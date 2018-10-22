RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З кожного по 400 грн: в Україні
хочуть ввести медстрахування

З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:08

Чергова афера для викачки грошей з пересічних.В кращому випадку для затикання бюджетних дірок,в гіршому зникнуть в кишенях можновладців.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1429
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:20

Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув

  4e4ensxe написав:и бесплатная медицина против платной

у отца рак
в спиженко заломили 8К и никаких гарантий
на верховинной 500 с почти 90% гарантией отсутствия рецидивов

У родственника не из Киева была аналогичная проблема.
Тут в частной клинике - все обследования, все лечение, операция четко по протоколам, ПЭТ-КТ в Феофании. ЛТ - на Верховинной запрашивает столько же, сколько частная клиника по цене, при этом перегружена и все только налом. А если бы понадеялись на лечение на периферии, где как оказалось была ошибка в диагнозе и планировали резать сразу не то и не там - была бы трагедия.

  zРадио написав:1) В каких частных клиниках Киева есть реанимация, кроме Бориса.

Не могу перечислить всех, слава богу не было надобности. Но например в клинике Валихновского есть. Вряд ли она последняя в списке.
  zРадио написав:2) В каких частных клиниках есть такие средства диагностики, как собственная лаборатория, рентген, КТ/МРТ, эндоскопия (фиброгастроскоп, колоноскоп)? Во всех государственных, перечисленных в пункте 1 - есть.

Опять таки не могу подтвердить по каждому пункту, но тот же Верум, Адонис, Обериг вроде должны быть - это из тех где был
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22388
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 5011 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:23

Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув

  Faceless написав:Из статьи правда не понятно, 400 грн это в месяц или в год.


З джерела ясно:
Річний внесок за кожну людину коштуватиме приблизно 4783 гривні, або 398,56 гривні щомісячних платежів. Його повинні будуть платити роботодавці, і зроблять це, ймовірно, за рахунок зарплат; за безробітних повинні платитимуть місцеві органи влади (з отриманих податків). https://ukr.segodnya.ua/ukraine/s-kazhd ... 82586.html

В принципі давно пора. І не мало би бути однакового підходу з боку медиків до людини яка платить податки і яка як кажуть "працює на себе". Зараз є диференціація тільки по належності до ОТГ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2056
З нами з: 19.04.12
Подякував: 20 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:59

Re: усомниться

  zРадио написав:Вы не будете прикреплены к местной больнице, и будете выбирать. Это заставит меняться даже самые консервативные медучреждения. Можете не сомневаться.

В худшую сторону и так все меняется. А больной нуждается в помощи. а не в выборе..
дипломы двоечникам не надо продавать
sal
 
Повідомлень: 3057
З нами з: 25.03.16
Подякував: 488 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:42

Faceless
у вахихновского нет своей реанимации)) он работает на базе больницы киевгорстроя . полноценная реанимация есть только в борисе .
я скажу за лисод и за спиженко
они делают в среднем 3-5 операций в день
на верховинной/ломоносова - 30-40 !
конечно количество это не качество но врач который 150 раз вырезал апендицит - сделает это даже с закрытыми глазами .
Зукин даже говорил что типичные болезни лучше лечить в гос больницах .
в частные нужно обращаться когда случай не типичный .
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1140
З нами з: 11.12.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:50

Re: З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахув

4e4ensxe написав:Faceless
у вахихновского нет своей реанимации)) он работает на базе больницы киевгорстроя . полноценная реанимация есть только в борисе .
я скажу за лисод и за спиженко
они делают в среднем 3-5 операций в день
на верховинной/ломоносова - 30-40 !
конечно количество это не качество но врач который 150 раз вырезал апендицит - сделает это даже с закрытыми глазами .
Зукин даже говорил что типичные болезни лучше лечить в гос больницах .
в частные нужно обращаться когда случай не типичный .


Он раньше работал на базе той больницы, но у них новый корпус уже, куда переехали, правда там ещё не был

Ничего плохого за врачей в Институте рака (там вообще отдельное спасибо стоит передать) или Верховинной не говорю, но они перегружены, аппараты старые и постоянно ломаются.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22388
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1092 раз.
Подякували: 5011 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:55

  Faceless написав:Он раньше работал на базе той больницы, но у них новый корпус уже, куда переехали, правда там ещё не был


новый комплекс в протасе там нет полноценной реанимации
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1140
З нами з: 11.12.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:59

Faceless

ОРИТ это не одна палата и даже не две . и может себе это позволить только очень большая больница .
когда то читал что в Киеве 8 отделений для взрослых и 3 для деток .
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1140
З нами з: 11.12.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:40

Лень все читать. Но у меня один вопрос когда лечить то начнут ? Почему у нас постоянно отнимают деньги, но при этом качества как не было так и нет, и так практически во всех сферах. За эти деньги судя по всему нанимают "специалистов" которые обосновывают почему денег нужно еще больше, а других объяснять почему "Ах" так и не случилось :)
Igorten
 
Повідомлень: 3180
З нами з: 01.11.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 20:05

А я против. Сейчас шикарно быть застрахованным, массовость все испортит
Moimir
 
Повідомлень: 749
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За рік в Україні відремонтували 3500 км доріг
R2 » Пон 22 жов, 2018 13:13
6 178
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 16:02
Sommer
В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій 1 ... 18, 19, 20
R2 » Сер 29 сер, 2018 11:54
199 11396
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 22:58
Faceless
В Україні знизилася кількість викрадень автомобілів...
R2 » Вів 23 жов, 2018 13:53
2 100
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 19:47
Олег77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9610)
25.10.2018 20:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron