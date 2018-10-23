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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 23 жов, 2018 12:43 Итоги: Прогнозы 23.10.18



Экономика Германии столкнулась с трудностями в третьем квартале на фоне снижения производства автомобилей, однако катализаторы ее недавнего расширения сохраняются, поэтому темпы роста должны восстановиться в последние три месяца 2018 года, сообщил в понедельник Бундесбанк.



Немецкие автопроизводители столкнулись с проблемами в получении разрешений от регуляторов из-за введения Евросоюзом новой системы сертификации автомобилей, а большие скидки, предлагаемые дилерскими центрами для того, чтобы распродать имеющиеся автомобили, также ударили по производству в секторе.

«Экономический подъем в Германии в целом все еще в силе», - говорится в ежемесячном докладе Бундесбанка.



«Деловой климат значительно улучшился в третьем квартале, согласно институту Ifo, так что в текущем квартале ожидается существенное расширение производительности экономики».



Тем не менее, данные о расширении экономики Германии в третьем квартале, которые будут обнародованы в середине ноября, скорее всего, окажутся слабыми из-за невысоких показателей розничных продаж и снижения объемов производства в строительном секторе с недавних пиков, что усиливает давление на рост, спровоцированное резким снижением промпроизводства.

Трудности в автосекторе сохранились до конца III квартала, однако показатели остальных отраслей промышленности оказались лучше, а объем невыполненных промышленных заказов также остался высоким, добавил Бундесбанк.

Немецкое правительство недавно понизило прогнозы роста ВВП до 1,8% с 2,3 процента в 2018 году и до 1,8% с 2,1% в 2019 году из-за воздействия торговых конфликтов, нехватки рабочей силы и проблем в автосекторе.



Банки РФ показывают самую низкую кредитоспособность среди стран БРИКС - Moody's.



Российские банки показывают самую низкую кредитоспособность среди стран БРИКС, в то время как самую высокую демонстрируют китайские кредитные учреждения. Об этом говорится в опубликованном отчете международного рейтингового агентства Moody's.



«Китайские банки имеют самую высокую среди стран БРИКС средневзвешенную по активам скорректированную базовую оценку кредитоспособности - baa2 - в основном благодаря доминирующему положению государственных банков. В отличие от них российские банки имеют самую низкую скорректированную базовую оценку кредитоспособности на уровне ba3, что обусловлено их относительно слабыми показателями качества активов, ликвидности и прибыльности», - говорится в отчете агентства.



Помимо этого в отчете отмечается, что по критерию качества активов российские банки так же обладают самым худшим показателем, а китайские, напротив, показывают самое высокое качество активов. Так, суммарное отношение проблемных кредитов к общему объему кредитов, выданных китайскими банками, составляет 1,5%, а тот же показатель в российском банковском секторе составляет 11,8%.



Смерть российского рынка капитала: Сбербанк закрывает инвестиционный бизнес.



Инвестиционное подразделение Сбербанка скоро исчезнет из-за нехватки рынка для предоставляемых им услуг.

В 2012 году Сбербанк, пытаясь сыграть на восстановлении мира от финансового кризиса, за $1 млрд. купил инвестиционный бизнес Тройки Диалог и на свет появился Sberbank CIB. Однако проблемы последних лет — обвал цен на нефть, а затем и резкое ухудшение отношений между Россией и Западом — все больше осложняли жизнь российским инвестбанкирам. Теперь, по словам зампреда Сбербанка Анатолия Попова, Sberbank CIB будет объединен с подразделением корпоративного банкинга. По его словам, рынок капитала в России почти исчез: нет ни сделок по слиянию/поглощению (M&A), ни по первичному размещению акций (IPO). Поэтому Сбербанк не видит смысла в сохранении двух отдельных департаментов, т. е. корпоративного и инвестиционного банкинга.



Проблемы начались после аннексии Крыма к России в 2014 году, когда США и их западные союзники начали вводить санкции в отношении РФ. Некогда крупнейшие иностранные игроки на российском рынке, такие как Deutsche Bank и Credit Suisse свернули свой московский бизнес, опасаясь того, что риски превысят потенциальную прибыль. Оптимизировал свой инвестиционный бизнес и ВТБ, сократив персонал в Москве и Лондоне, а также продав подразделение в США. По словам господина Попова, единственной услугой, на которую сохраняется высокий спрос, является хеджирование рисков изменения валютных курсов и процентных ставок.



Долларов нет: Сбербанк отметил дефицит валюты и минимизировал выдачу валютных кредитов.



Сбербанк почти прекратил кредитование в иностранной валюте из-за ее дефицита: выдача корпоративных кредитов сведена к минимуму. Об этом агентству Bloomberg сообщил зампред крупнейшего российского банка Анатолий Попов.

По его словам, наблюдаемый в настоящий момент рост ставок по депозитам является следствием дефицита иностранной валюты. А сам дефицит возник, в том числе, вследствие проводимой Банком России политики по девалютизации финансовой сферы. Впрочем, господин Попов отметил, что текущая ситуация гораздо лучше той, что наблюдалась в 2015-2016 годах, в том смысле, что сейчас отсутствует острота и срочность. Сбербанк продолжает обслуживать действующие валютные кредитные линии, но новых старается не создавать. Кроме того, многие клиенты банка и сами предпочитают рубли и даже конвертируют в них валютные кредиты.



Курсовой отскок безналичного доллара на вторничной сессии украинского валютного межбанка ожидало подавляющее большинство отечественных экспертов. Это не вызвало удивления, но наличный рынок поддержал сдержанный «бычий» «зеленого» безнала ростом цен наличного «американца».



Причин появления на валютном межбанке, а затем и на наличном рынке «зеленых быков» несколько.



Во-первых, порционная компенсация НДС Казначейством расширяет гривневую ликвидность, сужая «ассортимент» продаж СКВ игроками на межбанке до «обязательных» 50% экспортной выручки. Разумеется, нельзя исключать появление части выросшей гривневой ликвидности и на торгах межбанка, стимулировав подорожание безналичного «американца».



Во-вторых, накануне средневзвешенный курс доллара потерял 10,16 коп., а текущие цены СКВ обрели необходимую для покупок привлекательность.



В-третьих, по мере сил экспортеры, убедившись в сене тренда на рынке доллара, старались «до последнего» «придерживать» СКВ, появляясь на рынке с продажами лишь по достижении курсами локальных максимумов.



Наличный рынок продемонстрировал более сдержанную курсовую динамику, чем безналичный доллар на межбанке. Причина «сдержанности» очевидна: в отличие от межбанка, где гривневую ликвидность с завидной периодичности подпитывают НБУ, Минфин и Казначейство, наличный рынок пребывает на жесткой гривневой диете.



Полагаю, состоявшаяся на понедельничной сессии межбанковского рынка смена тренда с «медвежьего» на «бычий» будет иметь свое продолжение на торгах среды, когда выросшая стараниями Казначейства гривневая ликвидность будет отчасти компенсирована увеличенным притоком экспортной выручки из-за рубежа.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Германия: В III квартале экономика столкнулась с трудностями, темпы роста должны восстановиться.Экономика Германии столкнулась с трудностями в третьем квартале на фоне снижения производства автомобилей, однако катализаторы ее недавнего расширения сохраняются, поэтому темпы роста должны восстановиться в последние три месяца 2018 года, сообщил в понедельник Бундесбанк.Немецкие автопроизводители столкнулись с проблемами в получении разрешений от регуляторов из-за введения Евросоюзом новой системы сертификации автомобилей, а большие скидки, предлагаемые дилерскими центрами для того, чтобы распродать имеющиеся автомобили, также ударили по производству в секторе.«Экономический подъем в Германии в целом все еще в силе», - говорится в ежемесячном докладе Бундесбанка.«Деловой климат значительно улучшился в третьем квартале, согласно институту Ifo, так что в текущем квартале ожидается существенное расширение производительности экономики».Тем не менее, данные о расширении экономики Германии в третьем квартале, которые будут обнародованы в середине ноября, скорее всего, окажутся слабыми из-за невысоких показателей розничных продаж и снижения объемов производства в строительном секторе с недавних пиков, что усиливает давление на рост, спровоцированное резким снижением промпроизводства.Трудности в автосекторе сохранились до конца III квартала, однако показатели остальных отраслей промышленности оказались лучше, а объем невыполненных промышленных заказов также остался высоким, добавил Бундесбанк.Немецкое правительство недавно понизило прогнозы роста ВВП до 1,8% с 2,3 процента в 2018 году и до 1,8% с 2,1% в 2019 году из-за воздействия торговых конфликтов, нехватки рабочей силы и проблем в автосекторе.Банки РФ показывают самую низкую кредитоспособность среди стран БРИКС - Moody's.Российские банки показывают самую низкую кредитоспособность среди стран БРИКС, в то время как самую высокую демонстрируют китайские кредитные учреждения. Об этом говорится в опубликованном отчете международного рейтингового агентства Moody's.«Китайские банки имеют самую высокую среди стран БРИКС средневзвешенную по активам скорректированную базовую оценку кредитоспособности - baa2 - в основном благодаря доминирующему положению государственных банков. В отличие от них российские банки имеют самую низкую скорректированную базовую оценку кредитоспособности на уровне ba3, что обусловлено их относительно слабыми показателями качества активов, ликвидности и прибыльности», - говорится в отчете агентства.Помимо этого в отчете отмечается, что по критерию качества активов российские банки так же обладают самым худшим показателем, а китайские, напротив, показывают самое высокое качество активов. Так, суммарное отношение проблемных кредитов к общему объему кредитов, выданных китайскими банками, составляет 1,5%, а тот же показатель в российском банковском секторе составляет 11,8%.Смерть российского рынка капитала: Сбербанк закрывает инвестиционный бизнес.Инвестиционное подразделение Сбербанка скоро исчезнет из-за нехватки рынка для предоставляемых им услуг.В 2012 году Сбербанк, пытаясь сыграть на восстановлении мира от финансового кризиса, за $1 млрд. купил инвестиционный бизнес Тройки Диалог и на свет появился Sberbank CIB. Однако проблемы последних лет — обвал цен на нефть, а затем и резкое ухудшение отношений между Россией и Западом — все больше осложняли жизнь российским инвестбанкирам. Теперь, по словам зампреда Сбербанка Анатолия Попова, Sberbank CIB будет объединен с подразделением корпоративного банкинга. По его словам, рынок капитала в России почти исчез: нет ни сделок по слиянию/поглощению (M&A), ни по первичному размещению акций (IPO). Поэтому Сбербанк не видит смысла в сохранении двух отдельных департаментов, т. е. корпоративного и инвестиционного банкинга.Проблемы начались после аннексии Крыма к России в 2014 году, когда США и их западные союзники начали вводить санкции в отношении РФ. Некогда крупнейшие иностранные игроки на российском рынке, такие как Deutsche Bank и Credit Suisse свернули свой московский бизнес, опасаясь того, что риски превысят потенциальную прибыль. Оптимизировал свой инвестиционный бизнес и ВТБ, сократив персонал в Москве и Лондоне, а также продав подразделение в США. По словам господина Попова, единственной услугой, на которую сохраняется высокий спрос, является хеджирование рисков изменения валютных курсов и процентных ставок.Долларов нет: Сбербанк отметил дефицит валюты и минимизировал выдачу валютных кредитов.Сбербанк почти прекратил кредитование в иностранной валюте из-за ее дефицита: выдача корпоративных кредитов сведена к минимуму. Об этом агентству Bloomberg сообщил зампред крупнейшего российского банка Анатолий Попов.По его словам, наблюдаемый в настоящий момент рост ставок по депозитам является следствием дефицита иностранной валюты. А сам дефицит возник, в том числе, вследствие проводимой Банком России политики по девалютизации финансовой сферы. Впрочем, господин Попов отметил, что текущая ситуация гораздо лучше той, что наблюдалась в 2015-2016 годах, в том смысле, что сейчас отсутствует острота и срочность. Сбербанк продолжает обслуживать действующие валютные кредитные линии, но новых старается не создавать. Кроме того, многие клиенты банка и сами предпочитают рубли и даже конвертируют в них валютные кредиты.Курсовой отскок безналичного доллара на вторничной сессии украинского валютного межбанка ожидало подавляющее большинство отечественных экспертов. Это не вызвало удивления, но наличный рынок поддержал сдержанный «бычий» «зеленого» безнала ростом цен наличного «американца».Причин появления на валютном межбанке, а затем и на наличном рынке «зеленых быков» несколько.Во-первых, порционная компенсация НДС Казначейством расширяет гривневую ликвидность, сужая «ассортимент» продаж СКВ игроками на межбанке до «обязательных» 50% экспортной выручки. Разумеется, нельзя исключать появление части выросшей гривневой ликвидности и на торгах межбанка, стимулировав подорожание безналичного «американца».Во-вторых, накануне средневзвешенный курс доллара потерял 10,16 коп., а текущие цены СКВ обрели необходимую для покупок привлекательность.В-третьих, по мере сил экспортеры, убедившись в сене тренда на рынке доллара, старались «до последнего» «придерживать» СКВ, появляясь на рынке с продажами лишь по достижении курсами локальных максимумов.Наличный рынок продемонстрировал более сдержанную курсовую динамику, чем безналичный доллар на межбанке. Причина «сдержанности» очевидна: в отличие от межбанка, где гривневую ликвидность с завидной периодичности подпитывают НБУ, Минфин и Казначейство, наличный рынок пребывает на жесткой гривневой диете.Полагаю, состоявшаяся на понедельничной сессии межбанковского рынка смена тренда с «медвежьего» на «бычий» будет иметь свое продолжение на торгах среды, когда выросшая стараниями Казначейства гривневая ликвидность будет отчасти компенсирована увеличенным притоком экспортной выручки из-за рубежа.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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