"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
ЯЧитатель написав:Чувак, методичку тебе долбокрылы писали или ты поленился её читать? Например, увеличение акцизов (в ЕВРО!) три года назад (процитирую): "Для бензина установлена ставка акциза в размере 213,5 евро за 1000 л (было – 171,5 евро/1000 л), для дизтоплива – 139,5 евро за 1000 л (в 2016 году –95-125,5 евро/1000 л, в зависимости от стандарта «Евро»), а для сжиженного газа – 52 евро за 1000 л (против 31 евро за 1000 л)"
первый вопрос о том почему акциз в евро? ведь трейдеры расплачиваются долларами а раньше вообще рублями?
подсказка когда в вели акциз в евро? ))))
Востаннє редагувалось 4e4ensxe в Чет 11 жов, 2018 14:46, всього редагувалось 1 раз.
sequence написав:Акциз в евро в силу того, что товар импортный и номинирован в евро или долларах.
не поэтому - читайте мануалы
но у Вас есть еще одна попытка
за последние 8 лет на сколько вырос акциз? в евро конечно
акциз вообще номинирован в статичной цифре за тонну, так как не хотят вводить пошлину в %% процентном исчислении, ибо тогда сложно высчитать плановые поступления в бюджет на фоне сильной волатильности цен на нефть/продукты. Мануалы сами себе читайте, вас с вашими мануалами я бы в правительство не взял бы плановым экономистом - вы простите, типичный хохол (это не оскорбление, нет), за пределы собственного кошелька не заглядывающий
sequence написав:акциз вообще номинирован в статичной цифре за тонну, так как не хотят вводить пошлину в %% процентном исчислении, ибо тогда сложно высчитать плановые поступления в бюджет на фоне сильной волатильности цен на нефть/продукты. Мануалы сами себе читайте, вас с вашими мануалами я бы в правительство не взял бы плановым экономистом - вы простите, типичный хохол (это не оскорбление, нет), за пределы собственного кошелька не заглядывающий
не верно акциз почему именно в евро был в введен? не в долларах? цена на нефть ведь в долларах
4e4ensxe написав:для справочки поинтересовались бы какая доля налогов/акцизов в цене на бенз в других странах . только не надо сравнивать страны с низким уровнем коррупции . )))) Подобное с подобным
страна стране рознь. Кто-то добывает бенз, кто-то потребляет, но все используют. Почему в странах с "низким уровнем коррупции" бенз дорогой? А если в США дешевый бенз, то там высокая коррупция? Каждая страна формирует поступления в бюджет из всех доступных источников - а нефтепродукты являются одним из топовых. Я не понимаю, куда вы ведете, и могу привести десятки контрпримеров на любой ваш пример. Ибо в курсе. Вот вы мне, скажем скажете, почему нефть Brent дороже Light?
4e4ensxe написав:давайте для начала разберемся из чего состоит цена на бензин в Украине
30% - стоимость нефти 40% - налоги и акциз 30% торговая наценка для покрытия затрат трейдеров
это конечно грубый подсчет но примерно такой расклад
второе в 2012 году литр 95 стоил 1.25 доллара при цене на нефть 100 долларов за барель в 2018 году литр 95 стоит 1.20 доллара при цене на нефть 60 долларов за барель (нынешние цены не показатель так как контракты то фьючерсные с отсрочкой 6 месяцев) третье куда идут налоги которые заложены в цену?
вот теперь подумайте почему в Украине такие цены и не только на бензин .
кстати в соседней Молдавии бенз 90-95 центов . странно правда?
Про 6 месяцев отсрочки на нефтяные контракты -маме рассказывай. От цены на нефть -контракт по газу рссчитывается с лагом 6 и 9 месяцев. Фьючерсы сейчас на декабрь, но если ты не покупал нефть по фьючерсам октября, то текущие цены для тебя -они же... Налоги на бензин заменили транспортный налог , который платили только украинский автомобили, а теперь его перенесли в бензин и транспортный налог платят даже жулики на еврономерах - хотя в Европе цены на бензин выше. В Молдове в частности - зайди в интернет и посмотри -цена 1 л 95 го -18.89 лея, при курсе 17.01 или 1.11 доллара. У нас на Авиас - 32 грн. или 1.14 - разница 3 цента. В Польше ,Германии бензин намного дороже -1.38, так как там еще и экологический сбор в нем, а у нас -евробляхи ездят без сбора и не хотят его вообще платить при завозе авто...Стоимость нефти в гривне за тонну составляет - (81.51*7.73*28)16773 гривны эталонного Брент в Британии - плюс стоимость доставки и переработки, так что минимум 60%... Вы же не с бабушками на улице - бред несете, а с людьми за компом - все очень быстро проверяется.