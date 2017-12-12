Сьогодні вранці водії авто на єврономерах заблокували частину вулиць в Києві, а також траси на під'їздах до столиці, протестуючи проти підвищення цін на паливо.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 11:33
"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Єврономери\" протестують проти високих цін на паливо.
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:33
предлагаю активистам мыслить масштабно и привязать стоимость нефти к статичной цифре в гривне
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:39
Я пропоную арештувати всі машини на єврономерах і повертати тільки за умови законного (якщо це можливо, адже там за підробними документами половину ввезено) розмитнення і постановки на облік в Україні.
Додано: Чет 11 жов, 2018 11:57
вкрай уже обнаглевшие ур**.....
сначала понавезли свои коптильни, не заплатив положенных налогов государству. Теперь требуют у государства отказаться от части другого налога (на топливо). Вопрос - за какие шиши ремонтировать наши убитые дороги, чтобы эти ..... могли на своих тазах ездить ???
Ненормальные, а ездить поменьше не пробовали ??? Тогда на месяц нужно будет меньше денег на бензин. А если ещё и уменьшится количество личных машин в Киеве, то уменьшатся пробки и тянучки, вырастет средняя скорость и уменьшится расход топлива !!!
Но нет же ! Мы хотим всё сразу и сейчас !!!
Жаль, что у нас власть сейчас никакая - летели бы эти умники в своих б..шанках далеко-далеко...... Мы бы их и увидеть не успели
Додано: Чет 11 жов, 2018 12:26
Людей можно понять , в Украине не такие уж и большие доходы что-бы купить новый автомобиль . Потому люди экономя на себе и семье насобирав небольшую сумму покупает за границей авто что-бы хоть как-то доехать до своих родителей в село или же возить своих детей . В Латвии при их больших доходах люди спокойно покупают авто и на нем ездят. В Украине хотят что-бы ездили только денежные мешки , а остальное стадо давилось в переполненных маршрутках . Когда крутяк едет на своем жирном джипе и обгоняет забитую маршрутки у него просто расплывается физиономия от умиления того , что он сидит в мягком кресле , а бы*** душится в потной переделанной газельке .
Додано: Чет 11 жов, 2018 12:27
Молодці хлопці!
Відстоюють права усіх українців, так тримати.
ПіСь: люди в коментах вище, мабуть, трохи обмежені вічноневдоволені мазохісти, які і самі нічого робити не хочуть і проти будь-яких активностей інших.
Додано: Чет 11 жов, 2018 12:53
Ограниченными в данном случае можно назвать евроб...ров. Так как цена бензина на прямую зависит от цены нефти. Нефть на мировых рынках с весны подорожала на 25-30%. А на этот процесс никто в Украине, увы, повлиять не может. Поэтому протест не по адресу, в никуда…
Пусть едут в Вену и протестуют под штаб-квартирой ОПЕК. Правда в Австрии полиция немного другая и их протест (с перекрытием дорог) очень быстро закончиться.
Додано: Чет 11 жов, 2018 13:12
Я говорил за Киев, где эти де*** акции сегодня происходят. Здесь есть метро, огромные просторные автобусы и троллейбусы с высокими потолками, трамваи. Ну и маршрутки для любителей тоже. Но каждая даже мелкая сошка хочет купить личное корыто, чтобы возить свою ценную ж..у на работу и обратно "в мягком кресле". А почему не ездить подешевле общественным транспортом, а машину оставить для выездов в супермаркет и "доехать до своих родителей в село" ???
Поверьте, рожи от своего завышенного ЧСВ за рулём евроблях у многих ещё похлеще расплываются
А всего лишь нужно прекратить думать о себе как о чём-то ох..но важном и жить попроще, если "покупать авто, экономя на себе и семье насобирав небольшую сумму"; нужно хотелки умерить. А то хотят и машины за небольшие деньги, и бензин за недорого, и дороги хорошие, но кто вам за этот весь банкет платить будет ??? Эти ж умники не хотят участвовать финансово в обеспечении условий своих покатушек в Киеве ! Всю наэкономленную деньгу ж отдали "дяде" за границей или перекупу.....
Я вот мог бы ездить каждый день в офис через весь город - около 40 км круг, но я еду до метро, ставлю машину и потом по прямой ветке на Печерскую - получается 15 км круг на машине. И не потому что жалко бензина на 25 км/день, а просто утром я ещё смогу нормально до офиса доехать, а вечером на 21 км у меня уйдёт в среднем 1 час И стоять в пробках и тянучках вместе с остальным стадом я себе позволить не могу - здоровье дороже.
Додано: Чет 11 жов, 2018 13:30
ещё пусть поедут Трампу побибикают перед Белым домом - это ж из-за его травли Ирана и фактического "исключения" иранской нефти с мирового рынка цены пошли вверх на радость опекам и рашкам
и пусть побегут посдают все свои валютные заначки, чтоб просадить курс доллара в Украине - бенз гляди и подешевеет
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