2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...

Додано: Вів 23 жов, 2018 22:12

Bobua Що таке ви несете ? Хто паразити ? Моя перша вчителька , яка одержує пенсію 50 долларів - а коммуналку платить 100 долларів ? Мій сусід - який 50 років пропрацював на заводі, та отримує пенсію 90 долларів - а коммуналка в нього 120 долларів ? Може моя мати - їй - за 80 років - стаж 55 років. Вона важко хворїє вже 18 років, 4 роки зовсім лежача хвора - та потребує лікі та багато речей для догляду. Всі ці люди не можуть прожити на 1 чи 2 долари в день. І чому вони потрібні так жити ? Хто паразит ?

Може паразити олігархи - які начебто "продають" всім цим людям - нам українцям - наш газ - народну власність -по захмарним цінам ?!

Ви підтвержуєте - що в українців -головна національна ідея - " не з"їм свого сусіда - так хоч понадкусюю"? навіщо таке пишете ?



Ви людина малоосвічена - мабуть не дуже розумна - не розумієте, що людині для підтримки нормального обміну речовин - потрібні не тільки калорії. А ще дуже багато вітамінів, мінералів, амінкислот , протеинів, білків, жирів, вуглеводів, та інших речовин - людина - це складна біохімична лабораторія. Як що не вистачає - деяких вітамінів - чи білків , чи амінкислот - людина хворіє - не живе - а якось ледве жевріє, та дуже погано себе почуває, і це шкодить здоров"ю. Дитина, коли росте - за таких обствин -що не отримує повноцінний раціон - не отримує і повноцінний розвиток - і потім не надолужити це - ніяк. Тож людина - яка не отримує повноцінне харчування - вона не живе - а повільно вмирає та губить здоров"я. Вчить фізіологію.



І чому ви нагадуєте нам голодомор 33 року ? Ви стверджуєте = що керманичи нам і зараз утворили голодомор штучний ? То чому ми повинні цьому радіти ?

Цей облудний мінімум - прожитковий робить з нас, які живуть на середню зарплатю ніби то - не бідних. Та невже людина , яка має 210 долярів на місяць не бідна? А в неї чи в нього ще й діти - та хвора мати ? На нас Гондурас та Зімбабве ображаються, коли ми себе з ними порівнюємо ....

І кто піде "заробляти" більше та де - моя мати - лежача хвора ? Діти малі? Куди йти - щоб заробити ? Промисловість вмерла. Послуги надавати - так в людей грошей немає. Ви не знаєте - що в нас зарплатня у людей десь 5% від того, що він заробив ?