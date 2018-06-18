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Finance.ua: Як
заробити на депозитах

Finance.ua: Як заробити на депозитах
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 12:35

sergo01101
Я думав з мене лиш дурного роблять... :D
Це ж виявляється що У.Баффет невдаха, адже його дохід в середньому 20% річних.
А тут математичним множення можна зробити цілих 29% :D
Ой комедія, модератор не в обіду але або ви фантазуєте, або покажіть реальний приклад з розрахунками як зробити 29% :!:
ippt_byrsa
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 14:09

Re: Finance.ua: Як заробити на депозитах

ippt_byrsa написав:sergo01101
Я думав з мене лиш дурного роблять... :D
Це ж виявляється що У.Баффет невдаха, адже його дохід в середньому 20% річних.
А тут математичним множення можна зробити цілих 29% :D
Ой комедія, модератор не в обіду але або ви фантазуєте, або покажіть реальний приклад з розрахунками як зробити 29% :!:
Дохід з операції при перерахунку на річну базу дає приблизно 29%, то наведено вище.
І до чого тут дохід Баффета. Приклад засновано на купі допущень - продати доляри на піку курсу, відкупити на дні, у проміжку гривнедепозит. Врешті решт це лише приклад
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:43

Faceless
Не получається нам порозумітись, я вас не розумію і ви не наводите конкретний приклад як в реалі зробити 29%, а маніпулювати цифрами не підкріпленими фактами, це прям "вищий пілотаж".
Успіхів :)
ippt_byrsa
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 16:40

Re: Finance.ua: Як заробити на депозитах

  ippt_byrsa написав:і ви не наводите конкретний приклад як в реалі зробити 29%

Так вище і є конкретний приклад.
14.38% за півроку - це те саме, наприклад, якби ви поклали на півроку депозит під 28,76% річних.
Все. Нічого більше в статті сказати не хотіли. Ніхто не обіцяв збільшити капітал рік до року на 29%. Приведення дохідності до річної ставки - типова операція. Не обман, не маніпуляція, а елементарна, типова операція.
Чи по-вашому, зручно було б, як би ті ж банки рекламували депозити в стилі:
3% за 100 днів, 5% за 200 днів, 15% за 400 днів і т п?
От і тут - все просто привели до єдиної бази, і все.
Faceless
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