Finance.ua: Як заробити на депозитах

ippt_byrsa написав:
і ви не наводите конкретний приклад як в реалі зробити 29%
Так вище і є конкретний приклад.
14.38% за півроку - це те саме, наприклад, якби ви поклали на півроку депозит під 28,76% річних.
Все. Нічого більше в статті сказати не хотіли. Ніхто не обіцяв збільшити капітал рік до року на 29%. Приведення дохідності до річної ставки - типова операція. Не обман, не маніпуляція, а елементарна, типова операція.
Чи по-вашому, зручно було б, як би ті ж банки рекламували депозити в стилі:
3% за 100 днів, 5% за 200 днів, 15% за 400 днів і т п?
От і тут - все просто привели до єдиної бази, і все.