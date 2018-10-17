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фондовый рынок 17.10.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 17.10.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 17 жов, 2018 12:31 Итоги: Мировой фондовый рынок 17.10.18 США



Фондовые индексы США закрылись ростом во вторник, индекс Dow Jones Industrial Average прибавил более 500 пунктов на отчетах по прибылям и надежными экономическими данными.



Технический сектор, который привел фондовый рынок к снижению в понедельник, отскочил назад, чтобы возглавить рынок, помогая Nasdaq показать свой лучший процентный прирост с марта.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 547,87 пункта, или на 2,2%, до 25 798,42 пункта, зафиксировав наибольший прирост с марта.



Индекс S&P500 набрал 59,13 пункта, или 2,2%, до 2 809,92 пункта. В лидерах роста оказались технологический сектор и сектор здравоохранения. Все 11 секторов индекса завершили торги с ростом.



Индекс Nasdaq поднялся на 214,75 пункта, или 2,9%, до 7 645,49 пункта.



Ожидается, что фондовый рынок все больше будет ориентироваться на новости из корпоративного секторе - на этой неделе начнется сезон отчетов за III квартал.



На последних сессиях инвесторы были обеспокоены темпами роста доходности облигаций, глобальной торговой напряженностью и вопросами об экономическом росте.



Меж тем рынок также внимательно следил за переговорами между Европейским союзом и Великобританией, которая пытается выйти из торгового блока с заключенным торговым соглашением. Потенциал столкновения между Италией и Европейским союзом по планам бюджета Рима также находится в центре внимания. Оба вопроса угрожают нарушить глобальные рынки.

По итогам III квартала прибыль Goldman Sachs, приходящаяся на держателей акций, увеличилась на 21%, до $2,453 миллиарда, или $6,28 на акцию против $5,02 годом ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель окажется на уровне в $5,4 на акцию.



Morgan Stanley отчитался о росте чистой прибыли за квартал на 18,6%, до $2,112 миллиарда, или $1,17 на акцию против $0,93 годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне $1,02 за акцию.



Кроме того, лучше прогнозов оказались данные по промышленному производству, объем которого за сентябрь вырос на 0,3%. Аналитики ожидали роста показателя на 0,2%.



Инвесторы также следят за новостями из Европы. Так, в понедельник глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз необходимо подготовить к сценарию отсутствия договоренности об условиях выхода из него Великобритании, который сейчас более вероятен, чем когда-либо.



Сессия во вторник доказывает, что снижение на прошлой неделе было «просто нормальной волатильностью», а не доказательством фундаментального сдвига в настроениях инвесторов, - сказал Джим Смигель, главный инвестиционный директор в SEI.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,17%, до 25 798,42 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 2,15%, до 2 809,92 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ повысился на 2,89%, до 7 645,49 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок во вторник вырос.

Индекс Stoxx Europe 600 показал наиболее высокий рост с апреля. Рынок в Великобритании отставал от других, на фоне политической неопределённости, которая приводила к выжидательной позиции на рынке.



Ралли в акциях США после выхода положительных данных корпораций за третий квартал также помогло инвесторам покупать «рискованные активы», такие как акции.



Итальянский FTSE MIB вырос на 2,23% - это наиболее высокий дневной рост с 10 сентября, когда индекс вырос на 2,3%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,58%, это наиболее высокий дневной рост с 5 апреля. Индекс растет второй день подряд.



Итальянское правительство в конце понедельника одобрило законопроект о бюджете на следующий год, подтвердив набор мер, которые могут привести к более быстрому росту дефицита, но вызывают конфликт с ЕС в отношении размера дефицита.

Полный проект бюджета будет направлен в парламент к субботе. Законодателям необходимо одобрить его к концу года.



Меры, предложенные в проекте, увеличивают дефицит бюджета до 2,4% ВВП или выше, что противоречит правилам ЕС, которые требуют более низкого дефицита. Итальянское правительство заявило, что повысит социальное обеспечение и расходы на пенсии, и сократит налоги, несмотря на негативную реакцию со стороны инвесторов и ЕС на эти предложения.



В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в выступлении в парламенте призвала к спокойствию, она назвала торговый договор с ЕС при выходе из него достижимым.



Мэй считает, что торговый договор при Brexit «все еще достижим», в то время как президент Европейского совета Дональд Туск предупредил в письме лидерам ЕС в понедельник, что отсутствие соглашения «более вероятно, что когда-либо ранее».

Саммит лидеров ЕС в Брюсселе пройдет в среду, ранее надеялись, что на нём может быть достигнуто соглашение.



Вышедшие во вторник данные показали, что рост зарплат в Великобритании ускорился летом до наиболее быстрого темпа за десятилетие, что добавило к другим признакам инфляционного давления. Эта новость вызвала рост фунта.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,58%, это наиболее высокий дневной рост с 5 апреля. Индекс растет второй день подряд.



Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,43% и составил 7 059,40 пункта.



Немецкий DAX прибавил 1,40% до 11 776,55 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,52% — на отметке 5 173,05 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды ростом - на волне позитивной динамика американских рынков во вторник.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,6%, до 2561,61 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,81%, до 1266,55 пункта.



Корейский KOSPI поднялся на 1,04%, до 2167,51 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,29%, до 22841,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,18%, до 5939,1 пункта.



Биржи Гонконга закрыты в среду в связи с праздником. По итогам торгов вторника гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,07% - до 25462,26 пункта.



Отчетность, появившаяся вечером во вторник в США, определенно стала тем, чего рынки АТР ждали, чтобы действительно переменить настроение.



Рост американских индексов во вторник составил 2,2-2,9%. Поддержали торги в США корпоративная отчетность и макростатистика. Так, превзошли прогнозы аналитиков финансовые показатели Goldman Sachs и Morgan Stanley. Данные промпроизводства в США в сентябре также оказались лучше ожиданий, достигнув роста в 0,3% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,2%.



Удешевление иены к доллару до закрытия торгов на фоне укрепления американской валюты отдельно поддержало рост японского рынка. Более дешевая национальная валюта позитивно влияет на стоимость акций компаний-экспортеров, так как это увеличивает их доход в долларах.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли. В частности, индекс Мосбиржи увеличился на 1,18% - до 2417,26 пункта, а РТС - на 1,67%, до 1165,87 пункта.



Курсы доллара и евро к рублю снизились по отношению к предыдущим торгам. Курс доллара составил 65,38 RUB/USD (-27 коп.) по состоянию на 19.55 Киева, а курс евро - 75,77 RUB/EUR, уменьшившись на 23 коп. к закрытию торгов в понедельник.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,4% - до $81,08 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 2,69%, «Газпрома» — на 1,21%, «ЛУКОЙЛа» —на 1,01%, «АЛРОСы» — на 2,55%, Московской биржи — опустились на 1,33%.



Российский фондовый рынок, большую часть дня проведший в «боковик», под конец торгов показал рост. Настроения на мировых рынках завтра определят переговоры по Brexit на саммите Евросоюза (есть опасения, что Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения), а также статистика по инфляции в еврозоне за сентябрь. Если сюрпризов не произойдет, 17-го российский фондовый рынок может продолжить рост. По оценкам компании «Альпари-Брокер», ориентиры для индекса Мосбиржи составляют 2 390—2 430 пунктов, индекс РТС будет находиться в районе 1 170 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 16 октября повысился на 1,61 пункта или на 0,29% до уровня 555,62 пунктов.



Объем торгов за день составил 367,84 млн. грн., акциями наторговали 3,28 млн. грн.



Как сообщалось, в пятницу 12 октября ПФТС-индекс повысился на 3,92 пункта или на 0,71% до уровня 554,01 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 240,56 пунктов или на 76,35% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 октября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник колеблются на фоне ослабления торговых рисков и данных по инфляции в Китае.



По состоянию на 7.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,15% - до 2564,24 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,93%, до 1269,11 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,19%, до 25396,19 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,03%, до 2145,79 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,49%, до 5865,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,25%, до 22326,09 пункта.



На прошлой неделе распродажа на фондовых рынках привела к снижению индексов Азии до многолетних минимумов. Негативно сказывались на торгах и опасения по торговому спору США и КНР.

Рынки успокаиваются. Это не означает этап завершения снижения, а скорее консолидацию на более низких уровнях.



Некоторый оптимизм на рынки добавили сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин намерены встретиться на саммите G20 в Аргентине, который пройдет в ноябре.



Участники рынка обращают внимание и на статистику по КНР. Согласно данным государственного статистического управления Китая, годовая инфляция в стране в сентябре ускорилась до 2,5% с 2,3% в августе. Показатель совпал с прогнозом аналитиков. При этом индекс цен производителей (PPI) в сентябре вырос только на 3,6% в годовом выражении против 4,1% в предыдущем месяце, ожидался рост на 3,7%.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном ростом, опустились лишь китайские индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite после статистики инфляции в Китае.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,85% - до 2546,33 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,93%, до 1256,37 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,07% - до 25462,26 пункта, корейский KOSPI остался на уровне прошлого закрытия в 2145,12 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,25%, до 22549,24 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,56%, до 5869,9 пункта.



Согласно данным государственного статистического управления Китая, годовая инфляция в стране в сентябре ожидаемо ускорилась до 2,5% с 2,3% в августе, демонстрируя рост четвертый месяц подряд. При этом индекс цен производителей (PPI) в сентябре вырос на 3,6% в годовом выражении против 4,1% в предыдущем месяце, хотя ожидался рост на 3,7%.



Инвесторы обеспокоены тем, что медленный экономический рост и более высокие сырьевые цены могут привести к стагфляции (экономическому застою и инфляции)



Остальные индексы Азии выросли в рамках коррекции после снижения в понедельник примерно на 1-2%.



При этом на закрытии вторника наибольший рост продемонстрировал японский Nikkei 225, который в понедельник на закрытии опустился на 1,9%. Вместе с этим инвесторы сохраняли в ходе торгов вторника осторожность из-за волатильности рынков.



Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник повысился на 0,29% - до 555,62 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 367,84 млн. грн., в том числе акциями - 3,28 млн. грн.



Среди индексных бумаг подорожали акции Центрэнерго (+2,35%), Райффайзен Банка Аваль (+0,76%) и Укрнафты (+0,52%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,45% - до 1698,18 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на 0,56% - до 446,88 пункта при объеме торгов 3,12 млн. злотых (23,2 млн. грн.).



В «индексной корзине» изменились котировки акций «Астарты» (+1,33%), «Кернела» (+0,79%), агрохолдинга ИМК (-0,78%) и «Агротона» (-1,71%).



К полудню среды, 17 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду выросли до 1,5% на фоне скачка американских индексов, при этом индексы Китая демонстрируют более сдержанный рост на внутренних новостях.



По состоянию на 7.22 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,1% - до 2548,88 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,3%, до 1252,57 пункта.



Корейский KOSPI поднимался на 1,14%, до 2169,64 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 1,19%, до 5939,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,32%, до 22847,82 пункта.



Биржи Гонконга закрыты в среду в связи с праздником. По итогам торгов вторника гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,07% - до 25462,26 пункта.



Индексы США во вторник выросли на 2,2-2,9% на фоне сильных финансовых показателей американских компаний. Так, по итогам третьего квартала прибыль Goldman Sachs, приходящаяся на держателей акций, увеличилась на 21%, до $2,453 миллиарда, или $6,28 на акцию против $5,02 годом ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель окажется на уровне в $5,4 на акцию.



За аналогичный период выросла и чистая прибыль Morgan Stanley - на 18,6% в годовом выражении, до $2,112 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила $1,17 против $0,93 годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне $1,02 за акцию.



Сильная статистика по США также поддержала рост фондовых рынков страны. По данным ФРС, объем промышленного производства в стране в сентябре в месячном выражении вырос на 0,3% при прогнозе роста в 0,2%.

Биржи Китая изменяются слабо на фоне снижения в секторе здравоохранения после новостей в деле о вакцинах. Во вторник стало известно, что производитель фармацевтических препаратов из китайской провинции Цзилинь (Гирин) Changchun Changsheng Life Sciences оштрафован на 9,1 миллиарда юаней (около $1,3 миллиарда) за подделку вакцины от бешенства.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды ростом - на волне позитивной динамика американских рынков во вторник.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,6%, до 2561,61 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,81%, до 1266,55 пункта.



Корейский KOSPI поднялся на 1,04%, до 2167,51 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,29%, до 22841,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,18%, до 5939,1 пункта.



Биржи Гонконга закрыты в среду в связи с праздником. По итогам торгов вторника гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,07% - до 25462,26 пункта.



Отчетность, появившаяся вечером во вторник в США, определенно стала тем, чего рынки АТР ждали, чтобы действительно переменить настроение.



Рост американских индексов во вторник составил 2,2-2,9%. Поддержали торги в США корпоративная отчетность и макростатистика. Так, превзошли прогнозы аналитиков финансовые показатели Goldman Sachs и Morgan Stanley. Данные промпроизводства в США в сентябре также оказались лучше ожиданий, достигнув роста в 0,3% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,2%.



Удешевление иены к доллару до закрытия торгов на фоне укрепления американской валюты отдельно поддержало рост японского рынка. Более дешевая национальная валюта позитивно влияет на стоимость акций компаний-экспортеров, так как это увеличивает их доход в долларах.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukrnews.com , Фондовые индексы США закрылись ростом во вторник, индекс Dow Jones Industrial Average прибавил более 500 пунктов на отчетах по прибылям и надежными экономическими данными.Технический сектор, который привел фондовый рынок к снижению в понедельник, отскочил назад, чтобы возглавить рынок, помогая Nasdaq показать свой лучший процентный прирост с марта.Промышленный индекс Dow Jones вырос на 547,87 пункта, или на 2,2%, до 25 798,42 пункта, зафиксировав наибольший прирост с марта.Индекс S&P500 набрал 59,13 пункта, или 2,2%, до 2 809,92 пункта. В лидерах роста оказались технологический сектор и сектор здравоохранения. Все 11 секторов индекса завершили торги с ростом.Индекс Nasdaq поднялся на 214,75 пункта, или 2,9%, до 7 645,49 пункта.Ожидается, что фондовый рынок все больше будет ориентироваться на новости из корпоративного секторе - на этой неделе начнется сезон отчетов за III квартал.На последних сессиях инвесторы были обеспокоены темпами роста доходности облигаций, глобальной торговой напряженностью и вопросами об экономическом росте.Меж тем рынок также внимательно следил за переговорами между Европейским союзом и Великобританией, которая пытается выйти из торгового блока с заключенным торговым соглашением. Потенциал столкновения между Италией и Европейским союзом по планам бюджета Рима также находится в центре внимания. Оба вопроса угрожают нарушить глобальные рынки.По итогам III квартала прибыль Goldman Sachs, приходящаяся на держателей акций, увеличилась на 21%, до $2,453 миллиарда, или $6,28 на акцию против $5,02 годом ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель окажется на уровне в $5,4 на акцию.Morgan Stanley отчитался о росте чистой прибыли за квартал на 18,6%, до $2,112 миллиарда, или $1,17 на акцию против $0,93 годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне $1,02 за акцию.Кроме того, лучше прогнозов оказались данные по промышленному производству, объем которого за сентябрь вырос на 0,3%. Аналитики ожидали роста показателя на 0,2%.Инвесторы также следят за новостями из Европы. Так, в понедельник глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Евросоюз необходимо подготовить к сценарию отсутствия договоренности об условиях выхода из него Великобритании, который сейчас более вероятен, чем когда-либо.Сессия во вторник доказывает, что снижение на прошлой неделе было «просто нормальной волатильностью», а не доказательством фундаментального сдвига в настроениях инвесторов, - сказал Джим Смигель, главный инвестиционный директор в SEI.Европейский фондовый рынок во вторник вырос.Индекс Stoxx Europe 600 показал наиболее высокий рост с апреля. Рынок в Великобритании отставал от других, на фоне политической неопределённости, которая приводила к выжидательной позиции на рынке.Ралли в акциях США после выхода положительных данных корпораций за третий квартал также помогло инвесторам покупать «рискованные активы», такие как акции.Итальянский FTSE MIB вырос на 2,23% - это наиболее высокий дневной рост с 10 сентября, когда индекс вырос на 2,3%.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,58%, это наиболее высокий дневной рост с 5 апреля. Индекс растет второй день подряд.Итальянское правительство в конце понедельника одобрило законопроект о бюджете на следующий год, подтвердив набор мер, которые могут привести к более быстрому росту дефицита, но вызывают конфликт с ЕС в отношении размера дефицита.Полный проект бюджета будет направлен в парламент к субботе. Законодателям необходимо одобрить его к концу года.Меры, предложенные в проекте, увеличивают дефицит бюджета до 2,4% ВВП или выше, что противоречит правилам ЕС, которые требуют более низкого дефицита. Итальянское правительство заявило, что повысит социальное обеспечение и расходы на пенсии, и сократит налоги, несмотря на негативную реакцию со стороны инвесторов и ЕС на эти предложения.В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в выступлении в парламенте призвала к спокойствию, она назвала торговый договор с ЕС при выходе из него достижимым.Мэй считает, что торговый договор при Brexit «все еще достижим», в то время как президент Европейского совета Дональд Туск предупредил в письме лидерам ЕС в понедельник, что отсутствие соглашения «более вероятно, что когда-либо ранее».Саммит лидеров ЕС в Брюсселе пройдет в среду, ранее надеялись, что на нём может быть достигнуто соглашение.Вышедшие во вторник данные показали, что рост зарплат в Великобритании ускорился летом до наиболее быстрого темпа за десятилетие, что добавило к другим признакам инфляционного давления. Эта новость вызвала рост фунта.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды ростом - на волне позитивной динамика американских рынков во вторник.Отчетность, появившаяся вечером во вторник в США, определенно стала тем, чего рынки АТР ждали, чтобы действительно переменить настроение.Рост американских индексов во вторник составил 2,2-2,9%. Поддержали торги в США корпоративная отчетность и макростатистика. Так, превзошли прогнозы аналитиков финансовые показатели Goldman Sachs и Morgan Stanley. Данные промпроизводства в США в сентябре также оказались лучше ожиданий, достигнув роста в 0,3% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,2%.Удешевление иены к доллару до закрытия торгов на фоне укрепления американской валюты отдельно поддержало рост японского рынка. Более дешевая национальная валюта позитивно влияет на стоимость акций компаний-экспортеров, так как это увеличивает их доход в долларах.Курсы доллара и евро к рублю снизились по отношению к предыдущим торгам. Курс доллара составил 65,38 RUB/USD (-27 коп.) по состоянию на 19.55 Киева, а курс евро - 75,77 RUB/EUR, уменьшившись на 23 коп. к закрытию торгов в понедельник.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,4% - до $81,08 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 2,69%, «Газпрома» — на 1,21%, «ЛУКОЙЛа» —на 1,01%, «АЛРОСы» — на 2,55%, Московской биржи — опустились на 1,33%.Российский фондовый рынок, большую часть дня проведший в «боковик», под конец торгов показал рост. Настроения на мировых рынках завтра определят переговоры по Brexit на саммите Евросоюза (есть опасения, что Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения), а также статистика по инфляции в еврозоне за сентябрь. Если сюрпризов не произойдет, 17-го российский фондовый рынок может продолжить рост. По оценкам компании «Альпари-Брокер», ориентиры для индекса Мосбиржи составляют 2 390—2 430 пунктов, индекс РТС будет находиться в районе 1 170 пунктов.Как сообщалось, в пятницу 12 октября ПФТС-индекс повысился на 3,92 пункта или на 0,71% до уровня 554,01 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 240,56 пунктов или на 76,35% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 16 октября, сессия в ПФТС.К полудню среды, 17 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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