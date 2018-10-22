З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
zРадио написав:C 2007-го пользуюсь. И по опыту скажу, что в частные клиники с диагнозом от среднего до серьезного не обратишься.
По своему опыту скажу с точностью наоборот. Стационары действительно не во всех, но во всех серьезных. И анестезиология и реанимация далеко не в одном Борисе.
zРадио написав:Даже по аппаратному обеспечению до сих пор последние впереди первых.
Вот тут точно не могу согласится.
Из статьи правда не понятно, 400 грн это в месяц или в год. В год - совершенно нереалистичная цифра, даже если обслуживание только в госучреждениях и если нет никакого покрытия стоимости лекарств. Если в месяц, то в принципе реальная цифра, но опять таки, если покрывает только лечение в госучреждениях (но по самому широкому профилю) и без лекарств, либо с большой франшизой либо выборочное покрытие малой группы препаратов.
Конечно хорошо. Только вот затея вовсе в другом. На самом деле круговорт бабла выглядит следующим незамысловатым образом: Вы получаете зряплату. Из этой зряплаты на сейчас у вас собирают мзду(налог по нынешнему). Налог совокупный и большой. Но и тут не все. Вы довольный получили на руки 10К грн. Теперь при покупке товаров, вы отдадите порядка 20% за НДС, ну еще и акцызы всякие(любителям покурить и побухать - привет). Но и это не все. Сейчас, вот прямо сейчас, да что сейчас - месяц назад и даже год назад часть ваших налогов шло на больничку(медицину). Ну зряплата врачам там, обновление оборудования, машинки, запчасти, инструмент и т.д. О какой сумме речь? А вот
Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 86,9 млрд грн на финансирование системы здравоохранения, что на 15% больше по сравнению с 2017 годом (75,1 млрд грн).
86 млрд. верните людям. А то как то в одном направлении все идет, а подается под соусом реформ. А по факту - денег нет, их тупо нет. Вот и начинается - платная медицина,платные трубы, налог на авто старше 5 лет....
Т.е. людям не нужны ни оборудование в больницах, ни машинки с запчастями, ни поддержание состояния помещений, ни инструмент, ни оказание помощи и тем, кто не застрахован? Или вы думаете, что вся госмедицина, от поликлиник до институтов, будет существовать на минимальные страховые взносы?
Faceless написав:Т.е. людям не нужны ни оборудование в больницах, ни машинки с запчастями, ни поддержание состояния помещений, ни инструмент, ни оказание помощи и тем, кто не застрахован? Или вы думаете, что вся госмедицина, от поликлиник до институтов, будет существовать на минимальные страховые взносы?
Тогда что меняется в принципе? Получается взять денег больше на медицину неоткуда. Увеличивать налоги(с которых спонсируется медицина) - не вариант, народ не поймет. А спонсировать напрямую - хороший вариант. Соус - хорош. Факт остается все тот же - жить становится дороже, под всеразличными соусами выкачиваются деньги из овец.
Тракторист вопрос правильный,если государство снимает с себя социальную ответственность,при этом увеличивая поборы,то насколько уменьшат налоги для граждан? Если налоги не уменьшаются,поборы растут,государственная ответственность снижается зачем такое государство? Зачем кормить чиновников,депутатов и силовиков этих паразитов?!
zРадио написав:Зная, что оплатив страховку, могут рассчитывать на бесплатный визит в больницу с оказанием качественной медпомощи, люди, наконец, перестанут заниматься самолечением и сомнительными самоназначениями.
Какие фармацевты "промотивируют" врача - то врачи и выпишут
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Давайте по существу, потому что, сорри, но бла-бла ни о чем:
1) В каких частных клиниках Киева есть реанимация, кроме Бориса. В государственных - во всех городских, в 2 областых, в железнодорожной и главном военном госпитале (это только то, что я из головы могу назвать).
2) В каких частных клиниках есть такие средства диагностики, как собственная лаборатория, рентген, КТ/МРТ, эндоскопия (фиброгастроскоп, колоноскоп)? Во всех государственных, перечисленных в пункте 1 - есть.