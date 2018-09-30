2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...
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makishin60 написав:В Украине 450000 населения живет на прожиточный минимум 1453 грн , 50000 населения живет на 625 грн (пособие тем у кого нет пенсии) , 60000 населения вообще живут без ничего . В принципе при Кучме когда не давали зарплат и пенсий то люди вообще голодали так что сейчас все хорошо ))) , люди привыкли когда вовремя дают пенсии и зарплаты . При Кучме если у тебя был хоть кусок земли или дача то субсидию не давали , не давали если у тебя был депозит или ржавый москвич .
При Кучме коммуналка стоила копейки. Конечно если совсем нет работы - а так и было - то все равно плохо. Я даже помню сливочное масло давали по спискам и по специальным книгам с пропиской - у нас 1 раз в месяц - 200 грамм - и наши продавцы их крали, расписывались за людей. А кто что докажет ? Вообщем не было даже сливочного масла. Но это что - наш идеал ? И куда мы пришли за 20 лет ? Тогда был особый период тотального разграбления Украины - у нас в Днепре - при Кучме Лазоренко Павел - украл весь Центральный проспект со всей недвигой исторической на нем. Даже Министерство Черной металлургии Украины, и Соборы католические. Что интересно , даже когда Лазоренко сидел в тюрьме - всю эту коммунальную недвигу не вернули в коммунальную собственность, а ему отсюда передавали арендную плату. Поляки правда свой католический собор отвоевали - с трудом - на международном уровне был скандал - вернули уже в состоянии на скорую руку с разрушенной крышей - накануне возврата. При том Лазоренко - за это компенсировали из городской казны деньгами. Чем хвалитесь ? Когда закончится это уголовный бред в стране и разве можно это называть красивыми словами "перестройка", "реформы" ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 19 жов, 2018 23:07, всього редагувалось 1 раз.
makishin60 написав:В Украине 450000 населения живет на прожиточный минимум 1453 грн , 50000 населения живет на 625 грн (пособие тем у кого нет пенсии) , 60000 населения вообще живут без ничего . В принципе при Кучме когда не давали зарплат и пенсий то люди вообще голодали так что сейчас все хорошо ))) , люди привыкли когда вовремя дают пенсии и зарплаты . При Кучме если у тебя был хоть кусок земли или дача то субсидию не давали , не давали если у тебя был депозит или ржавый москвич .
При Кучме коммуналка стоила копейки. Конечно если совсем нет работы - а так и было - то все равно плохо. Я даже помню сливочное масло давали по спискам и по специальным книгам с пропиской - у нас 1 раз в месяц - 200 грамм - и наши продавцы их крали, расписывались за людей. А кто что докажет ? Вообщем не было даже сливочного масла. Но это что - наш идеал ? И куда мы пришли за 20 лет ?
вы Кучму с Кравчуком не путаете?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Теоретически могу их спутать , но Лазоренко я спутать не могу ни с кем. А он грабил Днепр именно при Кучме. Разве нет ? Он же при Кучме был премьером и губернатором Днепра? Я помню такую дичь, что Кучма в частной беседе ( не мне, конечно) рассказывал - что он 2 или 3 раза ловил Лазоренко на воровстве - но тот просил у него прощения "на коленях" ( ) и Кучма ему "прощал". У меня слов нет от возмущения. Какая разница какая у кого из них фамилия ? Гройсман или Кучма , Кравчук или Порошенко с Яценюком ? Суть одна - заканчивается 3 десятилетие - украинцы вымирают в нищете и лишениях. А они что Кучма, что Лазоренко , что Порошенко и Гройсман, что Яценюк- становятся миллиардерами. При этом убеждая людей что для нас "трудные времена". Кучма и его дочь и оба зятя стали долларовыми мультимиллионерами. Как и все остальные. Пусть бы становились миллиардерами - если бы Украине приносили пользу и процветание. Но они воруют с убытков , а не с прибылей. Так что б не крали вовсе -я такого и не помню. Все при власти - берут кредиты и просто заключают международные, и не только - договора- с огромными минусами, потерями и убытками для Украины и украинцев, предавая интересы украинцев. Вот я не сомневаюсь что получают откаты с этого значительные. Возьмите Будапештский договор - его ж Кучма заключал ? Вы его читали ? Там НИ О ЧЕМ. Никаких гарантий. Вы ему симпатизируете наверное, а зря. Все они одинаковы - за редким исключением - кто-то в виде исключения крадет с прибылей, а не с убытков. Но такой был один или два И Кучма не в их числе.