Ціни на нафту за останній рік зросли з $40 за барель до $85. У підсумку зросли ціни на бензин. Все логічно. У чому сенс протестувати? Які вимоги висувати? І чому в Києві? Може одразу їхати в Нью-Йорк, на Волл-стріт? І вимагати від трейдерів знизити ціни? Або пікетувати засідання ОПЕК, де ці шейхи і росіяни домовляються про зниження видобутку? А може, одразу на Красну площу, в Москву?Чи протестувальники хочуть, щоб держава оплатила їм бензин? Адже газ дотує для населення, ціна вдвічі нижча від ринкової. Можливо, вони хочуть так само з бензином? Адже є український бензин, ми ж добуваємо українську нафту. Чому українська нафта має обходитися простим українцям за ринковими цінами, які встановлюють десь у Нью-Йорку чи Сінгапурі. Це не справедливо. Адже зарплати у нас не сінгапурські, а ціни на нафту сінгапурські. Ймовірно, протестувальники хочуть, щоб простим українцям заливали в баки дешевий бензин, а бізнес нехай купує дорогий. Нехай імпортний бензин купує. А простим українцям вистачить рідного, українського. До речі, не вистачить, але це дрібниці. Нехай держава забезпечить дешевий бензин. І як вона це зробить, протестувальників не хвилює. Це не їхні проблеми. От у Кувейті бензин дешевий, а чому в Україні дорогий.Критичного мислення у людей немає, а от автомобілі у них є.До речі, найдешевший бензин у світі в Венесуелі. Там уряд думає про населення. І нехай там інфляція 10 млн відсотків на рік, але зате бензин дешевий...