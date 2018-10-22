RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З кожного по 400 грн: в Україні
хочуть ввести медстрахування

З кожного по 400 грн: в Україні хочуть ввести медстрахування
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:21

якщо людина безробітна, за неї заплатять місцеві органи влади
А безробітний це той, що на обліку у центрі зайнятості, чи будь-хто непрацевлаштований офіційно?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1713
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За рік в Україні відремонтували 3500 км доріг
R2 » Пон 22 жов, 2018 13:13
6 181
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 жов, 2018 16:02
Sommer
В Україні затятих безробітних хочуть позбавити субсидій 1 ... 18, 19, 20
R2 » Сер 29 сер, 2018 11:54
199 11421
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 22:58
Faceless
В Україні знизилася кількість викрадень автомобілів...
R2 » Вів 23 жов, 2018 13:53
2 103
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 19:47
Олег77

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5537)
26.10.2018 09:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.