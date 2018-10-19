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Итоги: Энергетика 19.10.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:13

Итоги: Энергетика 19.10.18

Мировые цены на нефть в пятницу поднимаются в рамках коррекции после значительного снижения из-за данных о росте запасов в США.

По состоянию на 08.50 Киева стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,4%, до $79,61 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,35%, до $68,89 за баррель.

Как сообщило в среду минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (без учета стратегического резерва) за неделю по 12 октября выросли на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,6% - до 416,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста только на 1,6 миллиона баррелей. После выхода статистики в ходе торгов среды падение нефтяных котировок достигало 2-3%.

«Еженедельные данные минэнерго США по запасам были очень плохие, что способствовало стремительному падению нефтяных рынков», - заметил аналитик OANDA Стивен Иннес.

Позднее в пятницу станут известны данные по динамике числа буровых установок в США. Статистика будет опубликована американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes, a GE Company (BHGE). По итогам предыдущей недели, завершившейся 12 октября, количество работающих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 8 штук, или на 0,9%, до 869 единиц.

Нефть резко подешевела в четверг.
Нефтяные фьючерсы резко упали в четверг, потеряв более чем на 4% в течение двух сессий, поскольку четвертое подряд недельное увеличение запасов нефти в США ослабило беспокойство по поводу ужесточения глобальных поставок на фоне санкций США против Ирана.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже ноябрьские фьючерсы на нефть WTI упали на $1,10, или 1,6%, до $68,65 за баррель, показав снижение в течение двух сессий более чем на 4%. Это было также самое низкое закрытие с 13 сентября.

Нефть сорта Brent с поставкой в декабре снизилась на 76 центов, или почти на 1%, до $79,29 за баррель, на бирже ICE Futures Europe, это самое низкое закрытие с 21 сентября.

Ноябрьский бензин упал на 1,4% до $1,891 за галлон, а ноябрьский топочный мазут потерял 0,7% до $2,95 за галлон.

В среду нефть упала после того, как EIA сообщила роста не о 6,5 млн. барр. запасов нефти за неделю, закончившуюся 12 октября, что оказалось намного больше, чем ожидалось, и это стало четвертым ростом запасов подряд.
«Рост запасов продолжает недавнюю тенденцию, которая сигнализирует о том, что предложение не является проблемой», - сказал Брайан Янгберг, старший аналитик по энергетике из Edward Jones.

«Озабоченность по поводу отношений между США и Саудовской Аравией не оказала существенного влияния», - сказал Янгберг. - «Мысль о том, что влияние санкций в отношении Ирана будет просто компенсирована производством в других местах, также оказывает давление на быков».

Аналитики венской консалтинговой фирмы JBC Energy заявили, что удар по глобальным поставкам из-за санкций Ирана уже в значительной степени уже заложен в цены.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/, http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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