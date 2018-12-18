У перспективі - враховувати показники якості послуг при встановленні тарифів ліцензатам у сфері теплопостачання.
Дивися повний текст НКРЕКП запроваджує контроль за якістю теплопостачання.
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Додано: Нед 28 жов, 2018 15:54
НКРЕКП запроваджує контроль за якістю теплопостачання
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКРЕКП запроваджує контроль за якістю теплопостачання.
Додано: Нед 28 жов, 2018 15:54
У сестры в одной комнате зимой 16 градусов. У соседей выше и ниже по этому стояку тоже самое. Но на 13 этаже ташкент, батареи выведенные на балкон и трубы замурованы. Что там замуровали фиг поймешь, и в квартиру фиг попадешь. Но ташкент только на 13-м. Хозяин квартиру сдает. Его тел никто не знает, дом не кооперативный.
Нужные службы вызывали очень много раз. Ответ один - 16 градусов это допустимо. А в платежках офигенные суммы.
До одного места этот ваш контроль.
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:20
p_a_l Никуда попадать не надо: берешь пирометр, и меряешь температуру подачи ( или обратки) этажом выше, и ниже. И все становится понятно.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:39
максимум что вы можете - это потребовать перерасчёта за отопление. в вашем случае если комната рядовая (не имеет наружных углов), то получите на эту комнату скидку 10%, а если угловая, то 20%, но сама процедура геморойная - надо вызывать представителя теплоснабжающей организации, делать замеры и составлять акты каждый месяц. но если у поставщика услуги работают не полные профаны, то они за несколько часов до прихода комиссии поднимают параметры теплоносителя или включают в работу резервный циркуляционный насос и к моменту их визита вероятней всего, что проблемы не будет, а после их визита всё возвращается к исходному состоянию...
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:44
zloy_ukr
Тю)))) замерял пирометром в прошлом году в самый холодный день- подача 36 град, и что? КГГА ответила что на жэк влияния не имеет
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