З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування

Додано: Чет 25 жов, 2018 11:48

Juna, ygn

Я та моя дочка користуємось страхуванням здоров*я. І в цьому я бачу більше "+" чим "-". З "-" :

- необхідність регулярно комусь віддавати частину зароблених грошей;

- записатись на прийом до лікаря необхідно тільки через колл-центр страхової (якщо підеш індивідуально - то більше гемора для відшкодування затрачених коштів);

З "+" :

- страхова тебе записує на конкретний час, і по приїзду в клініку не потрібно сидіти в черзі;

- перелік ліків лікар узгоджує з відповідальною людиною зі страхової, яка значно краще за мене в цьому розбирається;

- є можливість замовити лікаря до дому;

- у випадку хвороби - я не переживаю ні про що, окрім того, як швидше виздоровіти. Тоб-то не думаю, за що купити ліки та/або покрити консультації лікарів, адже лікарняні виплачують після закриття лікарняного листа.

- з колл-центром завжди можна проконсультуватись по якість наданої консультації тим чи іншим лікарем.

І ще є багато нюансів.

А що до того, що хтось не викориистовує на лікування 400грн в міс. То можу сказати, що якщо при введенні обов*язкового медичного страхування - з*явиться прайс на прийом лікаря.

Наприклад: вартість консультації - 150грн. А для хвороби необхідно, як мінімум 2 візити до лікаря (відкрити та закрити лікарняний). От і 300грн, а ще треба ліки (при простуді це також гривень 300), бу лікар зацікавлений в виписувані тобі "потрібних" ліків, але які страхова компанія покриє.

Додатково, у моєї співробітниці був випадок з випадково виявленою пухлиною в кістці, хоча вона звернулася до хірурга із-за болі в коліні(там був забій), але їй для впевненості зробили МРТ ноги і в п*ятці виявили пухлину. Операцію, матеріали та відновлення покрила страхова компанія, а це більше 1 000долл. От за один візит вона відбила 3 роки страхування.

По прикладу моєї сім*ї - то я за попередній рік хворів 1 раз і використав 1 виїзд лікарів до дому та 2 візити до лікаря й медикаменти на гривень 300-500. А дочка хворіла 4 рази - і використала 4 виїзди лікаря, 4 візити до лікаря, і медикаментів на тисяч 5 (дитячі ліки не дешеві).