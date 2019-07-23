Finance.ua: Кредитні картки для водіїв

Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:21

По карте ОТР дают 3 балла за 10 грн, а не 100, как написано в статье (только что перепроверил свою). И соответственно нужно потратить 8000 чтобы получить купон на 200.

Тем не менее это означает, что заявленные 3% на всех АЗС превращаются в реальные 2,5% при пересчете баллов в грн.



При заправке на ОККО cкидка в 1 грн не работает с Fishka Pay, надо только идти к терминалу и соответственно по сравнению с любой другой картой это уже доп -0,5 грн вместо -1 грн из-за потери 50 коп. скидки от Fishka Pay.



Итого при заправке на ОККО сумма всех бонусов будет около 4%. Чтобы отбить абонплату 360 грн надо заливать на ОККО минимум на 18 000 в год. На других заправках - от 72 000.



Если меньше - Большая Пятерка выгоднее.