написав:Купился я на эту рекламу. Подал заявку на открытие карты в Альфе. После Моно и Привата, я небыл готов к такому выносу мозга. По сто раз наяривают, задают кучу вопросов... Я честно уже и не хочу эту карту.
Везде есть свои плюсы и минусы... В разных банках были подобные проекты, лучше уж купить талоны со скидкой, чем морочить голову с еще одной картой
А если карта с кешбэком? То выгода увеличивается =)