Банк списал обратно поступление средств.

Добрый день. Случилась очень неприятная ситуация с одним из банков, большая просьба помочь советом.
Ситуация: Получил перевод на карту физлица от другого физлица, обычный перевод, который ничем не отличается от других, предыдущих переводов. Произвел взаиморасчеты с отправителем. Через час банк блокирует мою карту и списывает поступления. Через 2 дня банк дает пояснения что деньги забрали обратно т.к. отправитель пополнил свою карту незаконным путем.
Есть ли возможность получить деньги от банка обратно? Товар я за них отдал и сумма для меня очень существенная.
Буду рад любой помощи, спасибо!