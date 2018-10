Итоги: Мировой фондовый рынок 19.10.18

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются преимущественно в «красной зоне», негативная динамика американских рынков сдерживает торги, инвесторы также отыгрывают слабую статистику по Японии.



По состоянию на 8.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,76% - до 2516,63 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,45%, до 1248,23 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,16%, до 25420,9 пункта, корейский KOSPI - на 0,77%, до 2150,78 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,05%, до 5942 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,77%, до 22666,33 пункта.



Негативная динамика индексов США стала одной из причин снижения на азиатских рынках.



Американские инвесторы отреагировали на данные протокола последнего заседания FOMC Федрезерва, прошедшего 25-26 сентября. Согласно документу, регулятор считает, что, учитывая сильные экономические показатели США, целесообразно и дальше повышать процентную ставку. Участники встречи также выразили опасения по поводу развивающихся экономик.



Кроме того, участники торгов в четверг обратили внимание на статистику по Японии. Согласно данным министерства финансов страны, экспорт Японии в сентябре неожиданно снизился на 1,2% в годовом выражении против роста в августе на 6,6%. Аналитики ожидали роста на 1,9%. Снижение индикатора стало первым за почти два года. Импорт вырос на 7% со значения предыдущего месяца в 15,3%, ожидался рост в 13,7%.

Участники торгов также не оставили без внимания данные доклада минфина США. Согласно документу, США вновь воздержались от обвинений в адрес КНР в манипуляциях валютным курсом. При этом Китай наряду с другими странами остался в списке стран, за чьей валютной политикой США будут наблюдать особенно внимательно.



Во-вторых, фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в минусе торги в четверг, инвесторы негативно отреагировали на статданные из Японии и обнародованный накануне протокол сентябрьского заседания FOMC Федрезерва.



Протокол заседания, которое состоялось 25-26 сентября, показал, что руководители Федрезерва намерены продолжить повышение ставки. При этом они допустили, что центробанку придется поднять ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы сократить риск подъема инфляции выше целевого показателя в 2%.



Инвесторы в целом расценили такие заявления как ястребиные, что привело к росту доходности американских гособлигаций, а это является негативным фактором для азиатских фондовых рынков.



Кроме того, в четверг стало известно, что японский экспорт в сентябре снизился впервые за 22 месяца: падение составило 1,2% относительно того же месяца прошлого года, хотя опрошенные Bloomberg эксперты ожидали подъема на 2,1%.

Аналитики объясняют негативную динамику природными катаклизмами, включая тайфун «Джеби», из-за которого был закрыт крупный аэропорт города Осака, и землетрясение, которое привело к перебоям с поставками электроэнергии.

Японский импорт в сентябре увеличился на 7% в годовом выражении вместо ожидавшихся 13,7%.



Также накануне заместитель министра финансов КНР Юй Вэйпин заявил, что экономика Китая продолжает развиваться стабильно с тенденцией улучшения и с упором на высококачественное развитие экономики.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix уменьшились соответственно на 0,8% и 0,54%.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 2,94%, Shenzhen Composite - 2,73%, а гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,03%.



Снижение южнокорейского Kospi составило 0,89%, индонезийского Jakarta Composite - 0,4%.



И только австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 завершил торги в плюсе, увеличившись на 0,06%. Позитивным фактором стала новость о падении безработицы в Австралии в августе до 5% с 5,3% в июле.



Цена акций японского нефтепроизводителя Inpex опустилась на 2,3% на фоне снижения нефтяных котировок, дистрибутора топлива Idemitsu Kosan - на 5,9%.

Китайские энергетические компании CNOOC и Sinopec потеряли 2% и 4,2% капитализации.

Бумаги Sony Financial подорожали на 2%, банка Resona - на 0,7%.

Тем временем рыночная стоимость девелопера New World увеличилась на 1%.

Рыночная стоимость крупнейшей в Азии компании розничной торговли Fast Retailing, владеющей брендом Uniqlo, снизилась на 1,4%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга опустился на 0,1%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - упала на 2,4%.