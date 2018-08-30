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Укрпошта переходить на
безготівкові розрахунки

Укрпошта переходить на безготівкові розрахунки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:58

Укрпошта переходить на безготівкові розрахунки

Пропонуємо до обговорення:
Укрпошта встановила 2 тис. POS-терміналів для прийому оплати платіжних карток в найбільш завантажених поштових відділеннях.

Дивися повний текст Укрпошта переходить на безготівкові розрахунки.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:58

сегодня отправляла рекомендованные письма на 71-м отделении (Подол) и действительно стоят терминалы!...
Cler
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