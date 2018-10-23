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фондовый рынок 23.10.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 23.10.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 23 жов, 2018 12:30 Итоги: Мировой фондовый рынок 23.10.18 США



Фондовые индексы США закрылись в понедельник в основном со снижением, индекс S&P500 снизился четвертый день подряд.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 126,93 пункта, или на 0,5%, до 25 317,41 пункта, в то время как индекс S&P500 потерял 11,90 пункта или 0,4%, закрывшись на уровне 2 755,88 пункта.



Меж тем, индекс Nasdaq Composite вырос на 19,60 пункта или 0,3% до 7468,63 пункта.



Инвесторы будут оценивать поток данных по отчетам по прибылям на этой неделе - отчетный сезон за III квартал достиг своего пика. Более 150 компаний объявят свои финансовые результаты.



Повышенная волатильность заставила инвесторов нервничать. Индекс S&P500 упал более чем на 5% в течение месяца - это оставило индекс S&P500 примерно на 6% ниже своего рекордного уровня, установленного в конце сентября. Индекс Dow снизился на 4,3%, а Nasdaq потерял более 7%.



Чистая прибыль корпорации Kimberly-Clark, производителя средств личной гигиены, в третьем квартале уменьшилась на 20%, до $462 миллиона, или $1,29 на акцию против $1,6 за аналогичный период 2017 года. Эксперты ожидали показателя на уровне $1,64 за акцию.



Производитель игрушек Hasbro снизил квартальную прибыль на 0,6%, до 263,861 миллиона долларов, или $2,06 на акцию против $2,09 годом ранее. Чистая выручка снизилась на 12%, до $1,57 миллиарда.



Между тем, нефтесервисная корпорация Halliburton сообщила о росте квартальной прибыли на 19%, до $435 миллионов, или $0,5 на акцию против $0,42 годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $0,49.



В начале торгов инвесторов воодушевили сильные показатели китайских рынков, однако затем позитив по этому поводу сошел на нет. В понедельник фондовые индексы Китая по итогам торгов подскочили на 4-5% после заявлений главы Народного банка Китая И Гана, призвавшего инвесторов сохранять спокойствие и отметившего, что регулятор примет меры для поддержки экономики.



По словам старшего портфельного менеджера U.S. Bank Wealth Management Эрика Вейганда, настроение рынка постепенно становится более осторожным, отражая опасения по поводу глобального экономического роста и возможности сохранения американскими компаниями сильных финпоказателей в будущем квартале.



Он сказал, что «мы видели, как ситуация начинает меняться» к более осторожному поведению, сославшись на опасения по поводу замедления глобального роста и смогут ли американские компании сохранить свой недавний сильный рост прибыли в ближайшие кварталы.



«Инвесторы стремятся получить дополнительную информацию», - сказал он, добавив, что, хотя он считает, что текущий фон поддерживает фондовый рынок, все это будет зависеть от прибылей. - «С таким количеством имен во многих отчетах на этой неделе все должно стать интересным».



Промышленный индекс Dow Jones просел на 0,50%, до 25 317,41 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,43%, до 2 755,88 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ повысился на 0,26%, до 7 468,65 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в понедельник умеренно снизился, он торговался отражая новый период волатильности, инвесторы оставались осторожны в отношении противоречий по бюджету Италии с ЕС и по попыткам Великобритании добиться соглашения по Brexit.



Китайский рынок вырос за день наиболее сильно за последние два года, на фоне позитивных комментариев официальных лиц, которые улучшили настроение инвесторов внутри страны, однако на других рынках это привело только к краткосрочному росту. Индекс Shanghai Composite вырос на 4,09%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,42%, после небольшого роста в пятницу (за прошлую неделю индекс вырос на 0,6%).



Пара евро-доллар снизилась на 0,4%, пара фунт-доллар снизилась на 0,7% до минимума примерно за 3 недели.



Итальянские акции снизились после роста в течение дня, после того, как агентство Moody’s Investors Service снизило суверенный рейтинг Италии на одну ступень до Baa3 в конце пятницы. Это только на один уровень выше неинвестиционного. В Moody’s дали Италии стабильный прогноз, что означает, что кредитный рейтинг в ближайшее время вряд ли будет снижаться.



Рынки в последние недели реагировали на опасения в отношении противостояния Италии и ЕС по бюджету Италии. Источник в итальянском правительстве сообщил агентству Reuters на выходных, что ЕС, как ожидается, отклонит предложение Италии по бюджету во вторник. Законопроект по бюджету Италии предусматривает дефицит 2,4% ВВП в следующем году, что выше текущих 1,8%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,42%, после небольшого роста в пятницу (за прошлую неделю индекс вырос на 0,6%).



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,10% и составил 7 042,80 пункта.



Немецкий DAX потерял 0,26% до 11 524,34 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,62% — на отметке 5 053,31 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника снижением на фоне опасений трейдеров относительно состояния китайской экономики, несмотря на позитивные комментарии ЦБ КНР.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 2,26% - до 2594,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,92%, до 1300,29 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 3,08% - до 25346,55 пункта, корейский KOSPI - на 2,57%, до 2106,1 пункта.



Японский Nikkei 225 уменьшился на 2,27% - до 22010,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,05%, до 5843,1 пункта.



В прошлую пятницу биржи перешли к росту, когда власти Китая заявили, что спасут рынок. Но, в конечном счете, иностранные инвесторы не повелись на эти заверения.



Комментируя данные о замедлении ВВП КНР в III квартале, глава Народного банка Китая И Ган в пятницу призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что ЦБ страны примет меры для поддержки экономики. На этом фоне китайские биржи в понедельник завершили торги ростом более, чем на 4%.



Как отмечают аналитики инвесткомпании Guosheng Securities, пессимистические ожидания инвесторов относительно экономики Китая вызваны торговым конфликтом США и КНР.



Торговая война между странами началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $34 миллиарда в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.



В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом $60 миллиардов.



В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет $500 миллиардов в пользу Китая. Пекин, в свою очередь, считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов 22 октября снизились. В частности, индекс Мосбиржи уменьшился на 1,55% - до 2308,56 пункта, а РТС - на 0,92%, до 1116,56 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,1% - до $79,72 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 1,62%, «Газпрома» — на 3,3%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,86%, «АЛРОСы» — на 2,41%, Московской биржи — на 1,71%.



Российский фондовый рынок в понедельник остается у минимумов с 11 сентября, но, похоже, приостановил снижение и ищет точку опоры.

Индекс Мосбиржи балансирует вблизи 2 345 пунктов — это тоже «дно» полутора месяцев, однако «медведи» не спешат с углублением продаж. Рублевый индикатор может стабилизироваться в пределах 2 330—2 350 пунктов, но для расширения снижения нужен повод. Индекс РТС, который в первой декаде октября серьезно ослаб, продолжает консолидацию. Здесь наметился краткосрочный «боковик» с границами 1 120—1 140 пунктов. Этот же диапазон актуален на первую половину дня во вторник.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 22 октября повысился на 0,74 пункта или на 0,13% до уровня 560,55 пунктов.



Объем торгов за день составил 157,13 млн. грн., акциями наторговали 1,57 млн. грн.



Как сообщалось, в пятницу 19 октября ПФТС-индекс понизился на 0,59 пункта или на 0,10% до уровня 559,81 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 245,49 пунктов или на 77,92% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 октября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются преимущественно в плюсе, при этом китайские площадки растут на 4% на оптимистичных заявлениях Народного банка (ЦБ) страны относительно состояния ее экономики.



По состоянию на 08.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 4,17%, до 2656,87 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 4,96%, до 1326,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,4%, до 26173,98 пункта.



Корейский KOSPI рос на 0,18%, до 2159,9 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - уменьшался на 0,59%, до 5904,7 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,48%, до 22639,46 пункта.



Реакция китайских бирж вызвана заявлениями главы Народного банка Китая И Гана, который в пятницу прокомментировал неожиданно слабые данные по росту ВВП КНР - он замедлился в третьем квартале до 6,5% против 6,7% по итогам первых двух кварталов. Глава китайского Центробанка призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что Народный банк примет меры для поддержки экономики.



Правительство старается поддержать экономику, которая может столкнуться с дополнительным негативом в связи с обострением внешнеторговых конфликтов и торможением роста глобального спроса



Трейдеры также оценивают сообщения в СМИ о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что главы США и Китая достигли предварительной договоренности о встрече 29 ноября на полях саммита лидеров G20 в Буэнос-Айресе. Эта встреча может стать первыми их переговорами лицом к лицу после начала торговой войны, которая в последнее время остается одним из главных противоречий в отношениях двух государств.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги преимущественно ростом, при этом китайские индексы подскочили на 4-5% после сообщений центробанка Китая о готовности оказывать поддержку экономике страны.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 4,09% - до 2654,88 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 4,9%, до 1325,73 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,32% - до 26153,15 пункта, корейский KOSPI - на 0,25%, до 2161,71 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,37%, до 22614,82 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился при этом на 0,58%, до 5904,9 пункта.



В пятницу стало известно, что рост ВВП Китая в III квартале замедлился сильнее ожиданий - до 6,5% в годовом выражении (что стало худшим показателем с первого квартала 2009 года) после 6,7% во II квартале. Аналитики ожидали замедления только до 6,6%.

Позднее глава китайского ЦБ призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что Народный банк примет меры для поддержки экономики.



Официальные заявления о поддержке помогли успокоить рынок Китая.



Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на 0,13% - до 560,55 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 157,13 млн. грн., в том числе акциями - 1,57 млн. грн.



В «индексной корзине» изменились котировки акций Центрэнерго (+0,82%), Райффайзен Банка Аваль (+0,21%) и Укрнафты (-0,43%).



Номинальный индекс «Украинкой биржи» снизился на 0,67% - до 1719,67 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник упал на 1,05% - до 441,28 пункта при объеме торгов 12,6 млн. злотых (94,75 млн. грн.).



Худшую динамику по итогам дня показали акции «Агротона» (-4,29%), «Астарты» (-1,64%) и агрохолдинга ИМК (-1,57%).

Подорожали только акции «Овостара» (+0,93%).



К полудню вторника, 23 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, фондовые площадки Китая во вторник снижаются после роста в понедельник на оптимистичных заявлениях Народного банка страны, другие основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) при этом также торгуются в «красной зоне».



По состоянию на 8.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,37%, до 2618,42 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,23%, до 1309,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,03%, до 25622,83 пункта.



Корейский KOSPI - на 2,5%, до 2107,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,91%, до 5851,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,43%, до 22074,29 пункта.



В понедельник китайские биржи закрылись ростом более, чем на 4% на оптимистичных заявлениях главы Народного банка Китая И Гана, который в пятницу прокомментировал неожиданно слабые данные по росту ВВП КНР - он замедлился в третьем квартале до 6,5% против 6,7% по итогам первых двух кварталов. Глава китайского Центробанка призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что Народный банк примет меры для поддержки экономики.



После понедельничного роста индекса Shanghai Composite на 4,1%, 23-го видим откат. Любые стимулы со стороны властей Китая следует рассматривать не как дополнительное усиление экономики, а как защиту от замедления ее роста и от внешних негативных факторов.



Одной из ключевых тем на рынке остаются американо-китайские торговые отношения. Член Народного политического консультативного совета КНР Чжан Цинли заявил в понедельник, что Пекин «не боится» торговой войны с Вашингтоном, несмотря на то, что США являются долгосрочным стратегическим партнером Китая.



Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.



В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом $60 миллиардов.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника снижением на фоне опасений трейдеров относительно состояния китайской экономики, несмотря на позитивные комментарии ЦБ КНР.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 2,26% - до 2594,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,92%, до 1300,29 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 3,08% - до 25346,55 пункта, корейский KOSPI - на 2,57%, до 2106,1 пункта.



Японский Nikkei 225 уменьшился на 2,27% - до 22010,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,05%, до 5843,1 пункта.



В прошлую пятницу биржи перешли к росту, когда власти Китая заявили, что спасут рынок. Но, в конечном счете, иностранные инвесторы не повелись на эти заверения.



Комментируя данные о замедлении ВВП КНР в III квартале, глава Народного банка Китая И Ган в пятницу призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что ЦБ страны примет меры для поддержки экономики. На этом фоне китайские биржи в понедельник завершили торги ростом более, чем на 4%.



Как отмечают аналитики инвесткомпании Guosheng Securities, пессимистические ожидания инвесторов относительно экономики Китая вызваны торговым конфликтом США и КНР.



Торговая война между странами началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $34 миллиарда в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.



В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом $60 миллиардов.



В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет $500 миллиардов в пользу Китая. Пекин, в свою очередь, считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.











В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukrnews.com , Фондовые индексы США закрылись в понедельник в основном со снижением, индекс S&P500 снизился четвертый день подряд.Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 126,93 пункта, или на 0,5%, до 25 317,41 пункта, в то время как индекс S&P500 потерял 11,90 пункта или 0,4%, закрывшись на уровне 2 755,88 пункта.Меж тем, индекс Nasdaq Composite вырос на 19,60 пункта или 0,3% до 7468,63 пункта.Инвесторы будут оценивать поток данных по отчетам по прибылям на этой неделе - отчетный сезон за III квартал достиг своего пика. Более 150 компаний объявят свои финансовые результаты.Повышенная волатильность заставила инвесторов нервничать. Индекс S&P500 упал более чем на 5% в течение месяца - это оставило индекс S&P500 примерно на 6% ниже своего рекордного уровня, установленного в конце сентября. Индекс Dow снизился на 4,3%, а Nasdaq потерял более 7%.Чистая прибыль корпорации Kimberly-Clark, производителя средств личной гигиены, в третьем квартале уменьшилась на 20%, до $462 миллиона, или $1,29 на акцию против $1,6 за аналогичный период 2017 года. Эксперты ожидали показателя на уровне $1,64 за акцию.Производитель игрушек Hasbro снизил квартальную прибыль на 0,6%, до 263,861 миллиона долларов, или $2,06 на акцию против $2,09 годом ранее. Чистая выручка снизилась на 12%, до $1,57 миллиарда.Между тем, нефтесервисная корпорация Halliburton сообщила о росте квартальной прибыли на 19%, до $435 миллионов, или $0,5 на акцию против $0,42 годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $0,49.В начале торгов инвесторов воодушевили сильные показатели китайских рынков, однако затем позитив по этому поводу сошел на нет. В понедельник фондовые индексы Китая по итогам торгов подскочили на 4-5% после заявлений главы Народного банка Китая И Гана, призвавшего инвесторов сохранять спокойствие и отметившего, что регулятор примет меры для поддержки экономики.По словам старшего портфельного менеджера U.S. Bank Wealth Management Эрика Вейганда, настроение рынка постепенно становится более осторожным, отражая опасения по поводу глобального экономического роста и возможности сохранения американскими компаниями сильных финпоказателей в будущем квартале.Он сказал, что «мы видели, как ситуация начинает меняться» к более осторожному поведению, сославшись на опасения по поводу замедления глобального роста и смогут ли американские компании сохранить свой недавний сильный рост прибыли в ближайшие кварталы.«Инвесторы стремятся получить дополнительную информацию», - сказал он, добавив, что, хотя он считает, что текущий фон поддерживает фондовый рынок, все это будет зависеть от прибылей. - «С таким количеством имен во многих отчетах на этой неделе все должно стать интересным».Европейский фондовый рынок в понедельник умеренно снизился, он торговался отражая новый период волатильности, инвесторы оставались осторожны в отношении противоречий по бюджету Италии с ЕС и по попыткам Великобритании добиться соглашения по Brexit.Китайский рынок вырос за день наиболее сильно за последние два года, на фоне позитивных комментариев официальных лиц, которые улучшили настроение инвесторов внутри страны, однако на других рынках это привело только к краткосрочному росту. Индекс Shanghai Composite вырос на 4,09%.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,42%, после небольшого роста в пятницу (за прошлую неделю индекс вырос на 0,6%).Пара евро-доллар снизилась на 0,4%, пара фунт-доллар снизилась на 0,7% до минимума примерно за 3 недели.Итальянские акции снизились после роста в течение дня, после того, как агентство Moody’s Investors Service снизило суверенный рейтинг Италии на одну ступень до Baa3 в конце пятницы. Это только на один уровень выше неинвестиционного. В Moody’s дали Италии стабильный прогноз, что означает, что кредитный рейтинг в ближайшее время вряд ли будет снижаться.Рынки в последние недели реагировали на опасения в отношении противостояния Италии и ЕС по бюджету Италии. Источник в итальянском правительстве сообщил агентству Reuters на выходных, что ЕС, как ожидается, отклонит предложение Италии по бюджету во вторник. Законопроект по бюджету Италии предусматривает дефицит 2,4% ВВП в следующем году, что выше текущих 1,8%.АзияОсновные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника снижением на фоне опасений трейдеров относительно состояния китайской экономики, несмотря на позитивные комментарии ЦБ КНР.В прошлую пятницу биржи перешли к росту, когда власти Китая заявили, что спасут рынок. Но, в конечном счете, иностранные инвесторы не повелись на эти заверения.Комментируя данные о замедлении ВВП КНР в III квартале, глава Народного банка Китая И Ган в пятницу призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что ЦБ страны примет меры для поддержки экономики. На этом фоне китайские биржи в понедельник завершили торги ростом более, чем на 4%.Как отмечают аналитики инвесткомпании Guosheng Securities, пессимистические ожидания инвесторов относительно экономики Китая вызваны торговым конфликтом США и КНР.Торговая война между странами началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $34 миллиарда в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом $60 миллиардов.В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет $500 миллиардов в пользу Китая. Пекин, в свою очередь, считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,1% - до $79,72 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 1,62%, «Газпрома» — на 3,3%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,86%, «АЛРОСы» — на 2,41%, Московской биржи — на 1,71%.Российский фондовый рынок в понедельник остается у минимумов с 11 сентября, но, похоже, приостановил снижение и ищет точку опоры.Индекс Мосбиржи балансирует вблизи 2 345 пунктов — это тоже «дно» полутора месяцев, однако «медведи» не спешат с углублением продаж. Рублевый индикатор может стабилизироваться в пределах 2 330—2 350 пунктов, но для расширения снижения нужен повод. Индекс РТС, который в первой декаде октября серьезно ослаб, продолжает консолидацию. Здесь наметился краткосрочный «боковик» с границами 1 120—1 140 пунктов. Этот же диапазон актуален на первую половину дня во вторник.Как сообщалось, в пятницу 19 октября ПФТС-индекс понизился на 0,59 пункта или на 0,10% до уровня 559,81 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 245,49 пунктов или на 77,92% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 октября, сессия в ПФТС.К полудню вторника, 23 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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