|
|
|
"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 жов, 2018 16:37
Люди все верно делают ! В цене бензина есть налог на дороги ? какие у нас дороги ? правильно - плохие, что бы там кто не говорил мы все ездим на по этих дорогах и это
очень плохие дороги ! И ремонт да ремонт идет , но он какой-то не качественный.
Вот хотя бы по этому надо протестовать.
свинорыл
-
yama
-
-
- Повідомлень: 320
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 631 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 жов, 2018 17:15
Т.е. жлобы, не платящие налоги, хотят раздеть бюджет еще и на бензине?
Это племя явно дефективное!
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 7703
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 1719 раз.
- Подякували: 2920 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:44
с джипа пересесть на менее прожорливое авто "протестуны" пробовали?
Страх убивает разум
-
Crocodila
-
-
- Повідомлень: 1204
- З нами з: 11.01.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 жов, 2018 21:33
Как же эти отморозки задолбали.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26303
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 687 раз.
- Подякували: 2935 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4
|124
|
|
|0
|21
|
Сер 10 жов, 2018 21:15
R2
|
|12
|1557
|
|