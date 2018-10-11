Итоги: Энергетика 11.10.18

Додано: Чет 11 жов, 2018 12:08

В ночь на четверг API сообщил, что за неделю по 5 октября коммерческие запасы нефти в США подскочили на 9,7 миллиона баррелей, или на 2,4%, до 413,7 миллиона баррелей. При этом запасы бензина выросли, по оценке API, на 3,4 миллиона баррелей, дистиллятов - опустились на 3,5 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) поднялись на 2,3 миллиона баррелей.



Аналитики при этом ожидают роста запасов нефти в США за период только на 2,6 миллиона, или на 0,6%, до 406,6 миллиона баррелей. Министерство энергетики США сообщит официальные данные по запасам нефти и ее добыче вечером в четверг.



Инвесторы продолжают оценивать сообщение от управления энергетической информации минэнерго США (EIA), опубликованное в среду.



Ведомство значительно подняло прогноз по добыче нефти в стране в 2019 году - на 2,3%, до 11,76 миллиона баррелей в сутки против предыдущего прогноза в 11,5 миллиона баррелей.



EIA также значительно повысило прогноз по ценам на нефть марки Brent - в 2018 году до $74,4 за баррель, в 2019 году - до $75.

Прогноз по стоимости WTI также был поднят: до $68,5 в 2018 году и $69,6 в 2019 году.



«Хотя это может быть самым разрушительным ураганом в течение десятилетий, он не будет определяющим для добычи нефти и газа», - сказал Джеймс Уильямс, экономист WTRG Economics. - «Мы теперь знаем, что ураган не повредит производственные площади, поэтому приостановленная добыча вернется к нормальному уровню в течение четырех-пяти дней».



Бюро по безопасности и охране окружающей среды сообщило в среду, что 42,3% мощностей по добыче нефти и 31,7% добычи природного газа в Мексиканском заливе были закрыты из-за урагана. Однако ураган, по-видимому, проходит к востоку от большей части крупного нефтегазодобывающего региона.



Цены на нефть также, вероятно, «оказались под давлением от общей распродажи на рынках риска», - сказал Колин Чешински из SIA Wealth Management.

Цены на нефть также ослабли после того, как Международный валютный фонд во вторник «сократил прогнозы глобального экономического роста на 2018 год и 2019 год, что вызывает опасения, что спрос на нефть также может упасть», - сказал Дин Попплвелл, вице-президент Oanda.

Мировые цены на нефть в четверг утром падают почти на 2%, инвесторы негативно восприняли данные Американского института нефти (API) о значительном росте запасов этого вида сырья в США за прошлую неделю.Фьючерсы на нефть упали в среду, достигнув почти двухнедельных минимумов, поскольку трейдеры понизили потенциальное воздействие урагана Майкл на энергетическую инфраструктуру в Мексиканском заливе, в также на фоне снижения на фондовом рынке.Запасы нефти в США выросли почти на 10 млн. баррелей – API.Опубликованные поздним вечером в среду Американским институтом нефти (API) данные продемонстрировали резкий рост коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США. За неделю до 5 октября:запасы сырой нефти: +9,75 млн. (рекордное значение с февраля 2017 года);запасы в Кушинге: +2,25 млн.;запасы бензина: +3,35 млн.;запасы дистиллятов: -3,53 млн.Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут в среду, что в США за отчетный период:запасы сырой нефти: +2,821 млн. (средний прогноз: 6 экспертов ждут роста, 2 - снижения);запасы бензина: -0,5 млн. (4 экспертов ждут снижения, 3 — роста и 1 — сохранения статус-кво);запасы дистиллятов: -1,814 млн. (все 8 экспертов ждут снижения);запасы сырой нефти в Кушинге: +0,8 млн. (собственный прогноз Bloomberg).В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: