«Я вважаю, що централізоване опалення та водопостачання в Україні скоріше мертве, через низку причин», — заявив Коболєв.
Дивися повний текст Коболев розповів, чи є централізоване гаряче водопостачання та опалення в Україні вигідним.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 08:24
Коболев розповів, чи є централізоване гаряче...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболев розповів, чи є централізоване гаряче водопостачання та опалення в Україні вигідним.
Додано: Пон 29 жов, 2018 08:24
А хіба можна відключитися від централізованого опалення? Здається, тільки всім будинком.
Додано: Пон 29 жов, 2018 08:54
Использование бойлеров вместо централизованного ГВ - это лишь реакция на постоянные отключения и необоснованные тарифы. У меня бойлер появился с рождением ребенка. В начале 2000-ных. Работает до сих пор, но уже задумываюсь, что б поставить на больший объем и не пользоваться ЦГВ, т.к. разница получается раза в 2.
Так же все "эксперты" - умалчивают о том, что ни одна ТЭЦ не производит только тепло. Все попутно вырабатывают электроэнергию. Но нам в тариф, почему-то, рисуют как самостоятельное производство.
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