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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 16 жов, 2018 12:44 Итоги: Прогнозы 16.10.18



Розничные продажи в сентябре выросли на 0,1%, до $509 млрд., сообщило Министерство торговли США. За год продажи увеличились на 4,7%. Экономисты ждали увеличения продаж на 0,7% после роста в августе 0,1%. В сентябре продажи в ресторанах упали на 1,8% - самое резкое месячное падение почти за два года. Продажи автомобилей увеличились на 0,8% после снижения на 0,5% в августе. Продажи без учета автомобильного сектора они снизились на 0,1% в сентябре, при прогнозе роста на 0,4%. Без учета бензина продажи поднялись на 0,2%. Без учета продажи бензина и автомобилей индекс не изменился по сравнению с августом.



Потребительские расходы составляют 70% экономики США. Ураган Флоренс в Северной Каролины в середине сентябре, ослабил расходы потребителей, но это не отражено полностью в текущем отчете. Цены на бензин в сентябре были $2,84 за галлон, сообщило Управление по энергетической информации. В сентябре продажи бензина упали на 0,8% м/м, хотя и выросли на 11,4% по сравнению с сентябрем 2017 года. Продажи в универмагах упали на 0,8%. Продажи в интернете выросли на 1,1%.



Розничные продажи в США: противоречивые данные, немного негативные для USD, - CIBC.



В CIBC Research комментируют реакцию на сегодняшние данные по объёму розничных продаж в США в сентябре: «Данные по розничным продажа в США в сентябре были противоречивыми, основная цифра разочаровала ожидания, но некоторые детали сильнее, чем ожидалось. Основной показатель розничных продаж вырос за месяц только на 0,1% (консенсус-прогноз 0,6%), без автомобилей он показал снижение на 0,1%. В то время как продажи автомобилей были позитивны для основного показателя, они не были насколько сильными, как сигнализировали ранее вышедшие данные из отрасли.

Слабый основной показатель будет, вероятно, немного негативным для доллара США и позитивным для инструментов с фиксированным доходом, хотя реакция может быть ограниченной более позитивными деталями отчета.»



Великобритания, Тереза Мэй: Лондон и Брюссель достигли ясности по условиям Brexit.



Лондон и Брюссель достигли ясности по условиям, на которых Великобритания покинет ЕС. Об этом заявила в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.



«Контуры сделки по подавляющему большинству моментов соглашения о выходе, в котором прописаны условия нашего выхода из ЕС, теперь ясны», - сказала глава правительства. Она подчеркнула, что за последние недели на ведущихся в Брюсселе дискуссиях был достигнут «реальный прогресс», однако признала, что «теперь настало время полностью сконцентрироваться на немногочисленных, но критически важных вопросах, по которым еще предстоит договориться».



Мэй отметила, что таких неразрешенных вопросов остается два, причем оба они касаются темы будущей границы между входящей в ЕС республикой Ирландия и являющейся частью Соединенного Королевства Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить границу прозрачной для передвижения людей, товаров и услуг, но до настоящего времени не ясно, как этого добиться, если Великобритания создает новый таможенный режим с Евросоюзом. Лондон также не хочет слышать о разных таможенных режимах для Северной Ирландии и остальной территории Соединенного Королевства, что может вновь оживить казалось бы, навсегда ушедшую в прошлое проблему Ольстера и ирландского сепаратизма.



«Во-первых, Евросоюз говорит, что в ближайшие несколько недель не остается времени, чтобы проработать детали общебританского решения проблемы ирландской границы», - сказала Мэй, имея в виду, что в общем рынке и таможенном союзе ЕС останется лишь одна часть Соединенного Королевства - Северная Ирландия. Лондон последовательно называет недопустимым такой вариант решения проблемы, потому что он приведет к появлению границы в Ирландском море.



«Мы дали ясно понять, что мы не можем согласиться с тем, что угрожает единству Соединенного Королевства. И я думаю, что весь парламент разделяет эту точку зрения правительства», - сказала Мэй.



Вторая вытекающая из этого сложность, по словам Мэй, заключается в разных подходах к продолжительности соглашения по Ольстеру. Лондон считает, что договоренность по сохранению Северной Ирландии в составе общего рынка должна быть ограничена по времени, а не быть бессрочной, как этого хотели бы видеть в ЕС.



«Во-вторых, мне нужно посмотреть британскому народу в глаза и сказать, что этот особый пограничный режим является временным решением», - сказала Мэй.

«Мы не собираемся попасть в ловушку постоянной единой таможенной зоны, неспособной заключать полноценные торговые сделки», - добавила она, выражая точку зрения евроскептиков. Они опасаются, что пребывание Великобритании в таможенном союзе с ЕС, полностью или частично, лишит Лондон возможности свободно заключать соглашения о свободной торговле с другими странами. Именно эту возможность сторонники «развода» с Евросоюзом называли одним из основных достижений референдума 2016 года.



Евросоюз, Юнкер: ЕС может договориться с Великобританией об условиях Brexit в ближайшие недели.



Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Брюссель может договориться с Лондоном об условиях выхода Великобритании из ЕС в ближайшие недели. Об этом он заявил в интервью газете Le Monde.



«Думаю, что мы можем прийти к соглашению в период между предстоящим на будущей неделе саммитом ЕС и следующим саммитом, который, возможно, пройдет в ноябре, - сказал он. - Но для этого необходим реальный прогресс». При этом Юнкер выразил несогласие с теми, кто предрекает неминуемый провал переговорам по Brexit.

«Нам нужен договор, и мы к нему придем», - отметил он.



Глава Еврокомиссии назвал «крайне сложным» вопрос о пограничном режиме между Северной Ирландией, которая выходит из ЕС вместе с Великобританией, и Республикой Ирландия, которая остается в европейском сообществе. «Но Евросоюз не навязывал эту дискуссию британцам и ирландцам, - заметил Юнкер. - Трудности вызваны суверенным решением Великобритании на этот счет».



Он подтвердил, что ЕС готовится и к варианту выхода Великобритании из ЕС без соглашения. «Отнюдь не потому, что мы этого хотим, - пояснил он. - Но каждая основательная администрация в принципе готовится к тому, чего она хотела бы избежать».



По мнению Юнкера, в канун референдума по Brexit инициаторы кампании за выход из Евросоюза «не сказали британцам всего, не предупредили о последствиях и связанных с этим решениях». «Это был референдум без содержания, но с ужасными последствиями», - заявил он.



Китай, сентябрь: Индекс потребительских цен: 2,5% г/г.



- Инфляция немного выросла, в основном за счет более высоких цен на продукты питания;

- Ценовое давление было сдержанным, учитывая что власти проявили гибкость в смягчении денежной политики для оживления замедляющегося экономического роста;

- Цель по инфляции в Китае в 2018 г. 3%;

- Управляющий Народного банка Китая на выходных заявил, что индекс потребительских цен, вероятно, будут около 2%, и ожидает уровня индекса цен производителей 3-4%;

- Индекс цен на продукты питания вырос в сентябре на 3,6%.



Рост ВВП России в августе снизился до 1%, в январе-августе до 1,6% в годовом выражении – МЭР РФ.



Минэкономразвития оценивает, что темп роста ВВП России в августе снизился до 1,0% в годовом выражении с 1,8% месяцем ранее. Рост ВВП за январь-август составил 1,6% год к году, говорится в обзоре МЭР «Картина экономики» за сентябрь.



«Основной вклад в замедление роста в августе внесло сельское хозяйство. Резкое ухудшение его годовой динамики было обусловлено в первую очередь высокой базой августа прошлого года, когда из-за смещения календарного графика уборки урожая наблюдался догоняющий рост сбора основных сельскохозяйственных культур. Среди базовых отраслей некоторое замедление роста наблюдалось в промышленности и транспорте», - говорится в обзоре.



В обзоре ЦБ РФ «Экономика» за август говорилось, что динамика экономических показателей РФ в августе 2018 года соответствовала прогнозу Банка России по росту ВВП в III квартале на 1,3-1,7%.



Отток капитала из российских акций ускорился в 6 раз.



Рост российских фондовых индексов, стабилизация цен на государственные облигации и взлет котировок нефти - оказались бессильны остановить отток иностранного капитала с Московской биржи.

По итогам недели нерезиденты вывели из российских акций $180 млн. По сравнению с прошлой неделей отток ускорился в 6 раз, сообщает БКС со ссылкой на данные EPFR Global.



Зарубежные инвесторы продают российские акции полгода практически без остановок - чистый отток капитала фиксируется 22 из последних 24 недель, указывает стратег БКС Вячеслав Смольянинов.



Продавцы последней волны пришли из США: крупнейший американский биржевой фонд, ориентированный на акции РФ, VanEck Vectors Russia ETF - вывел $89 млн., из которых львиную долю - $73 млн. - за один понедельник.

В целом фонды, покупающие только Россию, зафиксировали отток клиентских денег седьмую неделю подряд. За минувшие 5 торговых дней они вернули клиентами $140 млн.

Оставшиеся $40 млн. с рынка вывели фонды, покупающие РФ «в пакете» с другими развивающимися странами.



Фонды облигаций, которые инвестировали в подешевевшие российские бумаги в последние 4 недели, начали фиксировать прибыль и выводить деньги: за неделю они свернули инвестиции на $25 млн., забрав половину суммы вложенной за предыдущий месяц.



Продавцы - это фонды, инвестирующие в EM в целом, указывает стратег БКС Вячеслав Смольянинов: оптимизм управляющих сошел на нет из-за резкого роста доходности гособлигаций США, которая достигала на неделе 3,25% по 10-летним бондам - максимума с 2011 года.



Покупают российские активы локальные розничные инвесторы, продолжает он: на минувшей неделе физлица резко нарастили вложения в акции «Роснефти» (на 14,8%), X5 (на 7,2%), «Фосагро» (на 5,2%) и ВТБ (4,2%).

Недавний взлет котировок «Газпрома» до максимумов с 2012 года ритейл использовал для продаж, равно и как повышение цен на акции «Северстали».

В целом российские инвесторы «находились в явно приподнятом настроении в свете сообщений о снижении краткосрочной угрозы санкций», отмечает Смольянинов: ставки на падение рынка (короткие позиции) были уменьшены на 10%.



Российская экономика впала в инвестиционную депрессию.



Инвестиционный рывок, заложенный в план ускорения российской экономики на ближайшие 6 лет, который, по идее властей, должен обеспечить модернизацию изношенной промышленной инфраструктуры и рост с темпами выше мировых, пока остается лишь мечтой: иностранные инвестиции уходят из России с рекордной в истории скоростью, а рост внутренних - замедлился до нуля.

Такие данные приводит Минэкономразвития в ежемесячном докладе «Картина экономики».



По оценке МЭР, если в IV квартале прошлого года, капитальные вложения росли на 6,4% год к году, в I квартале - на 3,6%, то во II - рост замедлился до 2,4%, а к августу прекратился вовсе (0%).

Закупки оборудования за рубежом сокращаются впервые за два года: в июле импорт инвестиционных товаров из дальнего зарубежья упал на 6,3%, а в августе спад ускорился до 9,6%.

Еще мрачнее выглядит статистика по грузоперевозкам инвестиционных товаров: наметившийся во втором квартале спад (на 7,3%) к августу перерос в обвал двузначными темпами (на 14,4%).

Ситуация очень похожа на начало инвестиционного спада, полагает директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов: нечто похожее с динамикой импорта, который в России почти на половину состоит из машин и оборудования, наблюдалось в 2012 году, когда экономика при рекордно высоких ценах на нефть впала в инвестиционную депрессию.

Ее симптомы проявляются и на строительном рынке: объемы работ продолжают падать - на 0,7% в июле, 0,9% - в августе (после сокращения на 1,4% в 2017 году и 2,2% - в 2016-м).



Другой тревожный признак - обвал иностранных инвестиций, указывает Тремасов: в третьем квартале прямые инвесторы забрали из реального сектора экономики беспрецедентные $6 млрд.

Настолько масштабного ухода бизнеса статистика не фиксировала ни в дефолтном 1998-м, ни в момент глобального кризиса 2008 года, ни в 2014-м, когда присоединение Крыма обернулось крупнейшим со времен холодным войны обострением отношений с Западом.



По итогам первой половины года Росстат зафиксировал увеличение инвестиций на 3,2%. Но эта цифра - по сути химера: весь рост, был обеспечен за счет цифр, которые напрямую не отслеживаются. Это либо малый и средний бизнес, расходы которого статистика оперативно не фиксирует, либо прочие «операции, не наблюдаемыми прямыми статистическими методами», которые Росстат досчитывает исходя из своих математических моделей, указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

При этом крупный бизнес, который сдает отчетность в Росстат напрямую, сократил капитальные вложения - на 1%, до 4,608 трлн. рублей.

«Небольшой рост инвестиций, о котором рапортовал Росстат в последние годы, во многом держался на государственных стройках. Внешний и внутренний фон для частных инвесторов все последние годы ухудшался и продолжает ухудшаться (под угрозой санкций многие инвестпроекты поставлены на hold)», - отмечает Тремасов.

Следующий раунд инвестиционной активности со стороны государства может начаться не раньше, чем через год, добавляет он: это обстоятельство делает высоко вероятным спад инвестиций в ближайшие 12 месяцев.



Длинные выходные в Украине, которые «вылились» в двойную порцию обязательных продаж СКВ, в комплекте с накопленной ранее долларовой ликвидностью нашими экспортерами обеспечили вялую коррекцию цен безналичного «американца» на межбанке . Кроме того, время активных покупок импортерами доллара еще не наступило – как известно, они активно начинают приобретать валюту на излете месяца.

Интересно заметить, что валютный межбанк не смогло «качнуть» заметное (до 3,510 млрд. грн.) рефинансирование, предоставленное Нацбанком своим младшим коллегам 12 октября. Покупателей на рынке явно 16 октября не хватало, что в немалой степени способствовало сохранению обосновавшегося на межбанке с 09 октября «медвежьему» тренда безналичной пары доллар-гривня.



Во вторник, думается, откат на рынке безналичного доллара возьмет тайм-аут, отправив рынок в боковой тренд. Вероятные возможные причины подобного сценария таятся в «нормализации» к рутинному притоку экспортной выручки из-за рубежа на фоне установившегося на рынке пары доллар-гривня уровня привлекательности для покупок «американца», поддерживаемого трендом на расширение гривневой ликвидности.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Розничные продажи в сентябре выросли на 0,1%.Розничные продажи в сентябре выросли на 0,1%, до $509 млрд., сообщило Министерство торговли США. За год продажи увеличились на 4,7%. Экономисты ждали увеличения продаж на 0,7% после роста в августе 0,1%. В сентябре продажи в ресторанах упали на 1,8% - самое резкое месячное падение почти за два года. Продажи автомобилей увеличились на 0,8% после снижения на 0,5% в августе. Продажи без учета автомобильного сектора они снизились на 0,1% в сентябре, при прогнозе роста на 0,4%. Без учета бензина продажи поднялись на 0,2%. Без учета продажи бензина и автомобилей индекс не изменился по сравнению с августом.Потребительские расходы составляют 70% экономики США. Ураган Флоренс в Северной Каролины в середине сентябре, ослабил расходы потребителей, но это не отражено полностью в текущем отчете. Цены на бензин в сентябре были $2,84 за галлон, сообщило Управление по энергетической информации. В сентябре продажи бензина упали на 0,8% м/м, хотя и выросли на 11,4% по сравнению с сентябрем 2017 года. Продажи в универмагах упали на 0,8%. Продажи в интернете выросли на 1,1%.Розничные продажи в США: противоречивые данные, немного негативные для USD, - CIBC.В CIBC Research комментируют реакцию на сегодняшние данные по объёму розничных продаж в США в сентябре: «Данные по розничным продажа в США в сентябре были противоречивыми, основная цифра разочаровала ожидания, но некоторые детали сильнее, чем ожидалось. Основной показатель розничных продаж вырос за месяц только на 0,1% (консенсус-прогноз 0,6%), без автомобилей он показал снижение на 0,1%. В то время как продажи автомобилей были позитивны для основного показателя, они не были насколько сильными, как сигнализировали ранее вышедшие данные из отрасли.Слабый основной показатель будет, вероятно, немного негативным для доллара США и позитивным для инструментов с фиксированным доходом, хотя реакция может быть ограниченной более позитивными деталями отчета.»Великобритания, Тереза Мэй: Лондон и Брюссель достигли ясности по условиям Brexit.Лондон и Брюссель достигли ясности по условиям, на которых Великобритания покинет ЕС. Об этом заявила в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.«Контуры сделки по подавляющему большинству моментов соглашения о выходе, в котором прописаны условия нашего выхода из ЕС, теперь ясны», - сказала глава правительства. Она подчеркнула, что за последние недели на ведущихся в Брюсселе дискуссиях был достигнут «реальный прогресс», однако признала, что «теперь настало время полностью сконцентрироваться на немногочисленных, но критически важных вопросах, по которым еще предстоит договориться».Мэй отметила, что таких неразрешенных вопросов остается два, причем оба они касаются темы будущей границы между входящей в ЕС республикой Ирландия и являющейся частью Соединенного Королевства Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить границу прозрачной для передвижения людей, товаров и услуг, но до настоящего времени не ясно, как этого добиться, если Великобритания создает новый таможенный режим с Евросоюзом. Лондон также не хочет слышать о разных таможенных режимах для Северной Ирландии и остальной территории Соединенного Королевства, что может вновь оживить казалось бы, навсегда ушедшую в прошлое проблему Ольстера и ирландского сепаратизма.«Во-первых, Евросоюз говорит, что в ближайшие несколько недель не остается времени, чтобы проработать детали общебританского решения проблемы ирландской границы», - сказала Мэй, имея в виду, что в общем рынке и таможенном союзе ЕС останется лишь одна часть Соединенного Королевства - Северная Ирландия. Лондон последовательно называет недопустимым такой вариант решения проблемы, потому что он приведет к появлению границы в Ирландском море.«Мы дали ясно понять, что мы не можем согласиться с тем, что угрожает единству Соединенного Королевства. И я думаю, что весь парламент разделяет эту точку зрения правительства», - сказала Мэй.Вторая вытекающая из этого сложность, по словам Мэй, заключается в разных подходах к продолжительности соглашения по Ольстеру. Лондон считает, что договоренность по сохранению Северной Ирландии в составе общего рынка должна быть ограничена по времени, а не быть бессрочной, как этого хотели бы видеть в ЕС.«Во-вторых, мне нужно посмотреть британскому народу в глаза и сказать, что этот особый пограничный режим является временным решением», - сказала Мэй.«Мы не собираемся попасть в ловушку постоянной единой таможенной зоны, неспособной заключать полноценные торговые сделки», - добавила она, выражая точку зрения евроскептиков. Они опасаются, что пребывание Великобритании в таможенном союзе с ЕС, полностью или частично, лишит Лондон возможности свободно заключать соглашения о свободной торговле с другими странами. Именно эту возможность сторонники «развода» с Евросоюзом называли одним из основных достижений референдума 2016 года.Евросоюз, Юнкер: ЕС может договориться с Великобританией об условиях Brexit в ближайшие недели.Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Брюссель может договориться с Лондоном об условиях выхода Великобритании из ЕС в ближайшие недели. Об этом он заявил в интервью газете Le Monde.«Думаю, что мы можем прийти к соглашению в период между предстоящим на будущей неделе саммитом ЕС и следующим саммитом, который, возможно, пройдет в ноябре, - сказал он. - Но для этого необходим реальный прогресс». При этом Юнкер выразил несогласие с теми, кто предрекает неминуемый провал переговорам по Brexit.«Нам нужен договор, и мы к нему придем», - отметил он.Глава Еврокомиссии назвал «крайне сложным» вопрос о пограничном режиме между Северной Ирландией, которая выходит из ЕС вместе с Великобританией, и Республикой Ирландия, которая остается в европейском сообществе. «Но Евросоюз не навязывал эту дискуссию британцам и ирландцам, - заметил Юнкер. - Трудности вызваны суверенным решением Великобритании на этот счет».Он подтвердил, что ЕС готовится и к варианту выхода Великобритании из ЕС без соглашения. «Отнюдь не потому, что мы этого хотим, - пояснил он. - Но каждая основательная администрация в принципе готовится к тому, чего она хотела бы избежать».По мнению Юнкера, в канун референдума по Brexit инициаторы кампании за выход из Евросоюза «не сказали британцам всего, не предупредили о последствиях и связанных с этим решениях». «Это был референдум без содержания, но с ужасными последствиями», - заявил он.Китай, сентябрь: Индекс потребительских цен: 2,5% г/г.- Инфляция немного выросла, в основном за счет более высоких цен на продукты питания;- Ценовое давление было сдержанным, учитывая что власти проявили гибкость в смягчении денежной политики для оживления замедляющегося экономического роста;- Цель по инфляции в Китае в 2018 г. 3%;- Управляющий Народного банка Китая на выходных заявил, что индекс потребительских цен, вероятно, будут около 2%, и ожидает уровня индекса цен производителей 3-4%;- Индекс цен на продукты питания вырос в сентябре на 3,6%.Рост ВВП России в августе снизился до 1%, в январе-августе до 1,6% в годовом выражении – МЭР РФ.Минэкономразвития оценивает, что темп роста ВВП России в августе снизился до 1,0% в годовом выражении с 1,8% месяцем ранее. Рост ВВП за январь-август составил 1,6% год к году, говорится в обзоре МЭР «Картина экономики» за сентябрь.«Основной вклад в замедление роста в августе внесло сельское хозяйство. Резкое ухудшение его годовой динамики было обусловлено в первую очередь высокой базой августа прошлого года, когда из-за смещения календарного графика уборки урожая наблюдался догоняющий рост сбора основных сельскохозяйственных культур. Среди базовых отраслей некоторое замедление роста наблюдалось в промышленности и транспорте», - говорится в обзоре.В обзоре ЦБ РФ «Экономика» за август говорилось, что динамика экономических показателей РФ в августе 2018 года соответствовала прогнозу Банка России по росту ВВП в III квартале на 1,3-1,7%.Отток капитала из российских акций ускорился в 6 раз.Рост российских фондовых индексов, стабилизация цен на государственные облигации и взлет котировок нефти - оказались бессильны остановить отток иностранного капитала с Московской биржи.По итогам недели нерезиденты вывели из российских акций $180 млн. По сравнению с прошлой неделей отток ускорился в 6 раз, сообщает БКС со ссылкой на данные EPFR Global.Зарубежные инвесторы продают российские акции полгода практически без остановок - чистый отток капитала фиксируется 22 из последних 24 недель, указывает стратег БКС Вячеслав Смольянинов.Продавцы последней волны пришли из США: крупнейший американский биржевой фонд, ориентированный на акции РФ, VanEck Vectors Russia ETF - вывел $89 млн., из которых львиную долю - $73 млн. - за один понедельник.В целом фонды, покупающие только Россию, зафиксировали отток клиентских денег седьмую неделю подряд. За минувшие 5 торговых дней они вернули клиентами $140 млн.Оставшиеся $40 млн. с рынка вывели фонды, покупающие РФ «в пакете» с другими развивающимися странами.Фонды облигаций, которые инвестировали в подешевевшие российские бумаги в последние 4 недели, начали фиксировать прибыль и выводить деньги: за неделю они свернули инвестиции на $25 млн., забрав половину суммы вложенной за предыдущий месяц.Продавцы - это фонды, инвестирующие в EM в целом, указывает стратег БКС Вячеслав Смольянинов: оптимизм управляющих сошел на нет из-за резкого роста доходности гособлигаций США, которая достигала на неделе 3,25% по 10-летним бондам - максимума с 2011 года.Покупают российские активы локальные розничные инвесторы, продолжает он: на минувшей неделе физлица резко нарастили вложения в акции «Роснефти» (на 14,8%), X5 (на 7,2%), «Фосагро» (на 5,2%) и ВТБ (4,2%).Недавний взлет котировок «Газпрома» до максимумов с 2012 года ритейл использовал для продаж, равно и как повышение цен на акции «Северстали».В целом российские инвесторы «находились в явно приподнятом настроении в свете сообщений о снижении краткосрочной угрозы санкций», отмечает Смольянинов: ставки на падение рынка (короткие позиции) были уменьшены на 10%.Российская экономика впала в инвестиционную депрессию.Инвестиционный рывок, заложенный в план ускорения российской экономики на ближайшие 6 лет, который, по идее властей, должен обеспечить модернизацию изношенной промышленной инфраструктуры и рост с темпами выше мировых, пока остается лишь мечтой: иностранные инвестиции уходят из России с рекордной в истории скоростью, а рост внутренних - замедлился до нуля.Такие данные приводит Минэкономразвития в ежемесячном докладе «Картина экономики».По оценке МЭР, если в IV квартале прошлого года, капитальные вложения росли на 6,4% год к году, в I квартале - на 3,6%, то во II - рост замедлился до 2,4%, а к августу прекратился вовсе (0%).Закупки оборудования за рубежом сокращаются впервые за два года: в июле импорт инвестиционных товаров из дальнего зарубежья упал на 6,3%, а в августе спад ускорился до 9,6%.Еще мрачнее выглядит статистика по грузоперевозкам инвестиционных товаров: наметившийся во втором квартале спад (на 7,3%) к августу перерос в обвал двузначными темпами (на 14,4%).Ситуация очень похожа на начало инвестиционного спада, полагает директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов: нечто похожее с динамикой импорта, который в России почти на половину состоит из машин и оборудования, наблюдалось в 2012 году, когда экономика при рекордно высоких ценах на нефть впала в инвестиционную депрессию.Ее симптомы проявляются и на строительном рынке: объемы работ продолжают падать - на 0,7% в июле, 0,9% - в августе (после сокращения на 1,4% в 2017 году и 2,2% - в 2016-м).Другой тревожный признак - обвал иностранных инвестиций, указывает Тремасов: в третьем квартале прямые инвесторы забрали из реального сектора экономики беспрецедентные $6 млрд.Настолько масштабного ухода бизнеса статистика не фиксировала ни в дефолтном 1998-м, ни в момент глобального кризиса 2008 года, ни в 2014-м, когда присоединение Крыма обернулось крупнейшим со времен холодным войны обострением отношений с Западом.По итогам первой половины года Росстат зафиксировал увеличение инвестиций на 3,2%. Но эта цифра - по сути химера: весь рост, был обеспечен за счет цифр, которые напрямую не отслеживаются. Это либо малый и средний бизнес, расходы которого статистика оперативно не фиксирует, либо прочие «операции, не наблюдаемыми прямыми статистическими методами», которые Росстат досчитывает исходя из своих математических моделей, указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.При этом крупный бизнес, который сдает отчетность в Росстат напрямую, сократил капитальные вложения - на 1%, до 4,608 трлн. рублей.«Небольшой рост инвестиций, о котором рапортовал Росстат в последние годы, во многом держался на государственных стройках. Внешний и внутренний фон для частных инвесторов все последние годы ухудшался и продолжает ухудшаться (под угрозой санкций многие инвестпроекты поставлены на hold)», - отмечает Тремасов.Следующий раунд инвестиционной активности со стороны государства может начаться не раньше, чем через год, добавляет он: это обстоятельство делает высоко вероятным спад инвестиций в ближайшие 12 месяцев.Длинные выходные в Украине, которые «вылились» в двойную порцию обязательных продаж СКВ, в комплекте с накопленной ранее долларовой ликвидностью нашими экспортерами обеспечили вялую коррекцию цен безналичного «американца» на межбанке . Кроме того, время активных покупок импортерами доллара еще не наступило – как известно, они активно начинают приобретать валюту на излете месяца.Интересно заметить, что валютный межбанк не смогло «качнуть» заметное (до 3,510 млрд. грн.) рефинансирование, предоставленное Нацбанком своим младшим коллегам 12 октября. Покупателей на рынке явно 16 октября не хватало, что в немалой степени способствовало сохранению обосновавшегося на межбанке с 09 октября «медвежьему» тренда безналичной пары доллар-гривня.Во вторник, думается, откат на рынке безналичного доллара возьмет тайм-аут, отправив рынок в боковой тренд. Вероятные возможные причины подобного сценария таятся в «нормализации» к рутинному притоку экспортной выручки из-за рубежа на фоне установившегося на рынке пары доллар-гривня уровня привлекательности для покупок «американца», поддерживаемого трендом на расширение гривневой ликвидности.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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