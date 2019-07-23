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Finance.ua: Кредитні
картки для водіїв

Finance.ua: Кредитні картки для водіїв
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:15

Finance.ua: Кредитні картки для водіїв

Пропонуємо до обговорення:
Найпростіший спосіб заощадити на паливі
Що більше витрачаєш, то більші бонуси. З цього погляду високі ціни на паливо - не таке вже й зло. До того ж українські банки полюбляють заохочувати тих, хто часто витрачає гроші в мережах АЗС.

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D2
 
Повідомлень: 47
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:15

Купился я на эту рекламу. Подал заявку на открытие карты в Альфе.
После Моно и Привата, я небыл готов к такому выносу мозга. По сто раз наяривают, задают кучу вопросов... Я честно уже и не хочу эту карту.
Yarick
 
Повідомлень: 116
З нами з: 11.01.09
Подякував: 58 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:39

  Yarick написав:Купился я на эту рекламу. Подал заявку на открытие карты в Альфе.
После Моно и Привата, я небыл готов к такому выносу мозга. По сто раз наяривают, задают кучу вопросов... Я честно уже и не хочу эту карту.


Везде есть свои плюсы и минусы...
В разных банках были подобные проекты, лучше уж купить талоны со скидкой, чем морочить голову с еще одной картой :mrgreen:
pantera
 
Повідомлень: 229
З нами з: 04.12.07
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:44

  pantera написав:
  Yarick написав:Купился я на эту рекламу. Подал заявку на открытие карты в Альфе.
После Моно и Привата, я небыл готов к такому выносу мозга. По сто раз наяривают, задают кучу вопросов... Я честно уже и не хочу эту карту.


Везде есть свои плюсы и минусы...
В разных банках были подобные проекты, лучше уж купить талоны со скидкой, чем морочить голову с еще одной картой :mrgreen:


А если карта с кешбэком?
То выгода увеличивается =)

Например карты Альфа-Банка или ПУМБ
an2an
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:34

Альфа уже не дает 3% кешбек по АЗС, удаляйте этот шлак.
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
Повідомлень: 1948
З нами з: 28.10.08
Подякував: 65 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 16:29

Я вчера хотел открыть кредитку в Банке Днепр на 40000. Вынесли мозг, после позвонила хамоватая женщина по голосу слышно, что имеет 5-10 котов дома. Начала выносить мозг на что будут потрачены деньги, говорю ей карту хочу открыть для экстренных случаем. Чтоб в любой момент можно было закрыть вопрос с какой то покупкой и сразу пополнить. Фууу, мерзко аж стало
d_matievsky
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Повідомлень: 1
З нами з: 02.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 17:21

По карте ОТР дают 3 балла за 10 грн, а не 100, как написано в статье (только что перепроверил свою). И соответственно нужно потратить 8000 чтобы получить купон на 200.
Тем не менее это означает, что заявленные 3% на всех АЗС превращаются в реальные 2,5% при пересчете баллов в грн.

При заправке на ОККО cкидка в 1 грн не работает с Fishka Pay, надо только идти к терминалу и соответственно по сравнению с любой другой картой это уже доп -0,5 грн вместо -1 грн из-за потери 50 коп. скидки от Fishka Pay.

Итого при заправке на ОККО сумма всех бонусов будет около 4%. Чтобы отбить абонплату 360 грн надо заливать на ОККО минимум на 18 000 в год. На других заправках - от 72 000.

Если меньше - Большая Пятерка выгоднее.
oleksandr2019
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Повідомлень: 1
З нами з: 02.08.19
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 11:02

Re: Finance.ua: Кредитні картки для водіїв

Кредитная карта «Fishback» Райффайзен Банка Аваль. Предприниматель не может открыть себе эту карту. Наемный работник-может.... Предел абсурда:(
spc
 
Повідомлень: 117
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