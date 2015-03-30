Банк списал обратно поступление средств.

Додано: Нед 14 жов, 2018 15:39

coins написав: freeze Отправитель исчез. В курсе, штрафы в данном случае не так страшны. Тут вопрос больше на сколько банк поступил законно, отобрав средства обратно у 3х лиц. Отправитель исчез. В курсе, штрафы в данном случае не так страшны. Тут вопрос больше на сколько банк поступил законно, отобрав средства обратно у 3х лиц.

Почему бы и нет.Возможна ситуация, у кого-то обманным путем списали деньги, перекинув на транзитную карту, тоже может быть украденную, через которую сумму вывели сразу на вас.Проблема не в банке, проблема в том, что вы законным путем не можете опротестовать эту возвратную трансакцию, у вас, как я понимаю, нет официальной накладной по передаче товара, возможно нет и накладной откуда у вас взялся товар, плюс вы никак не можете доказать, что деньги не попали к вам совершенно случайно, плюс последний в цепочке отправителей вам денег наверняка не в курсе и не может подтвердить, что целенаправленно отправил вам деньги, поскольку явно подставное лицо. Тем более вы давали подписку при открытии карты не использовать ее в предпринимательской деятельности.Говорят, что обратившись в нужное место, если сумма значительная, скажем за половину стоимости товара, вам с энтузиазмом помогут. Но вы ж понимаете, это я в троллейбусе случайно слышал.