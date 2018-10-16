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2011 грн прожитковий мінімум
і 1624 грн пенсія: за який...

2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 22:58

  makishin60 написав:В Украине 450000 населения живет на прожиточный минимум 1453 грн , 50000 населения живет на 625 грн (пособие тем у кого нет пенсии) , 60000 населения вообще живут без ничего . В принципе при Кучме когда не давали зарплат и пенсий то люди вообще голодали так что сейчас все хорошо ))) , люди привыкли когда вовремя дают пенсии и зарплаты . При Кучме если у тебя был хоть кусок земли или дача то субсидию не давали , не давали если у тебя был депозит или ржавый москвич .

При Кучме коммуналка стоила копейки. Конечно если совсем нет работы - а так и было - то все равно плохо. Я даже помню сливочное масло давали по спискам и по специальным книгам с пропиской - у нас 1 раз в месяц - 200 грамм - и наши продавцы их крали, расписывались за людей. А кто что докажет ? Вообщем не было даже сливочного масла. Но это что - наш идеал ? И куда мы пришли за 20 лет ? Тогда был особый период тотального разграбления Украины - у нас в Днепре - при Кучме Лазоренко Павел - украл весь Центральный проспект со всей недвигой исторической на нем. Даже Министерство Черной металлургии Украины, и Соборы католические. Что интересно , даже когда Лазоренко сидел в тюрьме - всю эту коммунальную недвигу не вернули в коммунальную собственность, а ему отсюда передавали арендную плату. Поляки правда свой католический собор отвоевали - с трудом - на международном уровне был скандал - вернули уже в состоянии на скорую руку с разрушенной крышей - накануне возврата. При том Лазоренко - за это компенсировали из городской казны деньгами. Чем хвалитесь ? Когда закончится это уголовный бред в стране и разве можно это называть красивыми словами "перестройка", "реформы" ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 19 жов, 2018 23:07, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 23:07

  kalinavalera1 написав:
  makishin60 написав:В Украине 450000 населения живет на прожиточный минимум 1453 грн , 50000 населения живет на 625 грн (пособие тем у кого нет пенсии) , 60000 населения вообще живут без ничего . В принципе при Кучме когда не давали зарплат и пенсий то люди вообще голодали так что сейчас все хорошо ))) , люди привыкли когда вовремя дают пенсии и зарплаты . При Кучме если у тебя был хоть кусок земли или дача то субсидию не давали , не давали если у тебя был депозит или ржавый москвич .

При Кучме коммуналка стоила копейки. Конечно если совсем нет работы - а так и было - то все равно плохо. Я даже помню сливочное масло давали по спискам и по специальным книгам с пропиской - у нас 1 раз в месяц - 200 грамм - и наши продавцы их крали, расписывались за людей. А кто что докажет ? Вообщем не было даже сливочного масла. Но это что - наш идеал ? И куда мы пришли за 20 лет ?

вы Кучму с Кравчуком не путаете?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 23:09

Re: 2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який.

  Cler написав:вы Кучму с Кравчуком не путаете?...

Теоретически могу их спутать , но Лазоренко я спутать не могу ни с кем. А он грабил Днепр именно при Кучме. Разве нет ? Он же при Кучме был премьером и губернатором Днепра? Я помню такую дичь, что Кучма в частной беседе ( не мне, конечно) рассказывал - что он 2 или 3 раза ловил Лазоренко на воровстве - но тот просил у него прощения "на коленях" ( :shock: ) и Кучма ему "прощал".
У меня слов нет от возмущения. Какая разница какая у кого из них фамилия ? Гройсман или Кучма , Кравчук или Порошенко с Яценюком ? Суть одна - заканчивается 3 десятилетие - украинцы вымирают в нищете и лишениях. А они что Кучма, что Лазоренко , что Порошенко и Гройсман, что Яценюк- становятся миллиардерами. При этом убеждая людей что для нас "трудные времена". Кучма и его дочь и оба зятя стали долларовыми мультимиллионерами. Как и все остальные. Пусть бы становились миллиардерами - если бы Украине приносили пользу и процветание. Но они воруют с убытков , а не с прибылей. Так что б не крали вовсе -я такого и не помню. Все при власти - берут кредиты и просто заключают международные, и не только - договора- с огромными минусами, потерями и убытками для Украины и украинцев, предавая интересы украинцев. Вот я не сомневаюсь что получают откаты с этого значительные. Возьмите Будапештский договор - его ж Кучма заключал ? Вы его читали ? Там НИ О ЧЕМ. Никаких гарантий. Вы ему симпатизируете наверное, а зря. Все они одинаковы - за редким исключением - кто-то в виде исключения крадет с прибылей, а не с убытков. Но такой был один или два :mrgreen: И Кучма не в их числе.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:28

  Faceless написав:А до того як 13 дітей заводити про це не можна було подумати?

Люто плюсую, свою голову ж теж треба мати, не все на державу розраховувати. Головне, мінімум підвищили, а народ однаково незадоволений. А ще є ті, хто пенсію не отримають взагалі :/
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:18

  0mage0 написав:
  Faceless написав:А до того як 13 дітей заводити про це не можна було подумати?

Люто плюсую, свою голову ж теж треба мати, не все на державу розраховувати. Головне, мінімум підвищили, а народ однаково незадоволений. А ще є ті, хто пенсію не отримають взагалі :/

Погано для країни - коли діти їй не потрібні, це трудовий ресурс, і це ще коли демографічна яма - в такої країни не має майбутнього. Згоден , що по 13 дітей народжують дуже сумнівні люди, може ви праві? Але є віруючі - вони теж народжують - " скільки бог дасть". Згоден частково...
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:15

Re: 2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який.

  kalinavalera1 написав:Погано для країни - коли діти їй не потрібні, це трудовий ресурс, і це ще коли демографічна яма - в такої країни не має майбутнього. Згоден , що по 13 дітей народжують дуже сумнівні люди, може ви праві? Але є віруючі - вони теж народжують - " скільки бог дасть". Згоден частково...
Народити це навіть не половина справи, а якийсь мізер. Далі треба вкласти багато зусиль і грошей. Вірян багато, але не у всіх по 13 дітей...
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 14:28

Re: 2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який.

  0mage0 написав:Народити це навіть не половина справи, а якийсь мізер. Далі треба вкласти багато зусиль і грошей. Вірян багато, але не у всіх по 13 дітей...

Про вірян - я ж пишу - скільки бог дасть. То кому як. Я так вважаю - що коли вважають дітей - приватно справою родини та народжують "для себе" - то це СОВОК типовий. Так агітували при совку - діти - товаша привата справа, то ваши примхи :lol: - викручуйтеся як зможете - декретна відпустка була 1 місяць до народження дитини - 1 місяць після. 2 місяці загалом - та жінка далі працювала "на державу" на заводі чи де інде. Це дикунство та облуда була. Щоб держава існувала та розвивалася - потрібен трудовий ресурс. Тож жінки народжуючи дітей - поставляють державі трудовий ресурс. Виконують важливу дуже трудоємку справу для держави. Котлети окремо - мухи окремо. А тут теж дві окремі справи разом - але так Іноді буває 2 в одному. Для родини це одне - діти - продовження роду, спадкоємці, та доглядальники у старості. А для країни - це зовсім окремо друге - інша справа - і не потрібно перемішувати все разом - країна отримує від родини трудовий ресурс та вояків для армії. Тож країна повинна підтримувати цю важку справу. Вірно - народити це тільки початок. Дитина потребує дуже багато уваги , коштів та кожного дня праці та догляду. Інша справа - що нарождують пияки - наркомани та бомжі. Вони не дають потрібне для держави - виховання дітям - навіть здоров"я не дають дітям повноцінного.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:05

  swan forever написав: Дохід у бюджет збільшиться на понад 11%. Основну частину додаткових коштів планують отримати зі збільшення податків

зашибись)))
и на шо подымут налоги? :shock:


Слушне питання!!!



А новина загалом – не вражає.
Все передбачувано. "Соц.стандарти" ростуть на 9%. Хоча, є враження, що інфл. вища за ці 9%. Принаймні, для мене – їжа за рік подорожчала більше.
І так вже не перший рік. Тому, нині я витрачаю на їжу на 39% більше прож.мін. (п.м.), аніж у 2013.
Цікаво, чому так?
Може, до 2013 п.м. невиправдано наростили, а тепер зменшують?
Чи готують стрибок перед виборами?

Разом з тим, неабияк розсмішив парад зради в коментарях.
Люди аж сторінку забризкали обуренням від думок – "а як прожити нижче прож.мін." :)

Насправді – все не так трагічно.
На заході прож.мін. має назву "рівень бідності" і жодним чином не пов'язаний з виживанням...

Я особисто жив на 1/2п.м. (причому, в поході горами!, коли багато їв, але села і їх крамниці були бідні). Десь на 4сторінці описую: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?
І думаю, що кожен, майже кожен, легко прожив би на прож.мін. і цілих пів-року, і навіть не писнув би, якщо поставити у відповідні умови. Умови, коли закінчується сюсюкання і починається справжнє виживання. Наприклад, послати в 1933! Всі тут присутні – аж бігом, і може й без калькулятора вирахують скільки й чого можуть купити на 2000грв, щоби мати по 2000кілокалорій на добу. Особисто я рахував би просто – 10грв/день. Олія. Крупи... Мішки круп... Й великі бутлі олії...
І не було би нарікань на прож.мін. Від слова "зовсім" не було би.
І, мабуть, навіть найзапекліші україножери не ризикнули би піти до енкаведешої гебні по "добавку"...

А повертаючись до сучасності – не можу збагнути, чому ніби-то "недостатній" розмір прож.мін. так тривожить учасників фін.форуму.
Ви ж не отримувачі соц.допомоги (всі й кожен!?) Сподіваюсь...
Ви ж ніби-то платники податків...
Платники податків, у яких забирають щонайменше 127% від власних чистих витрат. viewtopic.php?p=4456724#p4456724
Невже так приємно загинатись на роботі, потім віддавати податками (комусь) більше, або значно більше половини, а далі ще й слухати верески купи паразитів, яким "мало-мало-мало!!!"
Звідки цей нездоровий мазохізм...?
Кому мало – йди і зароби собі!
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:12

Bobua Що таке ви несете ? Хто паразити ? Моя перша вчителька , яка одержує пенсію 50 долларів - а коммуналку платить 100 долларів ? Мій сусід - який 50 років пропрацював на заводі, та отримує пенсію 90 долларів - а коммуналка в нього 120 долларів ? Може моя мати - їй - за 80 років - стаж 55 років. Вона важко хворїє вж 18 років, 4 роки лежача хвора - та потребує лікі та таке багато речей для догляду. Всі ці люди не модуть прожити 1 чи 2 доллари в день. І чому вони потрібні так жити ? Хто паразит ?
Може олігархи - яки начебто "продають" всім цим людям - українцям - їхній газ - народну власність -по захмарним цінам ?!
Ви підтвержуєте - що в українців -головна національна ідея - " не з"їм свого сусіда - так хоч понадкусюю"?

Ви людина малоосвічена - не розумієте, що людині для підтримки нормального обміну речовин - потрібні не тільки калорії. А ще дуже багато вітамінів, мінералів, амінкислот , протеинів, білків, жирів, вуглеводів, та інших речовин - людина - це складна біохімична лабораторія. Як що не вистачає - деяких вітамінів - чи білків , чи амінкислот - людина хворіє - не живе - а якось ВИЖИВАЄ, та погано себе почуває, і це шкодить її здоров"ю. Дитина, коли росте - за таких обствин - не отримує повноцінний розвиток - і потім не надолужити це - ніяк.

І чому ви нагадуєте нам голодомор 33 року ? Ви стверджуєте = що керманичи нам і зараз утворили голодомор штучний ? То чому ми повинні цьому радіти ?
kalinavalera1
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