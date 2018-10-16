2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...

Додано: Сер 24 жов, 2018 18:42

Faceless написав: Мова про сферичного кон у вакуумі, а ви все зводите до витрат хворої людини (тобто багатенько йде на медикаменти та медобслуговування) і одному з найбільших міст (і відповідно найдорожчих). Чисто в середньому, навіть в Києві на 500 долярів цілком можна прожити, і то включачи і їжу (без особливих забаганок та алкоголю), і одяг (не в секонді але й не брендові шмотки і тільки найнеобхідніше), і транспорт, і компослуги (але економити, а не лити по десятку кубів води в місяць), і на зв"язок і на трохи розважитись. У невеликому облцентрі ще й щось заощадити вийде, у маленькому містечку чи селі, особливо с присадибною ділянкою, заощаджувати з такої суми буде не проблема. Тобто це якби суттєво більше за той набір благ, що має забезпечувати прожитковий мінімум. Звісно, як я вже казав, він суттєво різниться для різних міст/сіл, ну а диференціацію по віку ніби заклали. З комунальними, зокрема опаленням, у вас взагалі нетипова ситуація, взагалі нікого не знаю - з різних міст, великих і малих, різних будинків - щоби був такий хардкор, що настільки дорого й холодно, як ви ото описуєте, навіть у хрущовках Мова про сферичного кон у вакуумі, а ви все зводите до витрат хворої людини (тобто багатенько йде на медикаменти та медобслуговування) і одному з найбільших міст (і відповідно найдорожчих). Чисто в середньому, навіть в Києві на 500 долярів цілком можна прожити, і то включачи і їжу (без особливих забаганок та алкоголю), і одяг (не в секонді але й не брендові шмотки і тільки найнеобхідніше), і транспорт, і компослуги (але економити, а не лити по десятку кубів води в місяць), і на зв"язок і на трохи розважитись. У невеликому облцентрі ще й щось заощадити вийде, у маленькому містечку чи селі, особливо с присадибною ділянкою, заощаджувати з такої суми буде не проблема. Тобто це якби суттєво більше за той набір благ, що має забезпечувати прожитковий мінімум. Звісно, як я вже казав, він суттєво різниться для різних міст/сіл, ну а диференціацію по віку ніби заклали. З комунальними, зокрема опаленням, у вас взагалі нетипова ситуація, взагалі нікого не знаю - з різних міст, великих і малих, різних будинків - щоби був такий хардкор, що настільки дорого й холодно, як ви ото описуєте, навіть у хрущовках

От ви вже погодилися - що 500$ можно вкластися. А казали - що дуже багато. В мене не хрущовка, навпаки кам"яний будинок в 4 чи навіть 6 цеглин товщиною. Так в нас рахують - та так погано опалюють. Такі в нас керманичи. Маму хвору я не враховував до 500$. Я навіть для себе не врахував нічого на підтримку здоров"я , профілактику та лікування - та всі хворіють, або потребують профілактичних заходів. Якісь ліки. Хай як нам керманичи кажуть - потрібно буде платит медичну страховку . Це теж гроші, нвіть коли ви не хворий. Та в страховку далеко не все входить. А як ви вважєте - в прожитковий мінімум не входять кошти на ліки та лікарів? Навіть на поховання ? Без цього теж не можливо. А не працездатним пенсіонрам чому це не враховують в прожитковий мінімум ? Ось ви погодлися що в пенсів життя ще дорожче. Бо вони старі т а немічні. Та потребують сторонньої допомоги. та догляду та лікарів. Це теж кошти. А ремонт поточний ? А побутові прилади ?В 500$ я врахував їжу - та одяг - та побутові прилади найнеобхідніші і поточний ремонт оселі, яку потрібно підтримувати в якомусь стані, хоч посередньому. Я не врахував навіть комуналку в ці 500$. Ви можете придбати "не брендові" речи, черевики - а китайські на ринку - але вони вам прослужать місяць - два, та будуть пропускати воду та холод. Незручні дуже. Бувають дуже рідко якісі речи на ринку та дешеві. Це як виграти в лотерею. А массмаркет - який я навів вам для прикладу зимові черевики - 200-250-300 $ це не бренди вишукані - массмаркет - але це зроблено більш менш якісно та економно - бо будете носити не 1 сезон, можливо 2.3 роки - навіть більше, та зручно в них, воно окупаэться.Всі кого я знаю- хочуть нові холодільники , бо мають стрі, пральні машини та поміняти навіть старий посуд не дешево. Ніхто не задоволений опаленням. Тож багато бажають теж котел. А хтось серед вашіх знайомих зробив ремонт в оселі нещодавно ? Придбав нові меблі ? А це все номальне скромне життя. Це не розкоші.Це вам так здається , що в селі жити дуже дешево. Там жити дуже скрутно. Мати присадибну ділянку - так в неї теж потрібно вкладати багато грошей. Починаючи з добрива, закінчуючи водопостчанням. Ми мали сад фруктовий. Для мене це був рай, але постійно вкаладали кошти . Труби, Загрожа, навіть шлях до вашої ділянки. Освітлювати потрібно. Це теж прилади та комуналка. Охороняти потрібно. Крадуть навіть корів. Якщо в вас овочі - там зовсім чума- - навіть трактор потрібно арендувати - щоб орати чи там вскопати його. Я не потяну вскопувати огород. Ще й працювати потрібно ж - еге ж ? Однією картоплею не прожити ? А на воду знаєте скільки коштів йде на полив ? Вам будуть потрібні труби та насос ЕЛЕКТРИЧНИЙ. Як що ви не Геракл? Моде самі зі ставка у ведрах наносите води литрів зі 100 чи 200 кожного дня ? Щось постійно виходить з ладу - бо на откритому грунті під небом все експлуатуєте.Це вам так здається, що в селі чи пгт на багато легше. Там вважаєте "саме все росте" ,його там не копають , не саджають, не поливають , не охороняють. Там відмовляють собі набаго більше - так згоден. Вони там ходять по грязюці. А прокласти асфальт - то все великі кошти, яких не мають. Ви вважєте то норма життя? Дитині в школу потрібно в селі ? А школа в іншому селі - 20 км.А до лікаря 70 км ? А як опалювати зимою? А коли снігом замете подвір"я так що двері не відчинити ? Транспорт для них, авто - це життєва необхідність - та утримання авто коштує дорого - ми не врахували це і в великому місті також. Можна без авто - та без лікарів - так вони живуть - народжують дітей з бабкою - знахаркою - що мешкає поруч. Та навіть вона - потребує платні. Там життя як у 19 віці. Там живуть не економно - а жахливо.