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фондовый рынок 26.10.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 26.10.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:46 Итоги: Мировой фондовый рынок 26.10.18 США



Основные американские фондовые индексы в четверг прибавили 1,6-3% после сильной распродажи накануне.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,63%, до 24984,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,95%, до 7318,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,86%, до 2705,57 пункта.



По итогам торгов среды основные индексы бирж США упали на 2,4-4,4%. Для индекса NASDAQ, который потерял 4,4%, падение в среду стало самым сильным с 2011 года.



Позитив инвесторов в четверг вызван сильными отчетами таких компаний, как Tesla, Microsoft, American Airlines и ряда других. Акции Microsoft к закрытию бирж выросли на 5,84%, American Airlines - на 6,56%, Tesla на 9%, Ford - на 9,96%, Twitter - на 15,45%.



В четверг стало известно о снижении числа получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 октября, на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели - до 1,636 миллиона человек, что стало минимумом с 4 августа 1973 года.

Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону увеличения - до 1,641 миллиона человек с 1,64 миллиона. Меж тем число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 октября, выросло на 5 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 215 тысяч.

Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 20 октября, сохранилось на уровне прошлой недели - 211,75 тысячи.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,63%, до 24 984,55 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,86%, до 2 705,57 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ повысился на 2,75%, до 7 318,34 пункта.



Европа



Европейские фондовые индексы в четверг выросли.

Большинство европейских фондовых индексов в четверг выросло, возглавила рост Германия, рынок которой обвалился накануне из-за резкого снижения акций Deutsche Bank, закрывшихся на историческом минимуме.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,30 после снижения в среду на 0,22%.



Пара евро-доллар снизилась на 0,63% ниже $1,1390, она достигла минимального уровня с середины августа.

Пара фунт-доллар снизилась на 0,7%.



Евро снизился на фоне решения ЕЦБ не изменять основные ставки и комментариев Марио Драги.



В четверг прошло заседание ЕЦБ по денежной политике. Как и ожидали участники рынка, банк подтвердит план по завершению «количественного смягчения» в декабре

Участники рынка также будут ожидать комментариев по состоянию финансов Италии, и о том, какие это риски несёт для экономики еврозоны, по мнению центрального банка.



Европейская комиссия во вторник отклонила проект бюджета Италии на 2019 г.

Фунт снизился на фоне роста опасений, что премьер-министр Великобритании Мэй может столкнуться с голосованием по доверию из-за ее переговоров по Brexit.



Мэй встретилась с так называемым «комитетом 1922», состоящему из членов парламента-консерваторов, которые критически настроены по отношению к лидеру.



Bloomberg сообщило, что переговоры по Brexit приостановлены, так как команда премьер-министра Великобритании не может согласиться.



Определенно не будет плана, выдвинутого на британской стороне, до бюджета в следующий понедельник.



Оценка последовала за буйным заседанием кабинета Мэй, когда министры спорили о том, как избежать таможенных проверок на ирландской границе без привязывания в торговому режиму ЕС навсегда.

7 главных министров, поддерживающих Brexit, высказались против предложения, которое позволило бы Великобритании остаться в таможенном союзе ЕС бесконечно;

Многие страны ЕС теперь пытаются понять, как провести любое разумное соглашение через парламент, и готовятся вместо этого к отсутствию соглашения.



Офис Мэй говорит, что переговоры ведутся на техническом уровне. Тем не менее, нет включения политики высокого уровня от Рааба (британского секретаря по Brexit) или Барнье (переговорщика от ЕС).



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,30 после снижения в среду на 0,22%.



Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,59% и составил 7 004,10 пункта.



Немецкий DAX прибавил 1,03% до 11 307,12 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,60% — на отметке 5 032,30 пункта.





Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,21% - до 2331,59 пункта, РТС снизился на 0,39%, до 1120,69 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева опустился на 0,29%, до 65,49 RUB/USD, курс евро - на 0,5%, до 74,45 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,45% - до $76,5 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,8%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,21%, Московской биржи — на 0,79%. Акции «Газпрома» выросли в цене на 0,45%, «АЛРОСы» — на 2,84%.



Индекс Мосбиржи располагается сейчас неподалеку от уровней конца августа. Рынок РФ балансирует неподалеку от 2 310 пунктов, что является интересной «медведям» промежуточной поддержкой.



В краткосрочной перспективе рублевый индикатор может оставаться в «боковике» 2 315—2 350 пунктов, где ему будет вполне комфортно. Индекс РТС оставляет возможность для снижения в сторону 1 100 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 25 октября повысился на 0,05 пункта или на 0,01% до уровня 561,40 пунктов.



Объем торгов за день составил 288,19 млн. грн., акциями наторговали 1,77 млн. грн.



Как сообщалось, в среду 24 октября ПФТС-индекс повысился на 1,16 пункта или на 0,21% до уровня 561,35 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 246,34 пунктов или на 78,19% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 25 октября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют резкую негативную динамику, в лидерах падения находится японский индекс Nikkei, который теряет 3% на фоне распродаж на американских рынках днем ранее.



По состоянию на 7.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,42% - до 2566,21 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,99%, до 1271,43 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index сокращался на 1,81%, до 24794,32 пункта, корейский KOSPI - на 2,1%, до 2053,57 пунктов.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 2,25%, до 5697,9 пункта, японский Nikkei 225 падал на 3,25%, до 21370,3 пункта.



Пессимизм инвесторов азиатского региона связан с падением на американских фондовых площадках по итогам среды. Так, основные биржевые индексы США по итогам дня снизились на 2,4-4,4%, при этом падение NASDAQ стало самым сильным с 2011 года. Такая динамика была обусловлена слабой внутренней макроэкономической статистикой.



«Слабые данные по рынку недвижимости США, неоднозначные показатели корпоративной отчетности, опасения по поводу торговой войны и замедления роста мировой экономики способствовали распродажам», - таково мнение аналитиков Rivkin Securities.



Дополнительное давление на настроения азиатских инвесторов оказывают корпоративные новости. Так, гонконгский авиаперевозчик Cathay Pacific сообщил, что зафиксировал несанкционированный доступ к информационной системе, содержащей данные примерно о 9,4 миллиона пассажиров. Компания отмечает, что сразу предприняла необходимые меры, а также начала расследование. На этом фоне акции компании теряют на торгах в Гонконге более 5%.



Во-вторых, основной индекс фондовой биржи Японии Nikkei 225 по итогам торгов четверга потерял более 3,5%, став лидером падения среди фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне распродаж на американских рынках днем ранее.



По итогам торгов японский Nikkei 225 упал на 3,72% - до 21268,73 пункта, что стало худшим показателем закрытия почти за 7 месяцев.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,02% - до 2603,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - опустился на 0,34%, до 1292,8 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1% - до 24994,46 пункта, обновив минимум почти за 1,5 года.



Корейский KOSPI снизился на 1,63% - до 2063,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,83%, до 5664,1 пункта.



Распродажи на азиатских биржах в четверг связаны с падением американских фондовых площадок в среду на слабой внутренней макроэкономической статистике.



Индексы Уолл-стрит по итогам дня упали на 2,4-4,4%, при этом падение NASDAQ стало самым сильным с 2011 года.

Рыночный аналитик Tokai Tokyo Research Institute Макото Сенгоку, которого цитирует агентство Франс Пресс, отмечает, что восстановлению рынков мешают целый ряд негативных факторов.



Участники торгов в АТР также обратили внимание на внутреннюю статистику. Так, согласно предварительным официальным данным, ВВП Южной Кореи в третьем квартале замедлил рост в годовом выражении до 2% с 2,8% во втором квартале. Аналитики ждали замедления только до 2,2%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на символические 0,01% - до 561,40 пункта.



Торговый оборот на фондовом рынке составил 288,19 млн. грн., в том числе акциями - 1,77 млн. грн.



В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги Центрэнерго (+0,57%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,22%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» по итогам торгов остался неизменным на уровне 1724,62 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 0,08% - до 439,54 пункта при объеме торгов 4,6 млн. злотых (34,5 млн. грн.).



Среди индексных бумаг подорожали акции «Кернела» (+0,2%) и подешевели «Агротона» (-0,31%).



К полудню пятницы, 26 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу продолжают демонстрировать негативную динамику после распродаж днем ранее на фоне слабых корпоративных отчетностей в США, которые вызывали у инвесторов сомнения в состоянии американской экономики в целом.



По состоянию на 7.42 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,58% - до 2588,66 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,3%, до 1288,98 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index сокращался на 1,41%, до 24642,93 пункта, корейский KOSPI - на 2,45%, до 2011,24 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,64%, до 5628,1 пункта, японский Nikkei 225 падал на 0,78%, до 21096,15 пункта.



Индекс MSCI для азиатско-тихоокеанского региона без учёта Японии был по флэте в начале пятницы. Индекс испытал сильную распродажу в последние несколько дней, снизившись более чем на 3% за неделю.



После закрытия торгов в США в четверг свои финансовые отчетности опубликовали такие крупные американские компании как Amazon и Alphabet. Их показатели разочаровали инвесторов и усилили опасения относительно перспектив корпоративных доходов американских компаний, мировой торговли и экономического роста в целом.



В то же время американские биржи по итогам четверга закрылись ростом вплоть до 3% после сильной распродажи в предыдущий день торгов. Однако аналитики Capital Economics полагают, что восстановление индексов - это временное явление, поскольку в целом отмечается усиление беспокойства инвесторов относительно перспектив экономики США.



Первое и самое главное опасение связано с тем, что ужесточение денежной политики США и сворачивание стимулирования может привести к ухудшению состояния американской экономики. Второе опасение связано с состоянием китайской экономики.



Пара евро-доллар остается около уровня закрытия четверга на $1,1371.



Пара доллар-иена пребывает в центре диапазона последние два дня, она незначительно снижается от закрытия четверга, находясь на ¥112,35.



Индекс доллара USDX находится на уровне закрытия четверга на цифре 96,62 пункта.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Основные американские фондовые индексы в четверг прибавили 1,6-3% после сильной распродажи накануне.Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,63%, до 24984,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,95%, до 7318,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,86%, до 2705,57 пункта.По итогам торгов среды основные индексы бирж США упали на 2,4-4,4%. Для индекса NASDAQ, который потерял 4,4%, падение в среду стало самым сильным с 2011 года.Позитив инвесторов в четверг вызван сильными отчетами таких компаний, как Tesla, Microsoft, American Airlines и ряда других. Акции Microsoft к закрытию бирж выросли на 5,84%, American Airlines - на 6,56%, Tesla на 9%, Ford - на 9,96%, Twitter - на 15,45%.В четверг стало известно о снижении числа получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 октября, на 5 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели - до 1,636 миллиона человек, что стало минимумом с 4 августа 1973 года.Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону увеличения - до 1,641 миллиона человек с 1,64 миллиона. Меж тем число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 20 октября, выросло на 5 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 215 тысяч.Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 20 октября, сохранилось на уровне прошлой недели - 211,75 тысячи.Европейские фондовые индексы в четверг выросли.Большинство европейских фондовых индексов в четверг выросло, возглавила рост Германия, рынок которой обвалился накануне из-за резкого снижения акций Deutsche Bank, закрывшихся на историческом минимуме.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,30 после снижения в среду на 0,22%.Пара евро-доллар снизилась на 0,63% ниже $1,1390, она достигла минимального уровня с середины августа.Пара фунт-доллар снизилась на 0,7%.Евро снизился на фоне решения ЕЦБ не изменять основные ставки и комментариев Марио Драги.В четверг прошло заседание ЕЦБ по денежной политике. Как и ожидали участники рынка, банк подтвердит план по завершению «количественного смягчения» в декабреУчастники рынка также будут ожидать комментариев по состоянию финансов Италии, и о том, какие это риски несёт для экономики еврозоны, по мнению центрального банка.Европейская комиссия во вторник отклонила проект бюджета Италии на 2019 г.Фунт снизился на фоне роста опасений, что премьер-министр Великобритании Мэй может столкнуться с голосованием по доверию из-за ее переговоров по Brexit.Мэй встретилась с так называемым «комитетом 1922», состоящему из членов парламента-консерваторов, которые критически настроены по отношению к лидеру.Bloomberg сообщило, что переговоры по Brexit приостановлены, так как команда премьер-министра Великобритании не может согласиться.Определенно не будет плана, выдвинутого на британской стороне, до бюджета в следующий понедельник.Оценка последовала за буйным заседанием кабинета Мэй, когда министры спорили о том, как избежать таможенных проверок на ирландской границе без привязывания в торговому режиму ЕС навсегда.7 главных министров, поддерживающих Brexit, высказались против предложения, которое позволило бы Великобритании остаться в таможенном союзе ЕС бесконечно;Многие страны ЕС теперь пытаются понять, как провести любое разумное соглашение через парламент, и готовятся вместо этого к отсутствию соглашения.Офис Мэй говорит, что переговоры ведутся на техническом уровне. Тем не менее, нет включения политики высокого уровня от Рааба (британского секретаря по Brexit) или Барнье (переговорщика от ЕС).Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева опустился на 0,29%, до 65,49 RUB/USD, курс евро - на 0,5%, до 74,45 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,45% - до $76,5 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 0,8%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,21%, Московской биржи — на 0,79%. Акции «Газпрома» выросли в цене на 0,45%, «АЛРОСы» — на 2,84%.Индекс Мосбиржи располагается сейчас неподалеку от уровней конца августа. Рынок РФ балансирует неподалеку от 2 310 пунктов, что является интересной «медведям» промежуточной поддержкой.В краткосрочной перспективе рублевый индикатор может оставаться в «боковике» 2 315—2 350 пунктов, где ему будет вполне комфортно. Индекс РТС оставляет возможность для снижения в сторону 1 100 пунктов.Как сообщалось, в среду 24 октября ПФТС-индекс повысился на 1,16 пункта или на 0,21% до уровня 561,35 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 246,34 пунктов или на 78,19% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 25 октября, сессия в ПФТС.К полудню пятницы, 26 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68077 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4322 раз. Подякували: 7852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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