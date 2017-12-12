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"Єврономери" протестують
проти високих цін на паливо

"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:33

"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні вранці водії авто на єврономерах заблокували частину вулиць в Києві, а також траси на під'їздах до столиці, протестуючи проти підвищення цін на паливо.

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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:33

предлагаю активистам мыслить масштабно и привязать стоимость нефти к статичной цифре в гривне
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:39

Я пропоную арештувати всі машини на єврономерах і повертати тільки за умови законного (якщо це можливо, адже там за підробними документами половину ввезено) розмитнення і постановки на облік в Україні.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:57

вкрай уже обнаглевшие ур**.....
сначала понавезли свои коптильни, не заплатив положенных налогов государству. Теперь требуют у государства отказаться от части другого налога (на топливо). Вопрос - за какие шиши ремонтировать наши убитые дороги, чтобы эти ..... могли на своих тазах ездить ???
Ненормальные, а ездить поменьше не пробовали ??? Тогда на месяц нужно будет меньше денег на бензин. А если ещё и уменьшится количество личных машин в Киеве, то уменьшатся пробки и тянучки, вырастет средняя скорость и уменьшится расход топлива !!!
Но нет же ! Мы хотим всё сразу и сейчас !!!
Жаль, что у нас власть сейчас никакая - летели бы эти умники в своих б..шанках далеко-далеко...... Мы бы их и увидеть не успели
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