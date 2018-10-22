З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування

Додано: Чет 25 жов, 2018 15:20

4e4ensxe написав: и бесплатная медицина против платной



у отца рак

в спиженко заломили 8К и никаких гарантий

на верховинной 500 с почти 90% гарантией отсутствия рецидивов и бесплатная медицина против платнойу отца ракв спиженко заломили 8К и никаких гарантийна верховинной 500 с почти 90% гарантией отсутствия рецидивов

zРадио написав: 1) В каких частных клиниках Киева есть реанимация, кроме Бориса. 1) В каких частных клиниках Киева есть реанимация, кроме Бориса.

zРадио написав: 2) В каких частных клиниках есть такие средства диагностики, как собственная лаборатория, рентген, КТ/МРТ, эндоскопия (фиброгастроскоп, колоноскоп)? Во всех государственных, перечисленных в пункте 1 - есть. 2) В каких частных клиниках есть такие средства диагностики, как собственная лаборатория, рентген, КТ/МРТ, эндоскопия (фиброгастроскоп, колоноскоп)? Во всех государственных, перечисленных в пункте 1 - есть.

У родственника не из Киева была аналогичная проблема.Тут в частной клинике - все обследования, все лечение, операция четко по протоколам, ПЭТ-КТ в Феофании. ЛТ - на Верховинной запрашивает столько же, сколько частная клиника по цене, при этом перегружена и все только налом. А если бы понадеялись на лечение на периферии, где как оказалось была ошибка в диагнозе и планировали резать сразу не то и не там - была бы трагедия.Не могу перечислить всех, слава богу не было надобности. Но например в клинике Валихновского есть. Вряд ли она последняя в списке.Опять таки не могу подтвердить по каждому пункту, но тот же Верум, Адонис, Обериг вроде должны быть - это из тех где был