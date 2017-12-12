"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо

Додано: Чет 11 жов, 2018 11:57

вкрай уже обнаглевшие ур**.....

сначала понавезли свои коптильни, не заплатив положенных налогов государству. Теперь требуют у государства отказаться от части другого налога (на топливо). Вопрос - за какие шиши ремонтировать наши убитые дороги, чтобы эти ..... могли на своих тазах ездить ???

Ненормальные, а ездить поменьше не пробовали ??? Тогда на месяц нужно будет меньше денег на бензин. А если ещё и уменьшится количество личных машин в Киеве, то уменьшатся пробки и тянучки, вырастет средняя скорость и уменьшится расход топлива !!!

Но нет же ! Мы хотим всё сразу и сейчас !!!

Жаль, что у нас власть сейчас никакая - летели бы эти умники в своих б..шанках далеко-далеко...... Мы бы их и увидеть не успели