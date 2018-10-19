Итоги: Энергетика 19.10.18

Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:13

Как сообщило в среду минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (без учета стратегического резерва) за неделю по 12 октября выросли на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,6% - до 416,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста только на 1,6 миллиона баррелей. После выхода статистики в ходе торгов среды падение нефтяных котировок достигало 2-3%.



«Еженедельные данные минэнерго США по запасам были очень плохие, что способствовало стремительному падению нефтяных рынков», - заметил аналитик OANDA Стивен Иннес.



Позднее в пятницу станут известны данные по динамике числа буровых установок в США. Статистика будет опубликована американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По итогам предыдущей недели, завершившейся 12 октября, количество работающих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 8 штук, или на 0,9%, до 869 единиц.

В среду нефть упала после того, как EIA сообщила роста не о 6,5 млн. барр. запасов нефти за неделю, закончившуюся 12 октября, что оказалось намного больше, чем ожидалось, и это стало четвертым ростом запасов подряд.

«Рост запасов продолжает недавнюю тенденцию, которая сигнализирует о том, что предложение не является проблемой», - сказал Брайан Янгберг, старший аналитик по энергетике из Edward Jones.



«Озабоченность по поводу отношений между США и Саудовской Аравией не оказала существенного влияния», - сказал Янгберг. - «Мысль о том, что влияние санкций в отношении Ирана будет просто компенсирована производством в других местах, также оказывает давление на быков».



Аналитики венской консалтинговой фирмы JBC Energy заявили, что удар по глобальным поставкам из-за санкций Ирана уже в значительной степени уже заложен в цены.

Мировые цены на нефть в пятницу поднимаются в рамках коррекции после значительного снижения из-за данных о росте запасов в США.Нефть резко подешевела в четверг.Нефтяные фьючерсы резко упали в четверг, потеряв более чем на 4% в течение двух сессий, поскольку четвертое подряд недельное увеличение запасов нефти в США ослабило беспокойство по поводу ужесточения глобальных поставок на фоне санкций США против Ирана.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: