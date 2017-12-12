|
|
|
"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 жов, 2018 16:37
Люди все верно делают ! В цене бензина есть налог на дороги ? какие у нас дороги ? правильно - плохие, что бы там кто не говорил мы все ездим на по этих дорогах и это
очень плохие дороги ! И ремонт да ремонт идет , но он какой-то не качественный.
Вот хотя бы по этому надо протестовать.
свинорыл
-
yama
-
-
- Повідомлень: 320
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 631 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 жов, 2018 17:15
Т.е. жлобы, не платящие налоги, хотят раздеть бюджет еще и на бензине?
Это племя явно дефективное!
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 7703
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 1719 раз.
- Подякували: 2920 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Чет 11 жов, 2018 19:44
с джипа пересесть на менее прожорливое авто "протестуны" пробовали?
Страх убивает разум
-
Crocodila
-
-
- Повідомлень: 1204
- З нами з: 11.01.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 жов, 2018 21:33
Как же эти отморозки задолбали.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26304
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 687 раз.
- Подякували: 2935 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:07
Если долго сидеть на берегу, то можно увидеть как 6ляхеры будут требовать бесплатных машин и ещё доплаты сверху в размере растаможки, ежегодных бесплатных путёвок на Бали, по бутылке водки каждый день и по надувной бабе.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 827
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:52
Жлобы у власти сами создали проблему, которую решить не в состоянии ввиду своей полной импотентности, а так как после выборов ничего особо не изменится, то всем стоит успокоится и просто наблюдать за растущим количеством авто на eвpoбляхax, через несколько лет будем в ЕС,по-крайней мере по номерам авто
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
-
antikkristall
-
-
- Повідомлень: 1372
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:57
"водители авто на еврономерах заблокировали часть улиц в Киеве" - правильно эта фраза дожна звучать как "мощенники совершили очередное преступление в Киеве", а украинская власть в очередной заз подтвердила свою импотенцию...
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3770
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 605 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:58
Кто-то раскручивает себя перед выборами.
Зарабатывает репутацию "в момент организую протест по заказу"
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 7413
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 733 раз.
- Подякували: 1774 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:04
Тракторист написав:
"водители авто на еврономерах заблокировали часть улиц в Киеве" - правильно эта фраза дожна звучать как "мощенники совершили очередное преступление в Киеве", а украинская власть в очередной заз подтвердила свою импотенцию...
однозначно !!!
вместо мошенники можно ещё сказать "уклоняющиеся от налогообложения незаконные использователи автомобилей с иностранной регистрацией"
Хотят иметь всё и сразу, но не заплатить за свои хотелки то, что положено
-
Vitalych-new
-
-
- Повідомлень: 1025
- З нами з: 04.06.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|189
|
|
|12
|1560
|
|
|3
|125
|
|