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Зз Чорногорії екстрадували
українку, яку розшукували за...

Зз Чорногорії екстрадували українку, яку розшукували за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:11

Зз Чорногорії екстрадували українку, яку розшукували за...

Пропонуємо до обговорення:
Завершено процедуру екстрадиції з Чорногорії в Україну громадянки України, яка розшукувалася Національним антикорупційним бюро (НАБУ) за вчинення у складі злочинної організації фіктивного підприємництва та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом на загальну суму понад 1,6 млрд грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:11

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