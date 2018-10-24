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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 24 жов, 2018 12:47 Итоги: Прогнозы 24.10.18



- ФРС должна постепенно двигаться к нейтральной политике;

- Рост ВВП в 2018 г. будет около 3%;

- Рост будет немного более медленным в 2019-2020 гг;

- Много фирм, пытающихся пройти через повышение цен;

- ФРС видит и чувствует направление, как так сокращается размер баланса;

- Перевёрнутая кривая доходности беспокоила бы его;

- Он на нижней половине диапазоне нейтральной ставки ФРС 2,5-3,5%;

- Потребители в хорошей форме;

- Безработица, вероятно, будет снижаться, но темп снижения замедлится;

- Ожидает 2-3 повышения ставки пока ФРС не будет нейтральной;

- Видит рост давления в сторону роста зарплат, но не видит быстро растущей инфляции.



Высказывания президента ФРБ Атланты Бостика.



- Предпочитает четвертое повышение ставки в 2018 г.;

- Распродажа акций побудит его начать спрашивать компании, видят ли они слабость в реальной экономике;

- Сильный ожидаемый ВВП в III квартале делает его отношение к четвертому повышению ставки в этом году лучше;

- По-прежнему пытается понять, насколько быстро недавний сильный рост может раствориться;

- Нет определенного числового порога для изменения рынка и его оценки перспективы;

- Наблюдает за сигналами рынка, в то время как фокусируется на реальной экономике;

- Возможные препятствия не собьют экономику или ФРС с пути;

- Препятствия включают в себя торговую политику, волатильность рынка;

- Мало причин для сохранения стимулирования ФРС;

- Сильная экономика не нуждается в поддержке со стороны политики ФРС;

- Должны балансировать риск повышения ставки слишком быстро и слишком медленно;

- Инфляция остается стабильной около цели ФРС 2%;

- Риски смещены в сторону роста, в списке прогнозы ВВП 2018-19 гг.;

- ФРС по-прежнему в нескольких повышения ставки от нейтрального уровня;

- Благоприятные факторы включают налоговую реформу, бюджетное стимулирование;

- Поддерживает постепенное повышение ставок до нейтрального уровня;

- Важно, что ФРС защищает от перегрева экономики, для избежания необходимости более сильного ответа ФРС;

- Если данные не будут неожиданными в сторону снижения, ФРС должна продолжить постепенные повышения процентных ставок по крайней мере еще несколько раз;

- Финансы домохозяйств в хорошей форме, фирмы пока устойчивы к тарифным рискам, хотя и начинают отмечать опасения роста издержек;

- Получают сигналы от контактов в бизнесе, что они начинают перекладывать тарифные издержки на потребителя;

- Не видно признаков, что сокращение налогов увеличило производительность труда.



Еврозона: Индикатор потребительского доверия оставался в целом стабильным



В октябре 2018 года индикатор потребительского доверия оставался в целом стабильным в еврозоне, укрепившись на 0,2 балла и на 0,1 балла в ЕС, по данным Европейской комиссии.



Индекс потребительского доверия в еврозоне и в ЕС в октябре составил -2,7 - оба показателя значительно превышают соответствующие долгосрочные средние значения -12,1 для еврозоны и -11,1 для ЕС.

В сентябре показатель экономических настроений снизился в еврозоне на 0,7 пункта до 110,9.



Евросоюз: Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на следующий год.



Это первый случай в истории Евросоюза, когда его исполнительный орган официально отклонил проект госбюджета одной из стран сообщества.

Европейская комиссия отклонила проект государственного бюджета Италии на 2019 года, вызвавший критику у партнеров по ЕС из-за превышения согласованных параметров дефицита. Об этом сообщают информ-агентства со ссылкой на источник в руководстве ЕС.



Ранее Италия передала на рассмотрение в Еврокомиссию (ЕК) проект бюджета на 2019 год и трехлетний бюджетный план, в которых правительство установило уровень дефицита.



Все страны ЕС обязаны передавать в октябре на утверждение в Еврокомиссию проекты своих национальных бюджетов на следующий год. Проект бюджета на 2019 год Рим передал ЕК на прошлой неделе. Правительство заложило в бюджет на 2019 год и в трехлетний бюджетный план повышенные социальные расходы, которые могут значительно превысить пороговые величины дефицита госбюджета, согласованные с ЕК. Представители ЕК опасаются, что это приведет к дальнейшему увеличению внешнего долга Италии и сложностям в его обслуживании, что, в свою очередь, поставит под угрозу всю еврозону. Брюссель грозит введением штрафных процедур в отношении Рима.



Система согласования национальных бюджетов европейских стран с Еврокомиссией (так называемый «европейский семестр») появилась в результате кризиса евро, который также называют кризисом суверенной задолженности еврозоны 2010-2014 годов. Одной из его причин стало повсеместное нарушение странами зоны евро определенных в Пакте стабильности и роста максимально допустимых размеров дефицита госбюджета 3% и уровня госдолга 60% ВВП. В результате финансовая система еврозоны едва справилась с шоком мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, и следующие несколько лет евро балансировал на грани краха.



В российском бюджете на нашли расходов на «майские указы» Путина.



Проект федерального бюджета на 2019-21 гг, который в октябре правительство внесло в ГосДуму, «не смог вместить амбициозные цели «майского указа» президента Владимира Путина, потребовавшего ускорить экономику за счет инвестиций и инфраструктурных строек.



Какие-либо меры по стимулированию экономического роста, сокращению непроизводительных расходов, увеличению государственных инвестиций в проекте бюджета не прослеживаются, пишут во вторник аналитики Райффайзенбанка.

Так, доля инвестиций в общей структуре госрасходов в ближайшие три года не только не увеличивается, но даже падает - с 12% бюджета до 11%.

Расходы на госпотребление - зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты - также сокращаются: с 53% до 51%.

Увеличиваются «прочие расходы», состоящие главным образом из субсидий и трансфертов госпредприятиям, отмечает Райффайзенбанк: их доля в бюджете с 35% подрастает до 38% в 2021 году.









Но если инвестиционные расходы могут быть источником ускорения экономического роста, а каждый процент дополнительных капвложений разгоняет ВВП на 1,15 процентного пункта, то прочие расходы «являются непроизводительными и лишь снижают потенциал ВВП», предупреждают аналитики. В результате совокупный эффект от бюджетного маневра, состоящего из повышения НДС и пенсионного возраста, может оказаться отрицательным для экономики.



Текущая структура расходов «может ускорить экономический рост лишь на 0,7-1 п.п. в ближайшие три года (т.е. лишь на 0,2-0,3 п.п. в год); такое ускорение не позволит перекрыть негативный эффект от пенсионной реформы и повышения НДС, которые в ближайшие три года снизят экономический рост на 0,4-0,5 п.п. в год», говорится в обзоре Райффайзенбанка.



Напомним, согласно проекту бюджета, который Минфин опубликовал в конце сентября, главными получателями дополнительного финансирования станут силовые ведомства. Расходы по статьям с грифом «секретно» увеличатся на треть, с 3,04 до 4,117 трлн. рублей. Общий объем силовых расходов (с учетом секретных) подскочит с 5,147 до 6,64 трлн. рублей.



Расходы на пенсии сократятся с текущих 3,2 трлн. рублей до 3 трлн.



Расходы по статье национальная экономика к 2021 году будут на 327 млрд. рублей в год выше текущих, на медицину - на 279 млрд. рублей, на образование - на 126 млрд. рублей.









Сохранение «бычьего» тренда на отечественном валютном межбанке в секторе доллара обеспечили очередная незначительная «порция» компенсации НДС Казначейством, исключившая «необязательные» продажи СКВ ради гривни на текущие расходы и привычные «придержки» экспортерами валюты обязательной части продаж до касания курсами «американца» локального максимального уровня. Этот сценарий торгов 24-го были ожидаемым и не вызвал удивления.



Наличный рынок поддержал «быков» межбанка аналогичным трендом.



Складывается впечатление, что на Институтской считают текущую ситуацию на межбанке валютным аналогом «ветрянки», которую надо просто пережить, не допуская «осложнений». Временные рамки «бычьего» тренда ограничены конечным объемом компенсации НДС, после чего высоко вероятно наступит пауза в курсовой динамике безналичной пары доллар-гривня, в течение которой мы не исключаем попытку отката на почве сжатия гривневой ликвидности.



В дебюте ноября на межбанк вернутся «зеленые быки». Их туда приведут нерезиденты, у которых наступит время очередной репатриации дивидендов. Полагаю, на этот раз агрессивность покупок СКВ «варягами» будем ниже обычной. Как было отмечено ранее, в неурочное время в октябре нерезиденты довольной активно запасались СКВ. С одной стороны готовясь к размещению валютных ОВГЗ, с другой, заблаговременно запасаясь СКВ, пользуясь ситуативным снижением ее цены ниже уровня 28,00 UAH/USD.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Высказывания президента ФРБ Далласа Каплана.- ФРС должна постепенно двигаться к нейтральной политике;- Рост ВВП в 2018 г. будет около 3%;- Рост будет немного более медленным в 2019-2020 гг;- Много фирм, пытающихся пройти через повышение цен;- ФРС видит и чувствует направление, как так сокращается размер баланса;- Перевёрнутая кривая доходности беспокоила бы его;- Он на нижней половине диапазоне нейтральной ставки ФРС 2,5-3,5%;- Потребители в хорошей форме;- Безработица, вероятно, будет снижаться, но темп снижения замедлится;- Ожидает 2-3 повышения ставки пока ФРС не будет нейтральной;- Видит рост давления в сторону роста зарплат, но не видит быстро растущей инфляции.Высказывания президента ФРБ Атланты Бостика.- Предпочитает четвертое повышение ставки в 2018 г.;- Распродажа акций побудит его начать спрашивать компании, видят ли они слабость в реальной экономике;- Сильный ожидаемый ВВП в III квартале делает его отношение к четвертому повышению ставки в этом году лучше;- По-прежнему пытается понять, насколько быстро недавний сильный рост может раствориться;- Нет определенного числового порога для изменения рынка и его оценки перспективы;- Наблюдает за сигналами рынка, в то время как фокусируется на реальной экономике;- Возможные препятствия не собьют экономику или ФРС с пути;- Препятствия включают в себя торговую политику, волатильность рынка;- Мало причин для сохранения стимулирования ФРС;- Сильная экономика не нуждается в поддержке со стороны политики ФРС;- Должны балансировать риск повышения ставки слишком быстро и слишком медленно;- Инфляция остается стабильной около цели ФРС 2%;- Риски смещены в сторону роста, в списке прогнозы ВВП 2018-19 гг.;- ФРС по-прежнему в нескольких повышения ставки от нейтрального уровня;- Благоприятные факторы включают налоговую реформу, бюджетное стимулирование;- Поддерживает постепенное повышение ставок до нейтрального уровня;- Важно, что ФРС защищает от перегрева экономики, для избежания необходимости более сильного ответа ФРС;- Если данные не будут неожиданными в сторону снижения, ФРС должна продолжить постепенные повышения процентных ставок по крайней мере еще несколько раз;- Финансы домохозяйств в хорошей форме, фирмы пока устойчивы к тарифным рискам, хотя и начинают отмечать опасения роста издержек;- Получают сигналы от контактов в бизнесе, что они начинают перекладывать тарифные издержки на потребителя;- Не видно признаков, что сокращение налогов увеличило производительность труда.Еврозона: Индикатор потребительского доверия оставался в целом стабильнымВ октябре 2018 года индикатор потребительского доверия оставался в целом стабильным в еврозоне, укрепившись на 0,2 балла и на 0,1 балла в ЕС, по данным Европейской комиссии.Индекс потребительского доверия в еврозоне и в ЕС в октябре составил -2,7 - оба показателя значительно превышают соответствующие долгосрочные средние значения -12,1 для еврозоны и -11,1 для ЕС.В сентябре показатель экономических настроений снизился в еврозоне на 0,7 пункта до 110,9.Евросоюз: Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на следующий год.Это первый случай в истории Евросоюза, когда его исполнительный орган официально отклонил проект госбюджета одной из стран сообщества.Европейская комиссия отклонила проект государственного бюджета Италии на 2019 года, вызвавший критику у партнеров по ЕС из-за превышения согласованных параметров дефицита. Об этом сообщают информ-агентства со ссылкой на источник в руководстве ЕС.Ранее Италия передала на рассмотрение в Еврокомиссию (ЕК) проект бюджета на 2019 год и трехлетний бюджетный план, в которых правительство установило уровень дефицита.Все страны ЕС обязаны передавать в октябре на утверждение в Еврокомиссию проекты своих национальных бюджетов на следующий год. Проект бюджета на 2019 год Рим передал ЕК на прошлой неделе. Правительство заложило в бюджет на 2019 год и в трехлетний бюджетный план повышенные социальные расходы, которые могут значительно превысить пороговые величины дефицита госбюджета, согласованные с ЕК. Представители ЕК опасаются, что это приведет к дальнейшему увеличению внешнего долга Италии и сложностям в его обслуживании, что, в свою очередь, поставит под угрозу всю еврозону. Брюссель грозит введением штрафных процедур в отношении Рима.Система согласования национальных бюджетов европейских стран с Еврокомиссией (так называемый «европейский семестр») появилась в результате кризиса евро, который также называют кризисом суверенной задолженности еврозоны 2010-2014 годов. Одной из его причин стало повсеместное нарушение странами зоны евро определенных в Пакте стабильности и роста максимально допустимых размеров дефицита госбюджета 3% и уровня госдолга 60% ВВП. В результате финансовая система еврозоны едва справилась с шоком мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, и следующие несколько лет евро балансировал на грани краха.В российском бюджете на нашли расходов на «майские указы» Путина.Проект федерального бюджета на 2019-21 гг, который в октябре правительство внесло в ГосДуму, «не смог вместить амбициозные цели «майского указа» президента Владимира Путина, потребовавшего ускорить экономику за счет инвестиций и инфраструктурных строек.Какие-либо меры по стимулированию экономического роста, сокращению непроизводительных расходов, увеличению государственных инвестиций в проекте бюджета не прослеживаются, пишут во вторник аналитики Райффайзенбанка.Так, доля инвестиций в общей структуре госрасходов в ближайшие три года не только не увеличивается, но даже падает - с 12% бюджета до 11%.Расходы на госпотребление - зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты - также сокращаются: с 53% до 51%.Увеличиваются «прочие расходы», состоящие главным образом из субсидий и трансфертов госпредприятиям, отмечает Райффайзенбанк: их доля в бюджете с 35% подрастает до 38% в 2021 году.Но если инвестиционные расходы могут быть источником ускорения экономического роста, а каждый процент дополнительных капвложений разгоняет ВВП на 1,15 процентного пункта, то прочие расходы «являются непроизводительными и лишь снижают потенциал ВВП», предупреждают аналитики. В результате совокупный эффект от бюджетного маневра, состоящего из повышения НДС и пенсионного возраста, может оказаться отрицательным для экономики.Текущая структура расходов «может ускорить экономический рост лишь на 0,7-1 п.п. в ближайшие три года (т.е. лишь на 0,2-0,3 п.п. в год); такое ускорение не позволит перекрыть негативный эффект от пенсионной реформы и повышения НДС, которые в ближайшие три года снизят экономический рост на 0,4-0,5 п.п. в год», говорится в обзоре Райффайзенбанка.Напомним, согласно проекту бюджета, который Минфин опубликовал в конце сентября, главными получателями дополнительного финансирования станут силовые ведомства. Расходы по статьям с грифом «секретно» увеличатся на треть, с 3,04 до 4,117 трлн. рублей. Общий объем силовых расходов (с учетом секретных) подскочит с 5,147 до 6,64 трлн. рублей.Расходы на пенсии сократятся с текущих 3,2 трлн. рублей до 3 трлн.Расходы по статье национальная экономика к 2021 году будут на 327 млрд. рублей в год выше текущих, на медицину - на 279 млрд. рублей, на образование - на 126 млрд. рублей.Сохранение «бычьего» тренда на отечественном валютном межбанке в секторе доллара обеспечили очередная незначительная «порция» компенсации НДС Казначейством, исключившая «необязательные» продажи СКВ ради гривни на текущие расходы и привычные «придержки» экспортерами валюты обязательной части продаж до касания курсами «американца» локального максимального уровня. Этот сценарий торгов 24-го были ожидаемым и не вызвал удивления.Наличный рынок поддержал «быков» межбанка аналогичным трендом.Складывается впечатление, что на Институтской считают текущую ситуацию на межбанке валютным аналогом «ветрянки», которую надо просто пережить, не допуская «осложнений». Временные рамки «бычьего» тренда ограничены конечным объемом компенсации НДС, после чего высоко вероятно наступит пауза в курсовой динамике безналичной пары доллар-гривня, в течение которой мы не исключаем попытку отката на почве сжатия гривневой ликвидности.В дебюте ноября на межбанк вернутся «зеленые быки». Их туда приведут нерезиденты, у которых наступит время очередной репатриации дивидендов. Полагаю, на этот раз агрессивность покупок СКВ «варягами» будем ниже обычной. Как было отмечено ранее, в неурочное время в октябре нерезиденты довольной активно запасались СКВ. С одной стороны готовясь к размещению валютных ОВГЗ, с другой, заблаговременно запасаясь СКВ, пользуясь ситуативным снижением ее цены ниже уровня 28,00 UAH/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67994 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4313 раз. Подякували: 7834 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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