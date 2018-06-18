Finance.ua: Кредитні картки для водіїв

Найпростіший спосіб заощадити на паливі Що більше витрачаєш, то більші бонуси. З цього погляду високі ціни на паливо - не таке вже й зло. До того ж українські банки полюбляють заохочувати тих, хто часто витрачає гроші в мережах АЗС.
Купился я на эту рекламу. Подал заявку на открытие карты в Альфе. После Моно и Привата, я небыл готов к такому выносу мозга. По сто раз наяривают, задают кучу вопросов... Я честно уже и не хочу эту карту.
Yarick написав:Купился я на эту рекламу. Подал заявку на открытие карты в Альфе. После Моно и Привата, я небыл готов к такому выносу мозга. По сто раз наяривают, задают кучу вопросов... Я честно уже и не хочу эту карту.
Везде есть свои плюсы и минусы... В разных банках были подобные проекты, лучше уж купить талоны со скидкой, чем морочить голову с еще одной картой
Yarick написав:Купился я на эту рекламу. Подал заявку на открытие карты в Альфе. После Моно и Привата, я небыл готов к такому выносу мозга. По сто раз наяривают, задают кучу вопросов... Я честно уже и не хочу эту карту.
Везде есть свои плюсы и минусы... В разных банках были подобные проекты, лучше уж купить талоны со скидкой, чем морочить голову с еще одной картой
А если карта с кешбэком? То выгода увеличивается =)
Я вчера хотел открыть кредитку в Банке Днепр на 40000. Вынесли мозг, после позвонила хамоватая женщина по голосу слышно, что имеет 5-10 котов дома. Начала выносить мозг на что будут потрачены деньги, говорю ей карту хочу открыть для экстренных случаем. Чтоб в любой момент можно было закрыть вопрос с какой то покупкой и сразу пополнить. Фууу, мерзко аж стало
По карте ОТР дают 3 балла за 10 грн, а не 100, как написано в статье (только что перепроверил свою). И соответственно нужно потратить 8000 чтобы получить купон на 200. Тем не менее это означает, что заявленные 3% на всех АЗС превращаются в реальные 2,5% при пересчете баллов в грн.
При заправке на ОККО cкидка в 1 грн не работает с Fishka Pay, надо только идти к терминалу и соответственно по сравнению с любой другой картой это уже доп -0,5 грн вместо -1 грн из-за потери 50 коп. скидки от Fishka Pay.
Итого при заправке на ОККО сумма всех бонусов будет около 4%. Чтобы отбить абонплату 360 грн надо заливать на ОККО минимум на 18 000 в год. На других заправках - от 72 000.
Если на Авале взяли карточку для заправки на ОККО, то советую не пытаться рассчитываться ней через мобильное приложение Fishka. Только физической картой, тогда работает. Через приложение - геморр на всю ж*** обеспечен, а их горячая линия - выдают просто фантастические по своему разнообразию и взаимоисключаемости ответы, пытаясь в очередной раз объяснить, почему не насчитало бонусы или насчитало так мало...Отдаю должное - почти не повторяются, каждый раз причина новая ))) Что-то выяснить или добиться - это анриал, причем ответ типа "ваш запрос рассмотрен" нужно ждать минимум 10 рабочих дней. Уже чисто из спортивного интереса заправляюсь на 5 литров, включаю диктофон и громкую связь и толпой народа слушаем очередные оригинальные объяснения, почему не насчитаны балы в этот раз))) Уже задумался смонтировать сериал и выложить в Ютуб)))