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"Єврономери" протестують
проти високих цін на паливо

"Єврономери" протестують проти високих цін на паливо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:37

Re:

Люди все верно делают ! В цене бензина есть налог на дороги ? какие у нас дороги ? правильно - плохие, что бы там кто не говорил мы все ездим на по этих дорогах и это
очень плохие дороги ! И ремонт да ремонт идет , но он какой-то не качественный.
Вот хотя бы по этому надо протестовать.
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:15

Т.е. жлобы, не платящие налоги, хотят раздеть бюджет еще и на бензине?
Это племя явно дефективное!
komp
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 19:44

Re:

с джипа пересесть на менее прожорливое авто "протестуны" пробовали?
Страх убивает разум
Crocodila
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:33

Как же эти отморозки задолбали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:07

Re:

Если долго сидеть на берегу, то можно увидеть как 6ляхеры будут требовать бесплатных машин и ещё доплаты сверху в размере растаможки, ежегодных бесплатных путёвок на Бали, по бутылке водки каждый день и по надувной бабе.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:52

Re:

Жлобы у власти сами создали проблему, которую решить не в состоянии ввиду своей полной импотентности, а так как после выборов ничего особо не изменится, то всем стоит успокоится и просто наблюдать за растущим количеством авто на eвpoбляхax, через несколько лет будем в ЕС,по-крайней мере по номерам авто
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:57

"водители авто на еврономерах заблокировали часть улиц в Киеве" - правильно эта фраза дожна звучать как "мощенники совершили очередное преступление в Киеве", а украинская власть в очередной заз подтвердила свою импотенцию...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:58

Кто-то раскручивает себя перед выборами.
Зарабатывает репутацию "в момент организую протест по заказу"
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:04

  Тракторист написав:"водители авто на еврономерах заблокировали часть улиц в Киеве" - правильно эта фраза дожна звучать как "мощенники совершили очередное преступление в Киеве", а украинская власть в очередной заз подтвердила свою импотенцию...


однозначно !!!
вместо мошенники можно ещё сказать "уклоняющиеся от налогообложения незаконные использователи автомобилей с иностранной регистрацией" :lol:
Хотят иметь всё и сразу, но не заплатить за свои хотелки то, что положено
Vitalych-new
 
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