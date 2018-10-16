RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
2011 грн прожитковий мінімум
і 1624 грн пенсія: за який...

2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 22:43

Faceless Підтримую. Тим більш - що Україна - не бідна країна , а квітуча - велика щедра з цінними природними ресурсами країна. Маємо все - що потрібно для добробуту людей. Але добробуту немає.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4663
З нами з: 07.05.11
Подякував: 651 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Глава Мінфіну повідомила, який податок можуть знизити...
R2 » Пон 22 жов, 2018 08:49
4 106
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 12:43
AlexODS
Вчительські зарплати 2019 року зростуть: Мінімум буде...
R2 » П'ят 14 вер, 2018 18:40
4 333
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 жов, 2018 10:11
ukrcukr2
Смартфон Xiaomi вибухнув поруч із власником, який спав
R2 » Сер 03 жов, 2018 09:08
1 98
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 09:08
Tamagoch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (951)
24.10.2018 00:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.