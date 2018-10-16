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2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 жов, 2018 22:43
Faceless Підтримую. Тим більш - що Україна - не бідна країна , а квітуча - велика щедра з цінними природними ресурсами країна. Маємо все - що потрібно для добробуту людей. Але добробуту немає.
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kalinavalera1
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