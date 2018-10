Форуми / Форуми Дяді Саші

Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Чет 25 жов, 2018 12:16 Итоги: Энергетика 25.10.18



По состоянию на 07.40 Киева стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,64%, до $75,68 за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,79%, до $66,29 за баррель.



Давление на стоимость «черного золота» оказывают данные управления энергетической информации минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю увеличились на 6,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали роста запасов только на 3,7 миллиона баррелей.



Дополнительным негативным фактором для сырьевого рынка являются распродажи на мировых фондовых рынках - американские биржевые площадки закрылись в среду падением на 2,4-4,4% на фоне слабой внутренней статистики, вслед за ними в четверг падают и азиатские рынки на 1-3%.



«Цены на нефть падают под сильным давлением, поскольку резкие распродажи на фондовых рынках вызвали опасения по поводу возможного замедления роста спроса на нефть», - таково мнение аналитика FXTM Лукмана Отунуги.



Нефть в среду закрылась с небольшим ростом.

В среду нефтяные фьючерсы выросли, отыграв часть своих потерь с предыдущего дня, так как запасы бензина показали падение, которое было в три раза больше, чем ожидалось.



Снижение запасов бензина перевесило давление от пятого недельного роста запасов нефти.

Американские и мировые фьючерсы на нефть упали более чем на 4% во вторник на фоне беспокойства о глобальном экономическом росте и ожиданиях того, что поставки в ближайшем будущем останутся достаточными, несмотря на возобновление санкции против Ирана.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже декабрьская нефть WTI выросла на 39 центов, или на 0,6%, до $66,82 за баррель. Она торговалась на отметке $66,88 до данных по запасам.



Нефть марки Brent снизилась, потеряв еще 27 центов, или почти 0,4%, до $76,17 за баррель.



Администрация по энергетической информации сообщила в среду, что внутренние запасы нефти выросли на 6,3 млн. баррелей за неделю, закончившуюся 19 октября. Это последовало за четырьмя последовательными неделями роста.

«Общая картина запасов была медвежьей для нефти», - сказал Тарик Захир, управляющий член Tyche Capital Advisors.



Согласно данным EIA, запасы бензина на прошлой неделе упали на 4,8 млн. баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 2,3 млн. баррелей.



«Уверенное снижение запасов бензина и дистиллятов компенсировала медвежий эффект от роста запасов нефти», - сказал Мэтт Смит, директор по товарным исследованиям в ClipperData.



Ноябрьский бензин снизился на 0,8% до $1,822 за галлон, в то время как ноябрьский топочный мазут прибавил 0,2%, до $2,252 за галлон.



Данные Минэнерго США по запасам нефти и реакция цен на них.

Цены на нефть не отреагировали на смешанный отчет по запасам в США.



Отчет управления энергетической информации минэнерго США за неделю, завершившуюся 19 октября, показал следующее.



Запасы сырой нефти: +6,346 млн. баррелей прогноз: +3.700 млн. баррелей неделей ранее: +6,490 млн. баррелей.

Запасы нефти в Кушинге: +1,024 млн. баррелей неделей ранее: +1,1776 млн. баррелей.

Запасы бензина: -4,826 млн. баррелей прогноз: -1,1749 млн. баррелей неделей ранее: -2,016 млн. баррелей.

Запасы дистиллятов: -2,262 млн. баррелей прогноз: -2,000 млн. баррелей неделей ранее: - 0,827 млн. баррелей.

Загруженность НПЗ: +0,40% прогноз: +0,30% неделей ранее: 0,00%.

Добыча нефти в США осталась на уровне прошлой недели в 10,9 млн. баррелей в день.

Стратегический резерв нефти уменьшился на 1,2 млн. баррелей, или на 0,2%, составив 656,5 млн. баррелей.



Совокупные поставки топлива на потребительский рынок США: 21,491 млн. баррелей

Импорт нефти в США: +0,063 млн. баррелей до 7,678 млн. баррелей в день.

Потребление нефти в США: -0,048 млн. баррелей в день до 16,268 млн. баррелей в день.



Реакция рынка.



В целом рынок не проявил никакой реакции на указанные данные. Они оказались чуть лучше для покупателей, чем те, что показал вчерашний отчет Американского института нефти.



Реакции нет потому, что спекулянты прекрасно понимают, что главное сейчас не запасы, а предстоящие санкции США против Ирана. Под угрозой этих санкций ко многим странам, отказывающимся от иранской нефти, сегодня присоединились и две крупные нефтяные компании из Китая. Израиль распространил между тем сообщение, что Россия готова покупать иранскую нефть по Каспийскому морю. Сам Тегеран опроверг эту информацию.



Другим важным моментом для рынка будет то, насколько быстро Саудовская Аравия увеличит предложение нефти, чтобы угодить США. Думается, довольно быстро, так как санкции за убийство журналиста будут весьма незначительны, судья по тем заявлениям, что мы слышим из Вашингтона.



В ФРГ построят свой терминал для приема танкеров с СПГ.



План сооружения немецкого СПГ-терминала называют уступкой Трампу, на которую пошла канцлер ФРГ, и попыткой избежать санкций США из-за газопровода «Северный поток-2». Так ли это?



Официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт в среду, 24 октября, подтвердил информацию о том, что немецкое правительство намерено оказать финансовую поддержку сооружению на севере Германии терминала для приема танкеров со сжиженным природным газом (СПГ).

Ранее об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на участников закрытой встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с группой депутатов бундестага. «Встреча с госпожой Меркель придала решающий импульс проекту, - отмечает издание, - который в течение нескольких лет не удавалось сдвинуть с места в стране, получающей большую часть потребляемого природного газа из России по низкой цене».



The Wall Street Journal называет решение, принятое Меркель, «победой Трампа», который резко критикует российско-европейский проект газопровода «Северный поток-2» и настаивает вместо него на расширении поставок американского СПГ в Германию.



«Северный поток-2» не раз был предметом спора Дональда Трампа и Ангелы Меркель

«Берлин надеется на то, - утверждает газета, - что приобретение американского природного газа может помочь решить затянувшийся торговый спор и даже заставит Вашингтон несколько умерить свое желание ввести санкции из-за "Северного потока-2».



Штеффен Зайберт такую версию отвергает. Решение оказать государственную поддержку сооружению СПГ-терминала, по его словам, «связано с интересом Германии и Европы в диверсифицированной, надежной и конкурентоспособной инфраструктуре импорта энергоносителей».



Отвечая на вопрос корреспондента DW, Зайберт напомнил, что еще и в коалиционном соглашении, подписанном весной этого года, правящие партии поддержали план включения Германии в европейскую инфраструктуру СПГ.

«Поэтому мы приветствуем инициативы частных фирм, нацеленные на реализацию такого плана, - подчеркнул Зайберт. - Мы считаем, что диверсифицированные пути импорта природного газа позволят на ближайшее будущее обеспечить надежное снабжение всего Европейского Союза, причем, по конкурентным ценам».



Дополнительные бюджетные средства на эти цели, однако, выделяться не будут. Как специально отметил представитель канцлера, «правительство в настоящее время проверяет, какие варианты финансовой поддержки есть в рамках уже существующих федеральных программ».



Различные немецкие и зарубежные фирмы прорабатывают в настоящее время варианты сооружения терминалов для приема танкеров с СПГ в трех портах на севере Германии - Штаде, Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене. Дальше всего продвинулся предпринимательский консорциум LNG-Stade в Штаде, к участницам которого относится и расположенная здесь американская химическая фирма Dow Chemical.

Неделю назад - 16 октября - этот консорциум уже подал в Германии заявку на получение правительственных субсидий. Примечательно, что эта процедура проходила при участии американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла.



На пресс-конференции по этому случаю посол не скрывал, что США хотят поставлять больше сжиженного газа в Германию и Европу. «Тем самым мы создаем рабочие места и углубляем трансатлантические связи, - сказал Гренелл, - и одновременно помогаем Германии диверсифицировать ее импорт энергоносителей».



Впрочем, наращивать поставки СПГ из США в Европу можно и без сооружения дополнительного терминала в Германии. Такие терминалы есть во многих странах ЕС, в том числе в соседних с ФРГ Нидерландах, Бельгии и Польше, откуда газ может поступать немецким покупателям по уже имеющейся сети трубопроводов.

Зачем же строить еще один в Германии? «Вы правы, - ответил Штеффен Зайберт корреспонденту DW, - мы подключены к импортным терминалам наших европейских соседей, но, тем не менее, надо и в Германии развивать инфраструктуру СПГ».



Такой точки зрения придерживается и глава отдела энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований (DIW) Клаудия Кемферт.

«Германии имеет смысл иметь свой собственный СПГ-терминал, чтобы быть более независимой и полнее использовать гибкость рынка», - заявила она в интервью DW.

При этом не факт, что сжиженный газ немецкие клиенты будут покупать именно в США, как того желает президент Трамп.

«Это решение самих предпринимателей, у кого заказывать СПГ, - поясняет Кемферт. - Кроме США, есть достаточно других интересных продавцов - в регионе Северной Африки, например, или Катар».



Что же касается цен, которые пока на сжиженный газ выше, чем на трубопроводный, то, по оценке эксперта, они будут в дальнейшем снижаться, учитывая переизбыток предложения на мировом газовом рынке и сокращение в будущем спроса, что связано с общей тенденцией декарбонизации энергетической сферы.



Но у проекта сооружения своего СПГ-терминала в Германии есть и противники. К их числу относится немецкий энергетический концерн Wintershall - один из партнеров «Газпрома» по «Северному потоку-2».

Руководитель этого концерна Марио Мерен сильно сомневается, что такой терминал в Германии может быть рентабельным. По его оценкам, многие из уже имеющихся в странах ЕС (всего их 22) загружены от силы на четверть. Имеющиеся мощности позволяют уже сейчас импортировать ежегодно 245 миллиардов кубометров газа - 40 процентов его общего потребления в Евросоюзе.



Это знают и в правительстве Германии. Поэтому Штеффен Зайберт и говорит, что принципиальное решение о том, инвестировать или нет в новый СПГ-терминал, предстоит принимать не правительству, а самим фирмам.



Рентабельность, окупаемость такого проекта, подчеркнул он, и будет вопросом, на который нужно будет ответить будущим частным инвесторам. «Ясно, что строить такой терминал они захотят только при условии, - указал он, - что смогут экономически целесообразно им пользоваться».







