Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 19.10.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.10.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:16 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.10.18 США



Фондовые индексы США резко снизились в четверг, на фоне опасений по поводу глобального роста и поскольку инвесторы продолжали оценивать вышедшие протоколы сентябрьского заседания FOMC Федрезерва, которые сочли «ястребиными».



Значительное падение на фондовом рынке Китая подчеркнуло беспокойство по поводу возможности распространения проблем с развивающимися рынками в других регионах, а также влияния торговых напряжений между США и Китаем на мировую экономику.



Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 327,23 пункта, или на 1,3%, до 25 379,45.

Индекс S&P500 сбросил 40,43 пункта или 1,4% до 2,768,78.



Индекс Nasdaq снизился на 157,56 пункта, или 2,1%, до 7 485,14.



Китайские фондовые рынки коснулись нового четырехлетнего минимума и оказавшийся «ястребиным» тон ФРС подорвали настроения инвесторов.



Озабоченность азиатскими рынками, в частности, Китая, также может быть связана с инвестиционным настроем. Комбинированный индекс Shanghai упал на 2,9%, а индекс Shenzhen A-Share упал на 2,7%. Слабость на рынках Пекина пришла после того, как китайская валюта, юань, кратковременно коснулась самого слабого уровня с января 2017 года.



В четверг также стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 октября, снизилось на 5 тысяч и составило 210 тысяч, тогда как аналитики ожидали снижения до 211 тысяч.



Инвесторы обратили внимание на падение индексов Китая почти на 3% после заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о том, что экономика страны сталкивается с усиливающимся давлением из-за торгового конфликта с США.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 2,94%, обновив трехлетний минимум.



По словам Брюса Биттла, главного инвестиционного стратега в Baird, акции вступили в октябрь, печально известный месяц своей волатильностью, перекупленными и с учтенными рынком значительной частью хороших новостей о заработанных ранее доходах. «Технически мы указывали на то, что фондовый рынок был уязвим. Коррекции являются нормальным состоянием и до сих пор это выглядит как коррекция, которая может продлиться, создавая возможность для ралли конца года», - сказал он.



Промышленный индекс Dow Jones просел на 1,27%, до 25 379,45 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 1,44%, до 2 768,78 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ понизился на 2,06%, до 7 485,14 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в четверг снизился.



Европейский фондовый рынок в четверг снизился после нахождения большую часть сессии на положительной территории благодаря выходу более положительных, чем ожидалось, данных по прибылям корпораций.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,51%.



Пара евро-доллар снизилась на 0,4%, пара фунт-доллар на 0,7%.



Участники рынка отмечали ряд сильных данных по прибыли как одну из причин, почему европейские индексы росли в начале сессии. Однако европейские акции, которые часто следуют за рынком акций США, не проигнорировали снижение акций в США, которое возглавлялось технологическим сектором и сектором услуг связи, и завершили день со снижением.



Опасения в отношении Brexit сохраняются, так как тупик в переговорах по Brexit, связанный с вопросом ирландской границы, сохраняется.



В среду премьер-министр Великобритании Мэй на саммите в Брюсселе предположила, что она рассматривает продлённый переходный период Brexit, так как не было достигнуто нового торгового и таможенного соглашения, поскольку Британия выйдет из ЕС в марте. Продление может оставить Британию под действием правил ЕС до 2021 г. или дольше, согласно сообщениям.



Так называемый сценарий отсутствия соглашения рассматривается как всё более вероятный, заявил президент Европейского совета Туск ранее на неделе, сказав, что он не имеет оснований для оптимизма. Отсутствие соглашения может вызвать колебания на рынках еврозоны и резкие колебания курса британского фунта.



Инвесторы наблюдают за дискуссиями в Италии между движением 5 звёзд и Лигой по полному проекту бюджета, которые будет направлен в парламент к субботе, и который, как ожидается, вызовет неприятие официальных лиц ЕС, так как он может повысить дефицит бюджета страны и нарушить фискальные правила ЕС. Президент ЕЦБ Драги, как сообщило Reuters, сказал что страны-члены, которые не уважают правила ЕС, несут риск более высокой стоимости заимствований для всех.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,51%.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,39% и составил 7 026,99 пункта.



Немецкий DAX потерял 1,07% до 11 589,21 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,55% — на отметке 5 116,79 пункта.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 1,36% - до 2378,62 пункта, РТС снизился на 1,95%, до 1140,17 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.05 Киева поднялся на 0,41%, до 65,77 RUB/USD, курс евро - на 0,4%, до 75,58 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,51% - до $79,64 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 1,57%, «Газпрома» — на 2,66%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,64%, «АЛРОСы» — на 2,1%, Московской биржи — выросли на 1,13%.



На фоне снижения нефти и негативной динамики на западных рынках российский фондовый рынок 18-го оказался ниже 1 400 пунктов по индексу Мосбиржи. Вероятный диапазон движения индекса Мосбиржи в пятницу составит 2 370—2 395 пунктов, а индекса РТС — 1 130—1 150 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 18 октября повысился на 1,82 пункта или на 0,33% до уровня 560,39 пунктов.



Объем торгов за день составил 831,16 млн. грн., акциями наторговали 0,72 млн. грн.



Как сообщалось, в среду 17 октября ПФТС-индекс повысился на 2,95 пункта или на 0,53% до уровня 558,57 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 245,33 пунктов или на 77,87% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 октября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются преимущественно в «красной зоне», негативная динамика американских рынков сдерживает торги, инвесторы также отыгрывают слабую статистику по Японии.



По состоянию на 8.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,76% - до 2516,63 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,45%, до 1248,23 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,16%, до 25420,9 пункта, корейский KOSPI - на 0,77%, до 2150,78 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,05%, до 5942 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,77%, до 22666,33 пункта.



Негативная динамика индексов США стала одной из причин снижения на азиатских рынках.



Американские инвесторы отреагировали на данные протокола последнего заседания FOMC Федрезерва, прошедшего 25-26 сентября. Согласно документу, регулятор считает, что, учитывая сильные экономические показатели США, целесообразно и дальше повышать процентную ставку. Участники встречи также выразили опасения по поводу развивающихся экономик.



Кроме того, участники торгов в четверг обратили внимание на статистику по Японии. Согласно данным министерства финансов страны, экспорт Японии в сентябре неожиданно снизился на 1,2% в годовом выражении против роста в августе на 6,6%. Аналитики ожидали роста на 1,9%. Снижение индикатора стало первым за почти два года. Импорт вырос на 7% со значения предыдущего месяца в 15,3%, ожидался рост в 13,7%.

Участники торгов также не оставили без внимания данные доклада минфина США. Согласно документу, США вновь воздержались от обвинений в адрес КНР в манипуляциях валютным курсом. При этом Китай наряду с другими странами остался в списке стран, за чьей валютной политикой США будут наблюдать особенно внимательно.



Во-вторых, фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в минусе торги в четверг, инвесторы негативно отреагировали на статданные из Японии и обнародованный накануне протокол сентябрьского заседания FOMC Федрезерва.



Протокол заседания, которое состоялось 25-26 сентября, показал, что руководители Федрезерва намерены продолжить повышение ставки. При этом они допустили, что центробанку придется поднять ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы сократить риск подъема инфляции выше целевого показателя в 2%.



Инвесторы в целом расценили такие заявления как ястребиные, что привело к росту доходности американских гособлигаций, а это является негативным фактором для азиатских фондовых рынков.



Кроме того, в четверг стало известно, что японский экспорт в сентябре снизился впервые за 22 месяца: падение составило 1,2% относительно того же месяца прошлого года, хотя опрошенные Bloomberg эксперты ожидали подъема на 2,1%.

Аналитики объясняют негативную динамику природными катаклизмами, включая тайфун «Джеби», из-за которого был закрыт крупный аэропорт города Осака, и землетрясение, которое привело к перебоям с поставками электроэнергии.

Японский импорт в сентябре увеличился на 7% в годовом выражении вместо ожидавшихся 13,7%.



Также накануне заместитель министра финансов КНР Юй Вэйпин заявил, что экономика Китая продолжает развиваться стабильно с тенденцией улучшения и с упором на высококачественное развитие экономики.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix уменьшились соответственно на 0,8% и 0,54%.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 2,94%, Shenzhen Composite - 2,73%, а гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,03%.



Снижение южнокорейского Kospi составило 0,89%, индонезийского Jakarta Composite - 0,4%.



И только австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 завершил торги в плюсе, увеличившись на 0,06%. Позитивным фактором стала новость о падении безработицы в Австралии в августе до 5% с 5,3% в июле.



Цена акций японского нефтепроизводителя Inpex опустилась на 2,3% на фоне снижения нефтяных котировок, дистрибутора топлива Idemitsu Kosan - на 5,9%.

Китайские энергетические компании CNOOC и Sinopec потеряли 2% и 4,2% капитализации.

Бумаги Sony Financial подорожали на 2%, банка Resona - на 0,7%.

Тем временем рыночная стоимость девелопера New World увеличилась на 1%.

Рыночная стоимость крупнейшей в Азии компании розничной торговли Fast Retailing, владеющей брендом Uniqlo, снизилась на 1,4%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга опустился на 0,1%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - упала на 2,4%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,33% - до 560,39 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 831,16 млн. грн., в том числе акциями - 0,72 млн. грн.



В «индексной корзине» подорожали акции Центрэнерго (+1,53%), Крюковского вагоностроительного завода (+1,5%), Райффайзен Банка Аваль (+0,9%) и Укрнафты (+0,43%).

Снизились в цене акции Донбассэнерго (-10,53%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» снизился на 0,96% - до 1721,56 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,22% - до 446,02 пункта при объеме торгов 3,9 млн. злотых (29,25 млн. грн.).



Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги «Кернела» (+1,64%), агрохолдинга ИМК (+0,79%) и «Астарты» (-1,64%).







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Фондовые индексы США резко снизились в четверг, на фоне опасений по поводу глобального роста и поскольку инвесторы продолжали оценивать вышедшие протоколы сентябрьского заседания FOMC Федрезерва, которые сочли «ястребиными».Значительное падение на фондовом рынке Китая подчеркнуло беспокойство по поводу возможности распространения проблем с развивающимися рынками в других регионах, а также влияния торговых напряжений между США и Китаем на мировую экономику.Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 327,23 пункта, или на 1,3%, до 25 379,45.Индекс S&P500 сбросил 40,43 пункта или 1,4% до 2,768,78.Индекс Nasdaq снизился на 157,56 пункта, или 2,1%, до 7 485,14.Китайские фондовые рынки коснулись нового четырехлетнего минимума и оказавшийся «ястребиным» тон ФРС подорвали настроения инвесторов.Озабоченность азиатскими рынками, в частности, Китая, также может быть связана с инвестиционным настроем. Комбинированный индекс Shanghai упал на 2,9%, а индекс Shenzhen A-Share упал на 2,7%. Слабость на рынках Пекина пришла после того, как китайская валюта, юань, кратковременно коснулась самого слабого уровня с января 2017 года.В четверг также стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 октября, снизилось на 5 тысяч и составило 210 тысяч, тогда как аналитики ожидали снижения до 211 тысяч.Инвесторы обратили внимание на падение индексов Китая почти на 3% после заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о том, что экономика страны сталкивается с усиливающимся давлением из-за торгового конфликта с США.Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 2,94%, обновив трехлетний минимум.По словам Брюса Биттла, главного инвестиционного стратега в Baird, акции вступили в октябрь, печально известный месяц своей волатильностью, перекупленными и с учтенными рынком значительной частью хороших новостей о заработанных ранее доходах. «Технически мы указывали на то, что фондовый рынок был уязвим. Коррекции являются нормальным состоянием и до сих пор это выглядит как коррекция, которая может продлиться, создавая возможность для ралли конца года», - сказал он.Европейский фондовый рынок в четверг снизился.Европейский фондовый рынок в четверг снизился после нахождения большую часть сессии на положительной территории благодаря выходу более положительных, чем ожидалось, данных по прибылям корпораций.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,51%.Пара евро-доллар снизилась на 0,4%, пара фунт-доллар на 0,7%.Участники рынка отмечали ряд сильных данных по прибыли как одну из причин, почему европейские индексы росли в начале сессии. Однако европейские акции, которые часто следуют за рынком акций США, не проигнорировали снижение акций в США, которое возглавлялось технологическим сектором и сектором услуг связи, и завершили день со снижением.Опасения в отношении Brexit сохраняются, так как тупик в переговорах по Brexit, связанный с вопросом ирландской границы, сохраняется.В среду премьер-министр Великобритании Мэй на саммите в Брюсселе предположила, что она рассматривает продлённый переходный период Brexit, так как не было достигнуто нового торгового и таможенного соглашения, поскольку Британия выйдет из ЕС в марте. Продление может оставить Британию под действием правил ЕС до 2021 г. или дольше, согласно сообщениям.Так называемый сценарий отсутствия соглашения рассматривается как всё более вероятный, заявил президент Европейского совета Туск ранее на неделе, сказав, что он не имеет оснований для оптимизма. Отсутствие соглашения может вызвать колебания на рынках еврозоны и резкие колебания курса британского фунта.Инвесторы наблюдают за дискуссиями в Италии между движением 5 звёзд и Лигой по полному проекту бюджета, которые будет направлен в парламент к субботе, и который, как ожидается, вызовет неприятие официальных лиц ЕС, так как он может повысить дефицит бюджета страны и нарушить фискальные правила ЕС. Президент ЕЦБ Драги, как сообщило Reuters, сказал что страны-члены, которые не уважают правила ЕС, несут риск более высокой стоимости заимствований для всех.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.05 Киева поднялся на 0,41%, до 65,77 RUB/USD, курс евро - на 0,4%, до 75,58 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,51% - до $79,64 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 1,57%, «Газпрома» — на 2,66%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,64%, «АЛРОСы» — на 2,1%, Московской биржи — выросли на 1,13%.На фоне снижения нефти и негативной динамики на западных рынках российский фондовый рынок 18-го оказался ниже 1 400 пунктов по индексу Мосбиржи. Вероятный диапазон движения индекса Мосбиржи в пятницу составит 2 370—2 395 пунктов, а индекса РТС — 1 130—1 150 пунктов.Как сообщалось, в среду 17 октября ПФТС-индекс повысился на 2,95 пункта или на 0,53% до уровня 558,57 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 245,33 пунктов или на 77,87% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 18 октября, сессия в ПФТС.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67871 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4302 раз. Подякували: 7825 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 18.10.18

дядя Caша » Чет 18 жов, 2018 12:51 0 49

дядя Caша Чет 18 жов, 2018 12:51 Итоги: Мировой фондовый рынок 17.10.18

дядя Caша » Сер 17 жов, 2018 12:31 0 210

дядя Caша Сер 17 жов, 2018 12:31 Итоги: Мировой фондовый рынок 16.10.18

дядя Caша » Вів 16 жов, 2018 12:38 0 63

дядя Caша Вів 16 жов, 2018 12:38