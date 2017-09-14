Додано: Нед 21 вер, 2025 15:06

ЛАД написав: Shaman написав: по перше рішення ООН - це як визначення хто винен та хто агресор. й не було б цих ліцемірів з Глобального Півдня, які не бачить майже щоденних обстрілів цивільних в Україні.



війська ніхто не ввів би. але чому? постійно нагадуємо, що єдине пугало Раші - це залишки радянської ядерної зброї. наявність якої не відповідає місцю Раші в сучасному світі. коли цю загрозу купують, то ми побачимо реальний статус Раші - біля ..раші по перше рішення ООН - це як визначення хто винен та хто агресор. й не було б цих ліцемірів з Глобального Півдня, які не бачить майже щоденних обстрілів цивільних в Україні.війська ніхто не ввів би. але чому? постійно нагадуємо, що єдине пугало Раші - це залишки радянської ядерної зброї. наявність якої не відповідає місцю Раші в сучасному світі. коли цю загрозу купують, то ми побачимо реальний статус Раші - біля ..раші Оттого, что визначать, "хто винен та хто агресор" вам станет легче? Это что-то изменит? Какие-то резолюции были в самом начале.

Ваши предложения никак не повлияют на "лицемірів з Глобального Півдня".

Какая разница, чому "ніхто не ввів би війська"? Важен результат, а не причины.

"коли цю загрозу купують" - когда и каким образом?



Простите, но вы всё время отрываетесь от реальности и предаетесь фантазиям. К сожалению, они не помогают.



И Лига Наций, и ООН более-менее работают, пока соблюдается какое-то равновесие. Когда появляется игрок, считающий, то он достаточно силён, чтобы изменить баланс, они становятся малодееспособными. И даже не очень важно, хватит ли у него сил. Это будет потом. ? Это что-то изменит? Какие-то резолюции были в самом начале.Ваши предложения никак не повлияют на "лицемірів з Глобального Півдня"., чому "ніхто не ввів би війська"? Важен результат, а не причины."коли цю загрозу купують" - когда и каким образом?Простите, но вы всё время отрываетесь от реальности и предаетесь фантазиям. К сожалению, они не помогают.И Лига Наций, и ООН более-менее работают, пока соблюдается какое-то равновесие. Когда появляется игрок, считающий, то он достаточно силён, чтобы изменить баланс, они становятся малодееспособными. И даже не очень важно, хватит ли у него сил. Это будет потом.

а ви щось надто не хочете, щоб це відбулося. так, як не дивно, щоб виправляти проблеми, треба чітко розставити акценти - хто агресор, хто жертва. не просто ж так Раша (та й ви) намагаються все перекрутити. так, може зараз ми й не зможемо покарати Рашу, але всі розуміють що це окупація, не возз'єднання... й все одно Рашу треба викидати з постійних членів СБ ООН - вже не той рівень...різниця велика - Раша свідомо руйнує існуючий світовий порядок, бо вона в ньому немає вже такої ваги. а в світі, де панує сила - якийсь час що протримається через свій ядерний арсенал. велика влада - велика відповідальність. Раша це не розуміє.ви полюбляєте називати фантазіями прогнози, в яких Раша доходить до свого логічного фіналу (ви так й не пояснили, що вас так пов'язує з Рашею, окрім мови). прогноз - це не остаточний варіант, але доволі вірогідний - що відбувається з імперіями ми навіть всі бачили на прикладі срср. тому так, у випадку якихось проблем Раші з цілісністю ядерну зброю в уламків будуть забирати, як свого часу в республік срср включно з Україною. й Китай теж буде в цьому зацікавлений.ви в це не хочете вірите - ваше правило, але це дуже вірогідна подія - особливо після того, як влада Раші показала свою повну неадекватність, погрожуючи розвиненим країнам ядерної зброєю. й не надо казати, що на маячню медведева ніхто не звертає уваги - читають й уважною. не факт, що ми встигнемо з вами це обговорити по факту, але маю надію, що встигнемо