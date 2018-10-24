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фондовый рынок 24.10.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 24.10.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 24 жов, 2018 12:44 Итоги: Мировой фондовый рынок 24.10.18 США



Фондовый рынок США во вторник снизился.

Фондовый рынок США во вторник снизился при волатильной сессии, но индексы сократили потери к закрытию. После снижения на 2,3% в начале сессии, S&P 500 постепенно восстановился.



Цены на нефть снизились более чем на 4% до минимума за два месяца, так как распродажа акций повысила опасения в отношении роста спроса и Саудовская Аравия заявила, что может обеспечить больший объем поставок, если будет необходимо, что смягчило опасения перед введением санкций США против Ирана.

Казначейские облигации США росли, что привело к снижению доходности до минимальных уровней за три недели, так как снижение акций в мире повысило спрос на «безопасный» долг.



Доллар США частично восстановился, так как распродажа акций ослабла, но «американец» сохранил снижение против «безопасных» валют.



Из 11 секторов S&P 500 наиболее сильно снизился энергетический, на 2,7%, из-за снижения фьючерсов на нефть.

Цена WTI снизилась на 4,4% до $66,30 за баррель, цена Brent снизилась на 4,3% до $76,39 долларов.



Давление на Саудовскую Аравию, связанное с убийством журналиста Хашогги, повысилось, после того, как президент Турции заявил, что разведка и органы безопасности имеют свидетельства, что смерть Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле была запланированной. Он отклонил попытки Эр-Рияда возложить вину в убийстве на действовавших по собственной инициативе оперативников.

Президент США Трамп в понедельник заявил, что не удовлетворён тем, что он слышал от Саудовской Аравии относительно смерти, но не хочет терять саудовские инвестиции.



Инвесторы следят за развитием конфликта между США и Саудовской Аравией из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Так, ранее во вторник вице-президент США Майк Пенс заявил, что убийство Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле является атакой на свободу прессы и Вашингтон использует любую возможность, чтобы узнать всю правду. Он добавил, что глава ЦРУ находится в Турции, чтобы получить все детали инцидента.



В центре внимания и новости из Европы. Так, вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис объявил во вторник, что ЕК отклонила проект бюджета Италии и у Рима есть три недели для внесения нового предложения. В распространенном во вторник заявлении ЕК также отмечается, что комиссия «считает, что проект бюджетного плана Италии на 2019 год представляет собой серьезное отклонение от рекомендации совета».



Разочаровал участников рынка отчет компании Caterpillar, сообщившей о росте прибыли за квартал в 2,5 раза - до $5,099 миллиарда. Однако выросли и производственные затраты компании в связи с введенными США импортными пошлинами на сталь. Бумаги Caterpillar к концу дня потеряли 7,54%.

Ссылка Caterpillar на рост затрат показывает, то торговая война добралась и до дома.



Доходность 10-летних облигаций казначейства снизились до 3,1676%, с 3,194% в понедельник.



Промышленный индекс Dow Jones просел на 0,50%, до 25 191,43 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,51%, до 2 741,86 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ понизился на 0,42%, до 7 437,54 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в понедельник умеренно снизился, он торговался отражая новый период волатильности, инвесторы оставались осторожны в отношении противоречий по бюджету Италии с ЕС и по попыткам Великобритании добиться соглашения по Brexit.



Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на следующий год.



Это первый случай в истории Евросоюза, когда его исполнительный орган официально отклонил проект госбюджета одной из стран сообщества.

Европейская комиссия отклонила проект государственного бюджета Италии на 2019 года, вызвавший критику у партнеров по ЕС из-за превышения согласованных параметров дефицита. Об этом сообщают информ-агентства со ссылкой на источник в руководстве ЕС.



Ранее Италия передала на рассмотрение в Еврокомиссию (ЕК) проект бюджета на 2019 год и трехлетний бюджетный план, в которых правительство установило уровень дефицита.



Все страны ЕС обязаны передавать в октябре на утверждение в Еврокомиссию проекты своих национальных бюджетов на следующий год. Проект бюджета на 2019 год Рим передал ЕК на прошлой неделе. Правительство заложило в бюджет на 2019 год и в трехлетний бюджетный план повышенные социальные расходы, которые могут значительно превысить пороговые величины дефицита госбюджета, согласованные с ЕК. Представители ЕК опасаются, что это приведет к дальнейшему увеличению внешнего долга Италии и сложностям в его обслуживании, что, в свою очередь, поставит под угрозу всю еврозону. Брюссель грозит введением штрафных процедур в отношении Рима.



Система согласования национальных бюджетов европейских стран с Еврокомиссией (так называемый «европейский семестр») появилась в результате кризиса евро, который также называют кризисом суверенной задолженности еврозоны 2010-2014 годов. Одной из его причин стало повсеместное нарушение странами зоны евро определенных в Пакте стабильности и роста максимально допустимых размеров дефицита госбюджета 3% и уровня госдолга 60% ВВП. В результате финансовая система еврозоны едва справилась с шоком мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, и следующие несколько лет евро балансировал на грани краха.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,40%, после снижения в понедельник на 0,42%.



Пара евро-доллар снизилась на 0,4%, пара фунт-доллар снизилась на 0,7% до минимума примерно за 3 недели.



Итальянские акции снизились после роста в течение дня, после того, как агентство Moody’s Investors Service снизило суверенный рейтинг Италии на одну ступень до Baa3 в конце пятницы. Это только на один уровень выше неинвестиционного. В Moody’s дали Италии стабильный прогноз, что означает, что кредитный рейтинг в ближайшее время вряд ли будет снижаться.



Рынки в последние недели реагировали на опасения в отношении противостояния Италии и ЕС по бюджету Италии. Источник в итальянском правительстве сообщил агентству Reuters на выходных, что ЕС, как ожидается, отклонит предложение Италии по бюджету во вторник. Законопроект по бюджету Италии предусматривает дефицит 2,4% ВВП в следующем году, что выше текущих 1,8%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,40%, после снижения в понедельник на 0,42%.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,24% и составил 6 955,21 пункта.



Немецкий DAX потерял 2,17% до 11 274,28 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,69% — на отметке 4 967,69 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественным снижением индексов на фоне сохраняющихся геополитических опасений.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,33% - до 2603,3 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - опустился на 0,24%, до 1297,22 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,38% - до 25249,78 пункта, корейский KOSPI - снизился на 0,4%, до 2097,58 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,37% - до 22091,18 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,24%, до 5829 пунктов.



В ходе торговой сессии на биржах региона был зафиксирован рост в рамках коррекции после спада днем ранее, однако к концу торгов в настроениях инвесторов стали преобладать геополитические опасения, и рынки ушли в «красную зону».



Аналитик OANDA Стивен Иннес указал, что на мировых рынках есть целый ряд факторов, вызывающих обеспокоенность.



Среди них гуру назвал опасения за рост китайской экономики, сложности в переговорах по поводу Brexit, бюджетные разногласия Италии с Брюсселем, а также убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.



В то же время инвесторы ждут новых мер от властей Китая по поддержке экономики страны после того, как на предыдущей неделе официальные данные показали, что годовой рост ВВП страны замедлился в III квартале до 6,5% с 6,7% во II квартале.



При этом аналитики ждали замедления показателя до 6,6%. После этих данных глава Народного банка Китая И Ган призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что центробанк страны примет меры для поддержки экономики.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились. В частности, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,13% - до 2305,58 пункта, а РТС - на 0,87%, до 1106,82 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,1%, до $76,72 за баррель, обновив минимум с начала сентября.

На фоне снижения цены нефти курс доллара к рублю на Московской бирже укрепился на 0,3%, до 65,45 RUB/USD, курс евро - на 0,5%, до 75,19 RUB/EUR.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,25%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,23%. Акции «Газпрома» просели в цене на 0,93%, «АЛРОСы» — на 1,12%, Московской биржи — на 0,25%.



Российскому рынку приходится непросто, но пока еще бенчмарки выглядят довольно достойно на фоне общемировых минорных настроений. Индекс Мосбиржи балансирует около 2 310 пунктов к вечеру во вторник. По оценкам «Альпари-Брокер», сессия середины недели откроется здесь в пределах 2 300—2 315 пунктов, «боковик» плавно перетекает в направленное снижение. Индекс РТС готовится спуститься в область поддержки на 1 105 пунктах.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 23 октября понизился на 0,36 пункта или на 0,06% до уровня 560,19 пунктов.



Объем торгов за день составил 390,20 млн. грн., акциями наторговали 10,46 млн. грн.



Как сообщалось, в понедельник 22 октября ПФТС-индекс повысился на 0,74 пункта или на 0,13% до уровня 560,55 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 245,13 пунктов или на 77,80% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 23 октября, сессия в ПФТС.



Во-первых, фондовые площадки Китая во вторник снижаются после роста в понедельник на оптимистичных заявлениях Народного банка страны, другие основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) при этом также торгуются в «красной зоне».



По состоянию на 8.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,37%, до 2618,42 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,23%, до 1309,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,03%, до 25622,83 пункта.



Корейский KOSPI - на 2,5%, до 2107,75 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,91%, до 5851,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,43%, до 22074,29 пункта.



В понедельник китайские биржи закрылись ростом более, чем на 4% на оптимистичных заявлениях главы Народного банка Китая И Гана, который в пятницу прокомментировал неожиданно слабые данные по росту ВВП КНР - он замедлился в третьем квартале до 6,5% против 6,7% по итогам первых двух кварталов. Глава китайского Центробанка призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что Народный банк примет меры для поддержки экономики.



После понедельничного роста индекса Shanghai Composite на 4,1%, 23-го видим откат. Любые стимулы со стороны властей Китая следует рассматривать не как дополнительное усиление экономики, а как защиту от замедления ее роста и от внешних негативных факторов.



Одной из ключевых тем на рынке остаются американо-китайские торговые отношения. Член Народного политического консультативного совета КНР Чжан Цинли заявил в понедельник, что Пекин «не боится» торговой войны с Вашингтоном, несмотря на то, что США являются долгосрочным стратегическим партнером Китая.



Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.



В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом $60 миллиардов.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника снижением на фоне опасений трейдеров относительно состояния китайской экономики, несмотря на позитивные комментарии ЦБ КНР.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 2,26% - до 2594,83 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,92%, до 1300,29 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 3,08% - до 25346,55 пункта, корейский KOSPI - на 2,57%, до 2106,1 пункта.



Японский Nikkei 225 уменьшился на 2,27% - до 22010,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,05%, до 5843,1 пункта.



В прошлую пятницу биржи перешли к росту, когда власти Китая заявили, что спасут рынок. Но, в конечном счете, иностранные инвесторы не повелись на эти заверения.



Комментируя данные о замедлении ВВП КНР в III квартале, глава Народного банка Китая И Ган в пятницу призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что ЦБ страны примет меры для поддержки экономики. На этом фоне китайские биржи в понедельник завершили торги ростом более, чем на 4%.



Как отмечают аналитики инвесткомпании Guosheng Securities, пессимистические ожидания инвесторов относительно экономики Китая вызваны торговым конфликтом США и КНР.



Торговая война между странами началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $34 миллиарда в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.



В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом $60 миллиардов.



В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет $500 миллиардов в пользу Китая. Пекин, в свою очередь, считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.



Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник снизился на 0,06% - до 560,19 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 390,2 млн. грн., в том числе акциями - 10,46 млн. грн.



В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги Райффайзен Банка Аваль (-0,27%) и Центрэнерго (-0,02%).

Номинальный индекс «Украинской биржи» во вторник повысился на 0,25% - до 1723,98 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в этот день снизился на 0,59% - до 438,69 пункта при объеме торгов 5,18 млн. злотых (38,95 млн. грн.).

Среди индексных бумаг подешевели акции «Агротона» (-2,39%), «Кернела» (-1,6%) и «Астарты» (-0,67%).

Подорожали акции агрохолдинга ИМК (+2,4%).



К полудню среды, 24 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно повышаются в рамках коррекции после серьезного спада в предыдущую торговую сессию на опасениях за китайскую экономику.



По состоянию на 7.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,53% - до 2634,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,8%, до 1310,71 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,98%, до 2599,54 пункта, корейский KOSPI - на 0,28%, до 2112 пунктов.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,16%, до 5833,4 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,48%, до 22118,71 пункта.



Коррекционный рост на азиатских биржах зафиксирован после того, как во вторник они просели на 1-3% на фоне опасений относительно состояния китайской экономики, которые обострились после публикации официальных данных по ВВП Китая на прошлой неделе. Согласно этим данным, рост ВВП Китая в годовом выражении в III квартале составил 6,5% после повышения во II квартале на 6,7%, а в первом - на 6,8%. Аналитики ждали замедления показателя до 6,6%.



В то же время эксперты отмечают, что напряженность на фондовых рынка пока сохраняется, и это означает, что волатильность будет присутствовать.

Надо продолжать следить за динамикой китайских рынков.



Участники торгов в то же время отыгрывают корпоративные новости региона. Так, японская автомобилестроительная компания Subaru Corp понизила прогноз по операционной прибыли за первое полугодие 2018-2019 финансового года (завершилось в сентябре) почти в два раза. На этом фоне акции компании теряют в цене около 6%.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественным снижением индексов на фоне сохраняющихся геополитических опасений.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,33% - до 2603,3 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - опустился на 0,24%, до 1297,22 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,38% - до 25249,78 пункта, корейский KOSPI - снизился на 0,4%, до 2097,58 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,37% - до 22091,18 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,24%, до 5829 пунктов.



В ходе торговой сессии на биржах региона был зафиксирован рост в рамках коррекции после спада днем ранее, однако к концу торгов в настроениях инвесторов стали преобладать геополитические опасения, и рынки ушли в «красную зону».



Аналитик OANDA Стивен Иннес указал, что на мировых рынках есть целый ряд факторов, вызывающих обеспокоенность.



Среди них гуру назвал опасения за рост китайской экономики, сложности в переговорах по поводу Brexit, бюджетные разногласия Италии с Брюсселем, а также убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.



В то же время инвесторы ждут новых мер от властей Китая по поддержке экономики страны после того, как на предыдущей неделе официальные данные показали, что годовой рост ВВП страны замедлился в III квартале до 6,5% с 6,7% во II квартале.



При этом аналитики ждали замедления показателя до 6,6%. После этих данных глава Народного банка Китая И Ган призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что центробанк страны примет меры для поддержки экономики.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Фондовый рынок США во вторник снизился.Фондовый рынок США во вторник снизился при волатильной сессии, но индексы сократили потери к закрытию. После снижения на 2,3% в начале сессии, S&P 500 постепенно восстановился.Цены на нефть снизились более чем на 4% до минимума за два месяца, так как распродажа акций повысила опасения в отношении роста спроса и Саудовская Аравия заявила, что может обеспечить больший объем поставок, если будет необходимо, что смягчило опасения перед введением санкций США против Ирана.Казначейские облигации США росли, что привело к снижению доходности до минимальных уровней за три недели, так как снижение акций в мире повысило спрос на «безопасный» долг.Доллар США частично восстановился, так как распродажа акций ослабла, но «американец» сохранил снижение против «безопасных» валют.Из 11 секторов S&P 500 наиболее сильно снизился энергетический, на 2,7%, из-за снижения фьючерсов на нефть.Цена WTI снизилась на 4,4% до $66,30 за баррель, цена Brent снизилась на 4,3% до $76,39 долларов.Давление на Саудовскую Аравию, связанное с убийством журналиста Хашогги, повысилось, после того, как президент Турции заявил, что разведка и органы безопасности имеют свидетельства, что смерть Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле была запланированной. Он отклонил попытки Эр-Рияда возложить вину в убийстве на действовавших по собственной инициативе оперативников.Президент США Трамп в понедельник заявил, что не удовлетворён тем, что он слышал от Саудовской Аравии относительно смерти, но не хочет терять саудовские инвестиции.Инвесторы следят за развитием конфликта между США и Саудовской Аравией из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Так, ранее во вторник вице-президент США Майк Пенс заявил, что убийство Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле является атакой на свободу прессы и Вашингтон использует любую возможность, чтобы узнать всю правду. Он добавил, что глава ЦРУ находится в Турции, чтобы получить все детали инцидента.В центре внимания и новости из Европы. Так, вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис объявил во вторник, что ЕК отклонила проект бюджета Италии и у Рима есть три недели для внесения нового предложения. В распространенном во вторник заявлении ЕК также отмечается, что комиссия «считает, что проект бюджетного плана Италии на 2019 год представляет собой серьезное отклонение от рекомендации совета».Разочаровал участников рынка отчет компании Caterpillar, сообщившей о росте прибыли за квартал в 2,5 раза - до $5,099 миллиарда. Однако выросли и производственные затраты компании в связи с введенными США импортными пошлинами на сталь. Бумаги Caterpillar к концу дня потеряли 7,54%.Ссылка Caterpillar на рост затрат показывает, то торговая война добралась и до дома.Доходность 10-летних облигаций казначейства снизились до 3,1676%, с 3,194% в понедельник.Европейский фондовый рынок в понедельник умеренно снизился, он торговался отражая новый период волатильности, инвесторы оставались осторожны в отношении противоречий по бюджету Италии с ЕС и по попыткам Великобритании добиться соглашения по Brexit.Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на следующий год.Это первый случай в истории Евросоюза, когда его исполнительный орган официально отклонил проект госбюджета одной из стран сообщества.Европейская комиссия отклонила проект государственного бюджета Италии на 2019 года, вызвавший критику у партнеров по ЕС из-за превышения согласованных параметров дефицита. Об этом сообщают информ-агентства со ссылкой на источник в руководстве ЕС.Ранее Италия передала на рассмотрение в Еврокомиссию (ЕК) проект бюджета на 2019 год и трехлетний бюджетный план, в которых правительство установило уровень дефицита.Все страны ЕС обязаны передавать в октябре на утверждение в Еврокомиссию проекты своих национальных бюджетов на следующий год. Проект бюджета на 2019 год Рим передал ЕК на прошлой неделе. Правительство заложило в бюджет на 2019 год и в трехлетний бюджетный план повышенные социальные расходы, которые могут значительно превысить пороговые величины дефицита госбюджета, согласованные с ЕК. Представители ЕК опасаются, что это приведет к дальнейшему увеличению внешнего долга Италии и сложностям в его обслуживании, что, в свою очередь, поставит под угрозу всю еврозону. Брюссель грозит введением штрафных процедур в отношении Рима.Система согласования национальных бюджетов европейских стран с Еврокомиссией (так называемый «европейский семестр») появилась в результате кризиса евро, который также называют кризисом суверенной задолженности еврозоны 2010-2014 годов. Одной из его причин стало повсеместное нарушение странами зоны евро определенных в Пакте стабильности и роста максимально допустимых размеров дефицита госбюджета 3% и уровня госдолга 60% ВВП. В результате финансовая система еврозоны едва справилась с шоком мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, и следующие несколько лет евро балансировал на грани краха.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,40%, после снижения в понедельник на 0,42%.Пара евро-доллар снизилась на 0,4%, пара фунт-доллар снизилась на 0,7% до минимума примерно за 3 недели.Итальянские акции снизились после роста в течение дня, после того, как агентство Moody’s Investors Service снизило суверенный рейтинг Италии на одну ступень до Baa3 в конце пятницы. Это только на один уровень выше неинвестиционного. В Moody’s дали Италии стабильный прогноз, что означает, что кредитный рейтинг в ближайшее время вряд ли будет снижаться.Рынки в последние недели реагировали на опасения в отношении противостояния Италии и ЕС по бюджету Италии. Источник в итальянском правительстве сообщил агентству Reuters на выходных, что ЕС, как ожидается, отклонит предложение Италии по бюджету во вторник. Законопроект по бюджету Италии предусматривает дефицит 2,4% ВВП в следующем году, что выше текущих 1,8%.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественным снижением индексов на фоне сохраняющихся геополитических опасений.По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,33% - до 2603,3 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - опустился на 0,24%, до 1297,22 пункта.Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,38% - до 25249,78 пункта, корейский KOSPI - снизился на 0,4%, до 2097,58 пункта.Японский Nikkei 225 вырос на 0,37% - до 22091,18 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,24%, до 5829 пунктов.В ходе торговой сессии на биржах региона был зафиксирован рост в рамках коррекции после спада днем ранее, однако к концу торгов в настроениях инвесторов стали преобладать геополитические опасения, и рынки ушли в «красную зону».Аналитик OANDA Стивен Иннес указал, что на мировых рынках есть целый ряд факторов, вызывающих обеспокоенность.Среди них гуру назвал опасения за рост китайской экономики, сложности в переговорах по поводу Brexit, бюджетные разногласия Италии с Брюсселем, а также убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.В то же время инвесторы ждут новых мер от властей Китая по поддержке экономики страны после того, как на предыдущей неделе официальные данные показали, что годовой рост ВВП страны замедлился в III квартале до 6,5% с 6,7% во II квартале.При этом аналитики ждали замедления показателя до 6,6%. После этих данных глава Народного банка Китая И Ган призвал инвесторов сохранять спокойствие и отметил, что центробанк страны примет меры для поддержки экономики.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,1%, до $76,72 за баррель, обновив минимум с начала сентября.На фоне снижения цены нефти курс доллара к рублю на Московской бирже укрепился на 0,3%, до 65,45 RUB/USD, курс евро - на 0,5%, до 75,19 RUB/EUR.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,25%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,23%. Акции «Газпрома» просели в цене на 0,93%, «АЛРОСы» — на 1,12%, Московской биржи — на 0,25%.Российскому рынку приходится непросто, но пока еще бенчмарки выглядят довольно достойно на фоне общемировых минорных настроений. Индекс Мосбиржи балансирует около 2 310 пунктов к вечеру во вторник. По оценкам «Альпари-Брокер», сессия середины недели откроется здесь в пределах 2 300—2 315 пунктов, «боковик» плавно перетекает в направленное снижение. Индекс РТС готовится спуститься в область поддержки на 1 105 пунктах.Как сообщалось, в понедельник 22 октября ПФТС-индекс повысился на 0,74 пункта или на 0,13% до уровня 560,55 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 245,13 пунктов или на 77,80% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 23 октября, сессия в ПФТС.К полудню среды, 24 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67994 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4313 раз. Подякували: 7834 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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