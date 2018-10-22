З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування

Додано: Чет 25 жов, 2018 13:24

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 86,9 млрд грн на финансирование системы здравоохранения, что на 15% больше по сравнению с 2017 годом (75,1 млрд грн).

Конечно хорошо. Только вот затея вовсе в другом.На самом деле круговорт бабла выглядит следующим незамысловатым образом:Вы получаете зряплату. Из этой зряплаты на сейчас у вас собирают мзду(налог по нынешнему). Налог совокупный и большой. Но и тут не все. Вы довольный получили на руки 10К грн. Теперь при покупке товаров, вы отдадите порядка 20% за НДС, ну еще и акцызы всякие(любителям покурить и побухать - привет). Но и это не все.Сейчас, вот прямо сейчас, да что сейчас - месяц назад и даже год назад часть ваших налогов шло на больничку(медицину). Ну зряплата врачам там, обновление оборудования, машинки, запчасти, инструмент и т.д. О какой сумме речь? А вот86 млрд. верните людям. А то как то в одном направлении все идет, а подается под соусом реформ. А по факту - денег нет, их тупо нет. Вот и начинается - платная медицина,платные трубы, налог на авто старше 5 лет....