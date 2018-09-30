2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...

Додано: П'ят 19 жов, 2018 23:09

Cler написав: вы Кучму с Кравчуком не путаете?... вы Кучму с Кравчуком не путаете?...

Теоретически могу их спутать , но Лазоренко я спутать не могу ни с кем. А он грабил Днепр именно при Кучме. Разве нет ? Он же при Кучме был премьером и губернатором Днепра? Я помню такую дичь, что Кучма в частной беседе ( не мне, конечно) рассказывал - что он 2 или 3 раза ловил Лазоренко на воровстве - но тот просил у него прощения "на коленях" () и Кучма ему "прощал".У меня слов нет от возмущения. Какая разница какая у кого из них фамилия ? Гройсман или Кучма , Кравчук или Порошенко с Яценюком ? Суть одна - заканчивается 3 десятилетие - украинцы вымирают в нищете и лишениях. А они что Кучма, что Лазоренко , что Порошенко и Гройсман, что Яценюк- становятся миллиардерами. При этом убеждая людей что для нас "трудные времена". Кучма и его дочь и оба зятя стали долларовыми мультимиллионерами. Как и все остальные. Пусть бы становились миллиардерами - если бы Украине приносили пользу и процветание. Но они воруют с убытков , а не с прибылей. Так что б не крали вовсе -я такого и не помню. Все при власти - берут кредиты и просто заключают международные, и не только - договора- с огромными минусами, потерями и убытками для Украины и украинцев, предавая интересы украинцев. Вот я не сомневаюсь что получают откаты с этого значительные. Возьмите Будапештский договор - его ж Кучма заключал ? Вы его читали ? Там НИ О ЧЕМ. Никаких гарантий. Вы ему симпатизируете наверное, а зря. Все они одинаковы - за редким исключением - кто-то в виде исключения крадет с прибылей, а не с убытков. Но такой был один или дваИ Кучма не в их числе.