Итоги: Прогнозы 24.10.18

- ФРС должна постепенно двигаться к нейтральной политике;
- Рост ВВП в 2018 г. будет около 3%;
- Рост будет немного более медленным в 2019-2020 гг;
- Много фирм, пытающихся пройти через повышение цен;
- ФРС видит и чувствует направление, как так сокращается размер баланса;
- Перевёрнутая кривая доходности беспокоила бы его;
- Он на нижней половине диапазоне нейтральной ставки ФРС 2,5-3,5%;
- Потребители в хорошей форме;
- Безработица, вероятно, будет снижаться, но темп снижения замедлится;
- Ожидает 2-3 повышения ставки пока ФРС не будет нейтральной;
- Видит рост давления в сторону роста зарплат, но не видит быстро растущей инфляции.
Высказывания президента ФРБ Атланты Бостика.
- Предпочитает четвертое повышение ставки в 2018 г.;
- Распродажа акций побудит его начать спрашивать компании, видят ли они слабость в реальной экономике;
- Сильный ожидаемый ВВП в III квартале делает его отношение к четвертому повышению ставки в этом году лучше;
- По-прежнему пытается понять, насколько быстро недавний сильный рост может раствориться;
- Нет определенного числового порога для изменения рынка и его оценки перспективы;
- Наблюдает за сигналами рынка, в то время как фокусируется на реальной экономике;
- Возможные препятствия не собьют экономику или ФРС с пути;
- Препятствия включают в себя торговую политику, волатильность рынка;
- Мало причин для сохранения стимулирования ФРС;
- Сильная экономика не нуждается в поддержке со стороны политики ФРС;
- Должны балансировать риск повышения ставки слишком быстро и слишком медленно;
- Инфляция остается стабильной около цели ФРС 2%;
- Риски смещены в сторону роста, в списке прогнозы ВВП 2018-19 гг.;
- ФРС по-прежнему в нескольких повышения ставки от нейтрального уровня;
- Благоприятные факторы включают налоговую реформу, бюджетное стимулирование;
- Поддерживает постепенное повышение ставок до нейтрального уровня;
- Важно, что ФРС защищает от перегрева экономики, для избежания необходимости более сильного ответа ФРС;
- Если данные не будут неожиданными в сторону снижения, ФРС должна продолжить постепенные повышения процентных ставок по крайней мере еще несколько раз;
- Финансы домохозяйств в хорошей форме, фирмы пока устойчивы к тарифным рискам, хотя и начинают отмечать опасения роста издержек;
- Получают сигналы от контактов в бизнесе, что они начинают перекладывать тарифные издержки на потребителя;
- Не видно признаков, что сокращение налогов увеличило производительность труда.
Еврозона: Индикатор потребительского доверия оставался в целом стабильным
В октябре 2018 года индикатор потребительского доверия оставался в целом стабильным в еврозоне, укрепившись на 0,2 балла и на 0,1 балла в ЕС, по данным Европейской комиссии.
Индекс потребительского доверия в еврозоне и в ЕС в октябре составил -2,7 - оба показателя значительно превышают соответствующие долгосрочные средние значения -12,1 для еврозоны и -11,1 для ЕС.
В сентябре показатель экономических настроений снизился в еврозоне на 0,7 пункта до 110,9.
Евросоюз: Еврокомиссия отклонила проект бюджета Италии на следующий год.
Это первый случай в истории Евросоюза, когда его исполнительный орган официально отклонил проект госбюджета одной из стран сообщества.
Европейская комиссия отклонила проект государственного бюджета Италии на 2019 года, вызвавший критику у партнеров по ЕС из-за превышения согласованных параметров дефицита. Об этом сообщают информ-агентства со ссылкой на источник в руководстве ЕС.
Ранее Италия передала на рассмотрение в Еврокомиссию (ЕК) проект бюджета на 2019 год и трехлетний бюджетный план, в которых правительство установило уровень дефицита.
Все страны ЕС обязаны передавать в октябре на утверждение в Еврокомиссию проекты своих национальных бюджетов на следующий год. Проект бюджета на 2019 год Рим передал ЕК на прошлой неделе. Правительство заложило в бюджет на 2019 год и в трехлетний бюджетный план повышенные социальные расходы, которые могут значительно превысить пороговые величины дефицита госбюджета, согласованные с ЕК. Представители ЕК опасаются, что это приведет к дальнейшему увеличению внешнего долга Италии и сложностям в его обслуживании, что, в свою очередь, поставит под угрозу всю еврозону. Брюссель грозит введением штрафных процедур в отношении Рима.
Система согласования национальных бюджетов европейских стран с Еврокомиссией (так называемый «европейский семестр») появилась в результате кризиса евро, который также называют кризисом суверенной задолженности еврозоны 2010-2014 годов. Одной из его причин стало повсеместное нарушение странами зоны евро определенных в Пакте стабильности и роста максимально допустимых размеров дефицита госбюджета 3% и уровня госдолга 60% ВВП. В результате финансовая система еврозоны едва справилась с шоком мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, и следующие несколько лет евро балансировал на грани краха.
В российском бюджете на нашли расходов на «майские указы» Путина.
Проект федерального бюджета на 2019-21 гг, который в октябре правительство внесло в ГосДуму, «не смог вместить амбициозные цели «майского указа» президента Владимира Путина, потребовавшего ускорить экономику за счет инвестиций и инфраструктурных строек.
Какие-либо меры по стимулированию экономического роста, сокращению непроизводительных расходов, увеличению государственных инвестиций в проекте бюджета не прослеживаются, пишут во вторник аналитики Райффайзенбанка.
Так, доля инвестиций в общей структуре госрасходов в ближайшие три года не только не увеличивается, но даже падает - с 12% бюджета до 11%.
Расходы на госпотребление - зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты - также сокращаются: с 53% до 51%.
Увеличиваются «прочие расходы», состоящие главным образом из субсидий и трансфертов госпредприятиям, отмечает Райффайзенбанк: их доля в бюджете с 35% подрастает до 38% в 2021 году.
Но если инвестиционные расходы могут быть источником ускорения экономического роста, а каждый процент дополнительных капвложений разгоняет ВВП на 1,15 процентного пункта, то прочие расходы «являются непроизводительными и лишь снижают потенциал ВВП», предупреждают аналитики. В результате совокупный эффект от бюджетного маневра, состоящего из повышения НДС и пенсионного возраста, может оказаться отрицательным для экономики.
Текущая структура расходов «может ускорить экономический рост лишь на 0,7-1 п.п. в ближайшие три года (т.е. лишь на 0,2-0,3 п.п. в год); такое ускорение не позволит перекрыть негативный эффект от пенсионной реформы и повышения НДС, которые в ближайшие три года снизят экономический рост на 0,4-0,5 п.п. в год», говорится в обзоре Райффайзенбанка.
Напомним, согласно проекту бюджета, который Минфин опубликовал в конце сентября, главными получателями дополнительного финансирования станут силовые ведомства. Расходы по статьям с грифом «секретно» увеличатся на треть, с 3,04 до 4,117 трлн. рублей. Общий объем силовых расходов (с учетом секретных) подскочит с 5,147 до 6,64 трлн. рублей.
Расходы на пенсии сократятся с текущих 3,2 трлн. рублей до 3 трлн.
Расходы по статье национальная экономика к 2021 году будут на 327 млрд. рублей в год выше текущих, на медицину - на 279 млрд. рублей, на образование - на 126 млрд. рублей.
Сохранение «бычьего» тренда на отечественном валютном межбанке в секторе доллара обеспечили очередная незначительная «порция» компенсации НДС Казначейством, исключившая «необязательные» продажи СКВ ради гривни на текущие расходы и привычные «придержки» экспортерами валюты обязательной части продаж до касания курсами «американца» локального максимального уровня. Этот сценарий торгов 24-го были ожидаемым и не вызвал удивления.
Наличный рынок поддержал «быков» межбанка аналогичным трендом.
Складывается впечатление, что на Институтской считают текущую ситуацию на межбанке валютным аналогом «ветрянки», которую надо просто пережить, не допуская «осложнений». Временные рамки «бычьего» тренда ограничены конечным объемом компенсации НДС, после чего высоко вероятно наступит пауза в курсовой динамике безналичной пары доллар-гривня, в течение которой мы не исключаем попытку отката на почве сжатия гривневой ликвидности.
В дебюте ноября на межбанк вернутся «зеленые быки». Их туда приведут нерезиденты, у которых наступит время очередной репатриации дивидендов. Полагаю, на этот раз агрессивность покупок СКВ «варягами» будем ниже обычной. Как было отмечено ранее, в неурочное время в октябре нерезиденты довольной активно запасались СКВ. С одной стороны готовясь к размещению валютных ОВГЗ, с другой, заблаговременно запасаясь СКВ, пользуясь ситуативным снижением ее цены ниже уровня 28,00 UAH/USD.
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