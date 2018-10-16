2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...

Додано: Вів 23 жов, 2018 22:12

Bobua Що таке ви несете ? Хто паразити ? Моя перша вчителька , яка одержує пенсію 50 долларів - а коммуналку платить 100 долларів ? Мій сусід - який 50 років пропрацював на заводі, та отримує пенсію 90 долларів - а коммуналка в нього 120 долларів ? Може моя мати - їй - за 80 років - стаж 55 років. Вона важко хворїє вж 18 років, 4 роки лежача хвора - та потребує лікі та таке багато речей для догляду. Всі ці люди не модуть прожити 1 чи 2 доллари в день. І чому вони потрібні так жити ? Хто паразит ?

Може олігархи - яки начебто "продають" всім цим людям - українцям - їхній газ - народну власність -по захмарним цінам ?!

Ви підтвержуєте - що в українців -головна національна ідея - " не з"їм свого сусіда - так хоч понадкусюю"?



Ви людина малоосвічена - не розумієте, що людині для підтримки нормального обміну речовин - потрібні не тільки калорії. А ще дуже багато вітамінів, мінералів, амінкислот , протеинів, білків, жирів, вуглеводів, та інших речовин - людина - це складна біохімична лабораторія. Як що не вистачає - деяких вітамінів - чи білків , чи амінкислот - людина хворіє - не живе - а якось ВИЖИВАЄ, та погано себе почуває, і це шкодить її здоров"ю. Дитина, коли росте - за таких обствин - не отримує повноцінний розвиток - і потім не надолужити це - ніяк.



І чому ви нагадуєте нам голодомор 33 року ? Ви стверджуєте = що керманичи нам і зараз утворили голодомор штучний ? То чому ми повинні цьому радіти ?