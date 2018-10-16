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2011 грн прожитковий мінімум і 1624 грн пенсія: за який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 жов, 2018 10:05
kalinavalera1 написав:
Мені подобається коли ви не можете відповісти - всі занють - починаєте всякі брудні слова вигукувати. Підрахуйте - як що квратира коштує 40 000 доларів - то скільки років потрібно платити по 6000 доларів - щоб виплатити кредит ? Та кредит ще проценти набігають великі, бо це тільки тіло кредиту ? І неможливо всю зарплату віддавати банку - треба на щось жити ? Жити в сім"і дешевше - ніж "сингл" самому - але не на багато.
По-перше у новобудові можна купити значно дешевше 40 000 долярів.
По-друге, у забудовника можна взяти розтрочку або кредит у афільованого банку значно дешевше.
Трохи менше половини назбирав, інше взяв у кредит, платіж менше ніж оренда однокімнатної. А ви всіляку дурню пишете про якийсь там кримінал.
kalinavalera1 написав:
Що стосуэться Порошенко - так він гарант порядку в країні та виконання Конституції. Коли він підвищує ціни на оплювання то чому дивуватися - коли хтось його вказівці підкручує лічильники ?
Боже, який бардак у вас в голові... Порошенко особисто вже встановлює тарифи, і по ланцюжку (мабуть через міністра і далі) видає вказівки підкрутити лічильник Калінавалері (йому персонально). У мільйонів інших не підкручують, мабуть бо у Порошенка зуб саме на Калінавалеру
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 20:37
Faceless написав: kalinavalera1 написав:
Мені подобається коли ви не можете відповісти - всі занють - починаєте всякі брудні слова вигукувати. Підрахуйте - як що квратира коштує 40 000 доларів - то скільки років потрібно платити по 6000 доларів - щоб виплатити кредит ? Та кредит ще проценти набігають великі, бо це тільки тіло кредиту ? І неможливо всю зарплату віддавати банку - треба на щось жити ? Жити в сім"і дешевше - ніж "сингл" самому - але не на багато.
По-перше у новобудові можна купити значно дешевше 40 000 долярів.
По-друге, у забудовника можна взяти розтрочку або кредит у афільованого банку значно дешевше.
Трохи менше половини назбирав, інше взяв у кредит, платіж менше ніж оренда однокімнатної. А ви всіляку дурню пишете про якийсь там кримінал.
kalinavalera1 написав:
Що стосуэться Порошенко - так він гарант порядку в країні та виконання Конституції. Коли він підвищує ціни на оплювання то чому дивуватися - коли хтось його вказівці підкручує лічильники ?
Боже, який бардак у вас в голові... Порошенко особисто вже встановлює тарифи, і по ланцюжку (мабуть через міністра і далі) видає вказівки підкрутити лічильник Калінавалері (йому персонально). У мільйонів інших не підкручують, мабуть бо у Порошенка зуб саме на Калінавалеру
Боже упаси - я о нем не думаю. Чего еще... Есть общеизвестные истины истины и банальные основы общества . Порошенко, пока он президент - отвечает за все - он первое лицо и должен уметь контролировать подчиненных своих, те своих нижестоящих. Это называется ВЕРТИКАЛЬ ВЛАСТИ. Есть в любой стране - плохая или хорошая - но она должна быть - если в стране не анархия. Вертикаль власти зависит от президента и он ответственное лицо. Вы агитируете за анархию - я так понял ?
Кстати - в маг. "МИДА" где покупки в живую - кроме своей обуви - с вполне приличным качеством - свои точно не развалятся через месяц, полно китайской обуви - не ясного происхождения. Те - могут развалиться - полинять - и тп. Эти дешевле. Но покупаете "кота в мешке". Пусть вы купили китайское барахло за 50 долларов. Но большой риск потерять эти деньги и такую обувь. Лучше покупать нормальные ботинки, которые отработают то, что на них потрачено.
Покупка квартиры ? В кредит ? но это еще дороже. Вы не назвали цену и проценты - пишете " меньше" ? Сколько это ? Может человек наследство получил - и хватило на 1 взнос. Но при чем тут наш прожиточный минимум ? На него не возможно купить квартиру или арендовать ее. Не возможно даже купить нормальные украинские ботинки - даже не в сезон. Если вы живете на прожиточный минимум - вы не сможете покупать не в сезон ничего, у вас не будет денег.
И вишенка на торт. Якобы " у вас все ломается, нужно ремонтировать" и тп. Это признак жизни - да все рано или поздно ломается, редко что служит 15 и более лет. Одежду и обувь принято менять каждый сезон. Поношенная обувь и одежда выглядит не опрятно. Но можно и 3 года поносит и 4. Но даже меняя одежду обувь 1 раз в 4 года - вам придется купить 20 или 30 вещей одежды и обуви сразу - сразу - но сразу нет столько денег, и будете 3 года покупать каждый месяц что-то 1 - самое нужное. Аналогично с бытовыми приборами, ремонтом и тп. Это если на картинке - то все никогда не ломается. А люди не болеют. А в жизни постоянно что-то происходит, все живые люди периодически болеют. В жизни - пользуешься вещами - они - изнашиваются. Каждый день что-то нужно живому человеку. Срок жизни смартфона - ноутбука - 4 года. А цена - не малая.
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Додано: Нед 28 жов, 2018 15:27
kalinavalera1 написав:
Есть общеизвестные истины истины и банальные основы общества . Порошенко, пока он президент - отвечает за все
Вы так любите безосновательно и неуместно называть кого-либо совками, а сами - классический совок. "Президень отвечает за все" (включая текущие краны и фальсификации по теплосчетчику) - из той же оперы, что "спасибо товарищу сталину за наше счастливое дество", "зима прошла, настало лето - спасибо партии за это" и тому подобное. Это никакие не истины и никакие не основы общества, за что отвечае президент - записано в Конституции, и там про ваш теплосчетчик ничего не сказано.
kalinavalera1 написав:
Покупка квартиры ? В кредит ? но это еще дороже. Вы не назвали цену и проценты - пишете " меньше" ? Сколько это ? Может человек наследство получил - и хватило на 1 взнос. Но при чем тут наш прожиточный минимум ?
Да какое там наследство. Один купил примерно за 20-25 тыс долл (точную цифру не знаю) на этапе строительство, большую половину оплатив, меньшую половину взяв в кредит у застройщика под 10% и платеж порядка 3000-3500 грн, на ремонт и мебель вложив около 10 тыс долл. Сейчас в соседних квартирах аренда такой же - около 9000 грн. (К слову - дом очень теплый, и с инд теплосчетчиками. Когда в октябре было холодно, у них и без отопления или обогревателей в доме было жарко, и открывали окна на балконе). А при чем тут ПМ - то что он на квартиру насобирал с доходами немногим больше, чем вы зарядили ПМ на человека.
Другой знакомый купил в Харькове гостинку в спальнике, еще дешевле (если правильно помню, за 12 тыс долл) - с относительн освежим ремонтом. Насколько знаю, его доходы даже меньше заявленного вами прожиточного.
kalinavalera1 написав:
Одежду и обувь принято менять каждый сезон. Поношенная обувь и одежда выглядит не опрятно.
Я всегд считал, что если обувь за сезон теряет вид, то это плохая обувь. Но видимо я не такой богатый, как Калинавалера, каждый сезон весь гардероб не меняю.
Аналогично и с бытовой техникой и прочим. Что угодно, конечно, может поломаться, но не забываем, речь о прожиточном минимуме, потому необоснованно закладываться на дорогие гаджеты и спонтанные апгрейды техники, а срочные замены хотя бы единицы техники происходят даже не каждый год, что в купе с возможностью взять что угодно в рассрочку размазывается в мизурную сумму в расчете на месячные расходы. ПМ никак не предполагает, что он должет позволять вот так вот взять и без напряга, накопления или кредита купить новый телефон или стиральную машинку. Как и смену ноутбуков каждые 4 года (и вообще ноутбука).
Но я теперь понимаю, откуда у вас эта оценка прожиточного в 500 долл на человека. Не стесняйтесь, заложите в ПМ еще покупку и содержание авто и египет/турцию раз в год. И обязательно требуйте у Президента лично это обеспечить.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 01:18
Faceless написав:
Я всегд считал, что если обувь за сезон теряет вид, то это плохая обувь. Но видимо я не такой богатый, как Калинавалера, каждый сезон весь гардероб не меняю.
Я вам писал - что не меняю обувь и даже одежду каждый сезон. При том, что я особо не бедствую. Но я очень мало хожу. ЦЗ безработному - посоветовали ходить пешком на работу - так как зарплата такая низкая - что не хватит на проезд с двумя пересадками , на что он ответил - что в слякоть и снег он босиком ходить не может " на работу" - а обувь - в которой можно зимой ходить на приличные расстояния постоянно (!)- стоит очень дорого, еще дороже чем проезд.
У нас люди привыкли себе во всем отказывать - нет культуры питания, не дорожат здоровьем, и тп. Была такая поговорка "богатый дорожит здоровьем, а бедный - одеждой". Так нас приучили. Что это за квартира за 12 000$?
Я обхохотался про ипотеку ? Вы считаете по ипотеке - так дешевле ?
Странно почему в прожиточный минимум не включают жилье ? Это дико и не нормально. Я не имею ввиду коммунальные платежи - хотя и их тоже не включают. Я имею ввиду саму квартиру - которую нужно арендовать или покупать? Знаю такие случаи - что люди имели кто - 1 и кто- 2 комнатную квартиру в хрущевках - родили по 2 детей - дети выросли - тоже женились и родили детей - и в этой однушке ( или двушке) - живет уже 8 человек. Предел нищеты. Детям негде делать уроки , а спать всем места не хватает. Это нормально ? Вообщем в ПМ должна учитываться - аренда или покупка жилья. Хотя бы гостинка на окраине. Люди вынужденно покупают - арендуют жилье - для себя или копят - берут кредит - для детей - не на улицу же их, детей выгонять, когда женятся ? лет 30 назад квартиры "давали" на предприятии. Этого давно нет. Писаки - что составляли ПМ - застряли в совке ? Коммуналка - это другая статья расходов -отдельно.
У меня ноут прожил 6 лет. Покупал бюджетный ноут лет 7-8 назад за 500$. ПМ - согласен - что єто - только минимум. Но минимум не такой - что б абы сразу не сдыхали прямо на улице.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 08:18
kalinavalera1 написав:
Дивно чому в прожитковий мінімум не включають житло? Це дико і не нормально. Я не маю на увазі комунальні платежі - хоча і їх теж не включають.
Комунальні платежі якраз включають. Ну а саме житло... За статистикою населення зменшується, тож в середньому нове житло придбавати нема потреби...
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Додано: Пон 29 жов, 2018 11:21
kalinavalera1 написав:
Но я очень мало хожу.
А вот это зря.
kalinavalera1 написав:
Что это за квартира за 12 000$?
Гостинка, или скорее комната в общежитии, с общей кухней. Ну это не мое дело, человеку очевидно подходит, все же не комнату снимать.
kalinavalera1 написав:
Я обхохотался про ипотеку ? Вы считаете по ипотеке - так дешевле ?
Смех полезен, но в данном случае неуместен. Подружитесь с калькулятором. Относительно небольшой (на меньшую половину цены покупки недвижимости) гривневый кредит под невысокую (всего 10%) ставку, который из года в год обесценивается, при том что платеж уже в разы меньше, чем стоимость аренды аналогичной квартиры (если бы человек продолжал собирать), а такая же квартира без ремонта (точнее ремонт от строителей) уже стоит 36 куе. И платежи по кредиту идут за свое жилье, а не арендодателю.
kalinavalera1 написав:
Странно почему в прожиточный минимум не включают жилье ? Это дико и не нормально. Я не имею ввиду коммунальные платежи - хотя и их тоже не включают. Я имею ввиду саму квартиру - которую нужно арендовать или покупать?
В наших условиях это совершенно нормально. Опять таки напомню, это прожиточный минимум. Родился человек не на улице, потому крыша наг головой есть. Хочется комфорта и отдельного жилья - вперед, зарабатывай, но это не прожиточный минимум.
kalinavalera1 написав:
Знаю такие случаи - что люди имели кто - 1 и кто- 2 комнатную квартиру в хрущевках - родили по 2 детей - дети выросли - тоже женились и родили детей - и в этой однушке ( или двушке) - живет уже 8 человек. Предел нищеты. Детям негде делать уроки , а спать всем места не хватает. Это нормально ?
Если два поколения людей не способны обеспечить себе и детям улучшение жилищных условий - это диагноз. Им никто ничего не обязан подавать на блюдечке, это только их проблемы.
kalinavalera1 написав:
Вообщем в ПМ должна учитываться - аренда или покупка жилья. Хотя бы гостинка на окраине.
Никакая покупка жилья к ПМ не относится, это даже не может обсуждаться. Аренда может учитываться, если речь идет о расчете каких-то минимумумов для тех, кто вынужден снимать по долгу службы, например, военным, но если речь о среднестатистическом гражданине, то он не бездомный, значит базовая потребность в жилье обеспечена, а аренда или покупка своего жилья - это уже его личные задачи, ни к какому ПМ это отношение не имеет.
А коммуналка - правда по очень скоромным нормам (но это не удивительно, все такие это ПМ) - включена.
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