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фондовый рынок 18.10.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 18.10.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 18 жов, 2018 12:51 Итоги: Мировой фондовый рынок 18.10.18 США



Фондовый рынок США в среду снизился.

Основные фондовые индексы США снизились после колебаний в течение сессии в среду, после того, как вышедший протокол заседания FOMC показал согласие по необходимости повышения стоимости заимствования далее, что укрепило опасения инвесторов, которые помогли вызвать распродажу на прошлой неделе.



Вопреки резкой критике президента Трампа, руководители денежной политики показали согласие по повышению ставки в сентябре и общее ожидание того, что постепенное повышение будет соответствовать экономическому росту, и устойчивой инфляции, которые большинство прогнозируют.



S&P только частично восстановился от снижения на прошлой неделе, когда было наиболее сильное снижение с марта, так как инвесторы беспокоились о росте процентных ставок.



Перспективы более жесткой денежной политики ФРС были усилены неопределенностями, включая продолжение торговой войны США-Китай, ослабление на рынке жилья и перспектива прибыли корпораций.



Даже перед выходом протокола заседания FOMC рынок колебался, и S&P 500 испытывал трудности с закреплением ралли во вторник, после того, как данные из жилищного сектора вышли хуже ожиданий.



Из 11 основных секторов S&P 4 выросли. Наиболее сильно вырос сектор акций финансовых компаний, на 0,9%.

Наиболее сильно снизился сектор основных материалов, на 0,8%,

Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,70 к 1, на Nasdaq 1,39 к 1.



Объем торговли на биржах США был 7,08 млрд. акций, по сравнению с 7,9 в среднем за 20 последних торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones просел на 0,36%, до 25 706,68 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,11%, до 2 806,84 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ понизился на 0,04%, до 7 642,70 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в среду снизился, после того, как во вторник размер дневного роста был самым высоким с начала апреля. Негативным фоном стал тупик на переговорах между ЕС и Великобританией по Brexit.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,40%.



Пара евро-доллар снизилась на 0,5%, пара фунт-доллар снизилась на 0,4%.



Фунт снизился после того, как данные по инфляции в Великобритании показали рост к уровню прошлого года в 2,4% в сентябре, что ниже чем 2,7% в предыдущем месяце и ниже 2,5% по средней оценке экономистов. Тем не менее, рост зарплат в 3,1% за июнь-август соответствовал ожиданиям. Оптовые цены выросли сильнее, чем ожидалось.



Внимание рынка было в основном сконцентрировано на новостях по Brexit.



Президент Европейского совета Туск описал саммит ЕС как «момент истины», для прорыва тупика в переговорах по выходу Британии из ЕС и торговому соглашению.

Участники рынка также ждут, состоится ли саммит по Brexit в ноябре. Оценка выступления премьер-министра Великобритании Мэй может иметь последствия в самой Великобритании, так как сторонники более жесткого подхода Brexit проявили себя сильнее на этой неделе.



Сценарий выхода из ЕС без соглашения становится более вероятным, после того, как Туск заявил, что не видит оснований для оптимизма.



Также участники рынка наблюдают за событиями в Италии, где в понедельник был предложен законопроект о бюджете на следующий год, подтвердивший набор мер, который может привести к более высокому дефициту, увеличивающий вероятность конфликта с ЕС по вопросу размера дефицита бюджета.



Законопроект полностью будет направлен в итальянский парламент в субботу. Он должен быть одобрен до конца года.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,40%.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,07% и составил 7 056,60 пункта.



Немецкий DAX потерял 0,52% до 11 715,03 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,52% — на отметке 5 144,95 пункта.





Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в среду снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 0,24% - до 2411,42 пункта, РТС снизился на 0,26%, до 1162,79 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.55 Киева поднялся на 0,18%, до 65,42 RUB/USD, курс евро опустился на 0,2%, до 75,47 RUB/EUR.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,9% - до $79,9 за баррель.



В среду утром российский фондовый рынок попытался развить рост, начатый накануне. Но надолго энтузиазма не хватило, во второй половине дня индексы откатились вниз. На четверг актуальный диапазон для индекса Мосбиржи составляет 2 395—2 415 пункта, а для индекса РТС он составляет 1 150— 1 170 пункта.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 17 октября повысился на 2,95 пункта или на 0,53% до уровня 558,57 пунктов.



Объем торгов за день составил 555,54 млн. грн., акциями наторговали 3,14 млн. грн.



Как сообщалось, во вторник 16 октября ПФТС-индекс повысился на 1,61 пункта или на 0,29% до уровня 555,62 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 243,51 пунктов или на 77,29% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 октября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду выросли до 1,5% на фоне скачка американских индексов, при этом индексы Китая демонстрируют более сдержанный рост на внутренних новостях.



По состоянию на 7.22 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,1% - до 2548,88 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,3%, до 1252,57 пункта.



Корейский KOSPI поднимался на 1,14%, до 2169,64 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 1,19%, до 5939,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,32%, до 22847,82 пункта.



Биржи Гонконга закрыты в среду в связи с праздником. По итогам торгов вторника гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,07% - до 25462,26 пункта.



Индексы США во вторник выросли на 2,2-2,9% на фоне сильных финансовых показателей американских компаний. Так, по итогам третьего квартала прибыль Goldman Sachs, приходящаяся на держателей акций, увеличилась на 21%, до $2,453 миллиарда, или $6,28 на акцию против $5,02 годом ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель окажется на уровне в $5,4 на акцию.



За аналогичный период выросла и чистая прибыль Morgan Stanley - на 18,6% в годовом выражении, до $2,112 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила $1,17 против $0,93 годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне $1,02 за акцию.



Сильная статистика по США также поддержала рост фондовых рынков страны. По данным ФРС, объем промышленного производства в стране в сентябре в месячном выражении вырос на 0,3% при прогнозе роста в 0,2%.

Биржи Китая изменяются слабо на фоне снижения в секторе здравоохранения после новостей в деле о вакцинах. Во вторник стало известно, что производитель фармацевтических препаратов из китайской провинции Цзилинь (Гирин) Changchun Changsheng Life Sciences оштрафован на 9,1 миллиарда юаней (около $1,3 миллиарда) за подделку вакцины от бешенства.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды ростом - на волне позитивной динамика американских рынков во вторник.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,6%, до 2561,61 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,81%, до 1266,55 пункта.



Корейский KOSPI поднялся на 1,04%, до 2167,51 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,29%, до 22841,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,18%, до 5939,1 пункта.



Биржи Гонконга закрыты в среду в связи с праздником. По итогам торгов вторника гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,07% - до 25462,26 пункта.



Отчетность, появившаяся вечером во вторник в США, определенно стала тем, чего рынки АТР ждали, чтобы действительно переменить настроение.



Рост американских индексов во вторник составил 2,2-2,9%. Поддержали торги в США корпоративная отчетность и макростатистика. Так, превзошли прогнозы аналитиков финансовые показатели Goldman Sachs и Morgan Stanley. Данные промпроизводства в США в сентябре также оказались лучше ожиданий, достигнув роста в 0,3% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,2%.



Удешевление иены к доллару до закрытия торгов на фоне укрепления американской валюты отдельно поддержало рост японского рынка. Более дешевая национальная валюта позитивно влияет на стоимость акций компаний-экспортеров, так как это увеличивает их доход в долларах.



Индекс ПФТС в среду повысился на 0,53% - до 558,57 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 555,54 млн. грн., в том числе акциями - 3,14 млн. грн.



В «индексной корзине» подорожали бумаги Центрэнерго (+2,03%), Райффайзен Банка Аваль (+0,63%) и Укрнафты (+0,17%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» в среду вырос на 2,36% - до 1738,23 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine снизился на 0,42% - до 445,02 пункта при объеме торгов 4,3 млн. злотых (32,2 млн. грн.).



Среди индексных акций подешевели бумаги «Кернела» (-0,98%) и агрохолдинга ИМК (-0,79%).

Положительную динамику показали акции «Астарты» (+0,33%).



К полудню четверга, 18 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются преимущественно в «красной зоне», негативная динамика американских рынков сдерживает торги, инвесторы также отыгрывают слабую статистику по Японии.



По состоянию на 8.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,76% - до 2516,63 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,45%, до 1248,23 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,16%, до 25420,9 пункта, корейский KOSPI - на 0,77%, до 2150,78 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,05%, до 5942 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,77%, до 22666,33 пункта.



Негативная динамика индексов США стала одной из причин снижения на азиатских рынках.



Американские инвесторы отреагировали на данные протокола последнего заседания FOMC Федрезерва, прошедшего 25-26 сентября. Согласно документу, регулятор считает, что, учитывая сильные экономические показатели США, целесообразно и дальше повышать процентную ставку. Участники встречи также выразили опасения по поводу развивающихся экономик.



Кроме того, участники торгов в четверг обратили внимание на статистику по Японии. Согласно данным министерства финансов страны, экспорт Японии в сентябре неожиданно снизился на 1,2% в годовом выражении против роста в августе на 6,6%. Аналитики ожидали роста на 1,9%. Снижение индикатора стало первым за почти два года. Импорт вырос на 7% со значения предыдущего месяца в 15,3%, ожидался рост в 13,7%.

Участники торгов также не оставили без внимания данные доклада минфина США. Согласно документу, США вновь воздержались от обвинений в адрес КНР в манипуляциях валютным курсом. При этом Китай наряду с другими странами остался в списке стран, за чьей валютной политикой США будут наблюдать особенно внимательно.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Фондовый рынок США в среду снизился.Основные фондовые индексы США снизились после колебаний в течение сессии в среду, после того, как вышедший протокол заседания FOMC показал согласие по необходимости повышения стоимости заимствования далее, что укрепило опасения инвесторов, которые помогли вызвать распродажу на прошлой неделе.Вопреки резкой критике президента Трампа, руководители денежной политики показали согласие по повышению ставки в сентябре и общее ожидание того, что постепенное повышение будет соответствовать экономическому росту, и устойчивой инфляции, которые большинство прогнозируют.S&P только частично восстановился от снижения на прошлой неделе, когда было наиболее сильное снижение с марта, так как инвесторы беспокоились о росте процентных ставок.Перспективы более жесткой денежной политики ФРС были усилены неопределенностями, включая продолжение торговой войны США-Китай, ослабление на рынке жилья и перспектива прибыли корпораций.Даже перед выходом протокола заседания FOMC рынок колебался, и S&P 500 испытывал трудности с закреплением ралли во вторник, после того, как данные из жилищного сектора вышли хуже ожиданий.Из 11 основных секторов S&P 4 выросли. Наиболее сильно вырос сектор акций финансовых компаний, на 0,9%.Наиболее сильно снизился сектор основных материалов, на 0,8%,Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,70 к 1, на Nasdaq 1,39 к 1.Объем торговли на биржах США был 7,08 млрд. акций, по сравнению с 7,9 в среднем за 20 последних торговых дней.Европейский фондовый рынок в среду снизился, после того, как во вторник размер дневного роста был самым высоким с начала апреля. Негативным фоном стал тупик на переговорах между ЕС и Великобританией по Brexit.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,40%.Пара евро-доллар снизилась на 0,5%, пара фунт-доллар снизилась на 0,4%.Фунт снизился после того, как данные по инфляции в Великобритании показали рост к уровню прошлого года в 2,4% в сентябре, что ниже чем 2,7% в предыдущем месяце и ниже 2,5% по средней оценке экономистов. Тем не менее, рост зарплат в 3,1% за июнь-август соответствовал ожиданиям. Оптовые цены выросли сильнее, чем ожидалось.Внимание рынка было в основном сконцентрировано на новостях по Brexit.Президент Европейского совета Туск описал саммит ЕС как «момент истины», для прорыва тупика в переговорах по выходу Британии из ЕС и торговому соглашению.Участники рынка также ждут, состоится ли саммит по Brexit в ноябре. Оценка выступления премьер-министра Великобритании Мэй может иметь последствия в самой Великобритании, так как сторонники более жесткого подхода Brexit проявили себя сильнее на этой неделе.Сценарий выхода из ЕС без соглашения становится более вероятным, после того, как Туск заявил, что не видит оснований для оптимизма.Также участники рынка наблюдают за событиями в Италии, где в понедельник был предложен законопроект о бюджете на следующий год, подтвердивший набор мер, который может привести к более высокому дефициту, увеличивающий вероятность конфликта с ЕС по вопросу размера дефицита бюджета.Законопроект полностью будет направлен в итальянский парламент в субботу. Он должен быть одобрен до конца года.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.55 Киева поднялся на 0,18%, до 65,42 RUB/USD, курс евро опустился на 0,2%, до 75,47 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,9% - до $79,9 за баррель.В среду утром российский фондовый рынок попытался развить рост, начатый накануне. Но надолго энтузиазма не хватило, во второй половине дня индексы откатились вниз. На четверг актуальный диапазон для индекса Мосбиржи составляет 2 395—2 415 пункта, а для индекса РТС он составляет 1 150— 1 170 пункта.Как сообщалось, во вторник 16 октября ПФТС-индекс повысился на 1,61 пункта или на 0,29% до уровня 555,62 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 243,51 пунктов или на 77,29% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 октября, сессия в ПФТС.К полудню четверга, 18 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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