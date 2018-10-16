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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 22:43
Faceless Підтримую. Тим більш - що Україна - не бідна країна , а квітуча - велика щедра з цінними природними ресурсами країна. Маємо все - що потрібно для добробуту людей. Але добробуту немає.
Додано: Сер 24 жов, 2018 10:03
Докладніше тут
Загалом так, окрім продуктів входять комунальні послуги, побутові речі, одяг, транспорт, навіть відвідання закладів культури.
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:50
Когда они последний раз брали билет хотя бы в бюджетный Дом органной музыки на Красноармейской?
Или там посещение библиотек только учитывается?
Женщинам прокладки, а детям подгузники не учли. Видимо, переписывали с совковых норм когда таких вещей не было.
По коммуналке расходы нормальные, но явно не под эти цены. Или они под субсидиантов писали?
По продуктом нечто. 10г олии и 1 яйцо в день, даже картошка только 250г
В игноре Kart
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:51
Re: 2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який.
От тільки норми взяті хтозна звідки й пораховані за якимись міфічним цінами. Але причина тому відома
Додано: Сер 24 жов, 2018 15:43
Там ціни не вказані. Я втомився від постійної брехні керманичей Мене вж нудить від неї. Я закуповую продукти - харчові та для гігієни. 2-3 рази на тиждень. Список на багато менший - ніж те - де ви посилаєте. Тільки продукти , туалетний папір , деколи мило та шампунь,пральні засоби ( все ординарне- з супермаркету середнього рівня) десь 1000 гр. на тиждень на людину. Дуже скромні товари купую. Риба дуже багато коштує. Тому купуємо дуже мало та рідко. М"ясо теж. Купуємо курку. А не хімозму рибу в нас зовсім не продають. Це не враховуючи ліки, медицину, транспорт та зв"язок, комуналку, одяг, меблі, поточний ремонт житла та та все інше. Тільки на їжу мінімум потрібно 150 доларів на місяць на людину. Це щоб дуже скромно - але мати всіх продуктів потрошку на людину. Та це ще я пильно рахую кошти. Їду в декілька універсамів - шукаю де дешевше та вишукую кращі товари. Хто купує загалом все- не вкладаючи свій час та багато уваги в цю справу - то вийде ще дорожче.
Щоб не ходити в рваному взутті та навіть користуватися інтернетом та мобілою, дивитися ТV, купувати найнеобхідніші ліки - все це дуже-дуже скромно - потрібно на людину десь 500 $ плюс комуналка. В нас давно вже світові ціни.
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:07
Re: 2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який.
Ну це ви вже перебільшили, сильно
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:09
150 $ на їжу згодні ? Кожного місяця щось потрібно - чи туфлі, чи постільна білизна, чи пальто, чи джинси. Кожного місяця я купую щосб з одягу , взуття , білизни. В цьому місяці придбав смарт - страий здох. Не айфон придбав , а Ксяоми 350$, то вже маємо разом з іжею вже 500 $, одяг та білизну зовсім не купував,та завжди щось потрібно, та я ще комуналку не порахував, ще плачу за ТV трафік, на сімку кладу гроші, за інтернет, потрібні будуть у листопаді - зимові кросівки чи черевики спортивні зручні, купую сезонну білизну, та дуже порібен новий чайник. Це все додатково до 500$. У вересні - я ставив на холодну воду лічильник - стояк в нас за стіною - у "колодці". Тож прийшлося знімати унітаз - та ломати стінку - щоб вийти на стояк. Та потім все це закладати та ставити назад - коштувало 250 $, а в серпні - міняли стояки всім домом - коштувало 200$ чи більше вже не пам"ятаю, Не пишу - що в липні я відпочивав 10 днів на морі, так не було , але це теж корисно та можливо. Та я в усьому собі відмовляю. Бо в 500$ це не вкладаэться. Я доглядаю дуже хвору маму - вона лежача - та потребує лікарів викликати додому , ліки постійно кожний день, інші речи для догляду цілодобо. Це вже ніяк не вкладеться в 500$. Крім того я трошки вчу англійську мову зараз. Це теж кошти. Люди мають день народження свій - та друзів - підтримувати соціальні зв"язки треба. Я втомився вам переаховувати на що йдуть кошти, ви мабуть не ходите до перукарні ? Я ні - сам - собі перукар, якось управляюсь - щоб економити. Я економлю на кожному кроці та постійно відмовляю собі навіть придбати - книжку чи журнал, поїхати на відпочинок, театр та інше. Але лічильники потрібні - на черзі - лічильник двухтарифний на електрику . Черевики зимові - потрібні ? Щоб вони були теплі, зручні - та "ватерпруф" - вони будуть коштувати мінімум 200$, може навіть 250 чи 300.
Відкладаю покупку холодильника - він тримається вже більш 17 років. Та я розумію , що потрібен новий - в нього все відломалося - всі ручки, та лампочки. Але ще морозить потрошку. А це вже буде 1000$
Я вам навів тільки саме необхідне, та бюджетне. Я не купую дорогі та розкішні речи. В усьомі собі відмовляю - крім обов"язковоі іжі та одягу.Та виходить більше на багато 500$. Я не врахував кошти на хвору маму - наприклад. А завжди хтось хворіє в сім"ї, чи діти, чи стрі, чи ти сам. Завжди потрібен ремонт якиійсь. В нас проблеми з опаленням, хочу приватний котел - тут навіть 1000$ не відбудешься. Але холодно - хвора мама - я сам хворію постійно 9 місяців простудами.
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:11
Re: 2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який.
Мова про сферичного кон у вакуумі, а ви все зводите до витрат хворої людини (тобто багатенько йде на медикаменти та медобслуговування) і одному з найбільших міст (і відповідно найдорожчих). Чисто в середньому, навіть в Києві на 500 долярів цілком можна прожити, і то включачи і їжу (без особливих забаганок та алкоголю), і одяг (не в секонді але й не брендові шмотки і тільки найнеобхідніше), і транспорт, і компослуги (але економити, а не лити по десятку кубів води в місяць), і на зв"язок і на трохи розважитись. У невеликому облцентрі ще й щось заощадити вийде, у маленькому містечку чи селі, особливо с присадибною ділянкою, заощаджувати з такої суми буде не проблема. Тобто це якби суттєво більше за той набір благ, що має забезпечувати прожитковий мінімум. Звісно, як я вже казав, він суттєво різниться для різних міст/сіл, ну а диференціацію по віку ніби заклали.
З комунальними, зокрема опаленням, у вас взагалі нетипова ситуація, взагалі нікого не знаю - з різних міст, великих і малих, різних будинків - щоби був такий хардкор, що настільки дорого й холодно, як ви ото описуєте, навіть у хрущовках.
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:42
Re: 2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який.
От ви вже погодилися - що 500$ можно вкластися. А казали - що дуже багато. В мене не хрущовка, навпаки кам"яний будинок в 4 чи навіть 6 цеглин товщиною. Так в нас рахують - та так погано опалюють. Такі в нас керманичи. Маму хвору я не враховував до 500$. Я навіть для себе не врахував нічого на підтримку здоров"я , профілактику та лікування - та всі хворіють, або потребують профілактичних заходів. Якісь ліки. Хай як нам керманичи кажуть - потрібно буде платит медичну страховку . Це теж гроші, нвіть коли ви не хворий. Та в страховку далеко не все входить. А як ви вважєте - в прожитковий мінімум не входять кошти на ліки та лікарів? Навіть на поховання ? Без цього теж не можливо. А не працездатним пенсіонрам чому це не враховують в прожитковий мінімум ? Ось ви погодлися що в пенсів життя ще дорожче. Бо вони старі т а немічні. Та потребують сторонньої допомоги. та догляду та лікарів. Це теж кошти. А ремонт поточний ? А побутові прилади ?
В 500$ я врахував їжу - та одяг - та побутові прилади найнеобхідніші і поточний ремонт оселі, яку потрібно підтримувати в якомусь стані, хоч посередньому. Я не врахував навіть комуналку в ці 500$. Ви можете придбати "не брендові" речи, черевики - а китайські на ринку - але вони вам прослужать місяць - два, та будуть пропускати воду та холод. Незручні дуже. Бувають дуже рідко якісі речи на ринку та дешеві. Це як виграти в лотерею. А массмаркет - який я навів вам для прикладу зимові черевики - 200-250-300 $ це не бренди вишукані - массмаркет - але це зроблено більш менш якісно та економно - бо будете носити не 1 сезон, можливо 2.3 роки - навіть більше, та зручно в них, воно окупаэться.
Всі кого я знаю- хочуть нові холодільники , бо мають стрі, пральні машини та поміняти навіть старий посуд не дешево. Ніхто не задоволений опаленням. Тож багато бажають теж котел. А хтось серед вашіх знайомих зробив ремонт в оселі нещодавно ? Придбав нові меблі ? А це все номальне скромне життя. Це не розкоші.
Це вам так здається , що в селі жити дуже дешево. Там жити дуже скрутно. Мати присадибну ділянку - так в неї теж потрібно вкладати багато грошей. Починаючи з добрива, закінчуючи водопостчанням. Ми мали сад фруктовий. Для мене це був рай, але постійно вкаладали кошти . Труби, Загрожа, навіть шлях до вашої ділянки. Освітлювати потрібно. Це теж прилади та комуналка. Охороняти потрібно. Крадуть навіть корів. Якщо в вас овочі - там зовсім чума- - навіть трактор потрібно арендувати - щоб орати чи там вскопати його. Я не потяну вскопувати огород. Ще й працювати потрібно ж - еге ж ? Однією картоплею не прожити ? А на воду знаєте скільки коштів йде на полив ? Вам будуть потрібні труби та насос ЕЛЕКТРИЧНИЙ. Як що ви не Геракл? Моде самі зі ставка у ведрах наносите води литрів зі 100 чи 200 кожного дня ? Щось постійно виходить з ладу - бо на откритому грунті під небом все експлуатуєте.
Це вам так здається, що в селі чи пгт на багато легше. Там вважаєте "саме все росте" ,його там не копають , не саджають, не поливають , не охороняють. Там відмовляють собі набаго більше - так згоден. Вони там ходять по грязюці. А прокласти асфальт - то все великі кошти, яких не мають. Ви вважєте то норма життя? Дитині в школу потрібно в селі ? А школа в іншому селі - 20 км.А до лікаря 70 км ? А як опалювати зимою? А коли снігом замете подвір"я так що двері не відчинити ? Транспорт для них, авто - це життєва необхідність - та утримання авто коштує дорого - ми не врахували це і в великому місті також. Можна без авто - та без лікарів - так вони живуть - народжують дітей з бабкою - знахаркою - що мешкає поруч. Та навіть вона - потребує платні. Там життя як у 19 віці. Там живуть не економно - а жахливо.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 24 жов, 2018 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 жов, 2018 19:05
Re: 2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який.
Де протиріччя? В найдорожчому місті країни цілком можна вкластися у цю суму, це явно вище рівня середнбого прожиткового мінімуму по країні.
І яким боком керманичі до лічильника вашого будинку? Порошенко персонально приходить і підкручує показники?
У вас якийсь світ монохромний - як не брендові речі то нагірший китай.
Є й такі. Один наприклад з доходом не сильно більше вказаних вами 500 долл на людину + комунальні, зміг назбирати на квартиру в новобудові в Києві та зробити ремонт.
Мені нічого не здається, є факти, є родичі й знайомі, годі вигадувати про якісь великі капіталовкладення в сільські городи.
Не легше, а дешевше. Все дешевше. Витрати на проїзд майже відсутні, бо малі відстані, продукти дешевші, послуги - набагато дешевші (бо й зарплати менші). Знов таки, це факти, і нічого мені не здається.
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