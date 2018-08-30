Укрпошта встановила 2 тис. POS-терміналів для прийому оплати платіжних карток в найбільш завантажених поштових відділеннях.
Дивися повний текст Укрпошта переходить на безготівкові розрахунки.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 16:58
Укрпошта переходить на безготівкові розрахунки
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Дивися повний текст Укрпошта переходить на безготівкові розрахунки.
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:58
сегодня отправляла рекомендованные письма на 71-м отделении (Подол) и действительно стоят терминалы!...
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