«Я вважаю, що централізоване опалення та водопостачання в Україні скоріше мертве, через низку причин», — заявив Коболєв.
Дивися повний текст Коболев розповів, чи є централізоване гаряче водопостачання та опалення в Україні вигідним.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 08:24
Коболев розповів, чи є централізоване гаряче...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболев розповів, чи є централізоване гаряче водопостачання та опалення в Україні вигідним.
Додано: Пон 29 жов, 2018 08:24
А хіба можна відключитися від централізованого опалення? Здається, тільки всім будинком.
Додано: Пон 29 жов, 2018 08:54
Использование бойлеров вместо централизованного ГВ - это лишь реакция на постоянные отключения и необоснованные тарифы. У меня бойлер появился с рождением ребенка. В начале 2000-ных. Работает до сих пор, но уже задумываюсь, что б поставить на больший объем и не пользоваться ЦГВ, т.к. разница получается раза в 2.
Так же все "эксперты" - умалчивают о том, что ни одна ТЭЦ не производит только тепло. Все попутно вырабатывают электроэнергию. Но нам в тариф, почему-то, рисуют как самостоятельное производство.
Додано: Пон 29 жов, 2018 09:34
Андрюша, централизованное отопление умирает, потому что такие как ты думают только о прибылях...
Додано: Пон 29 жов, 2018 09:45
Если бы нормально работало горячее водоснабжение и отопление ни у кого бы наверное даже мысли не возникло отказываться от них и ставить индивидуальное. Единственно можно было бы внедрить персональный учет потребления и возможность индивидуального регулирования отопления.
Но куда там, мы лучше космические премии себе выпишем и сразу спрячем их за границей, что бы не отобрали. А потом будем всем рассказывать, "что централизованное отопление и горячее водоснабжение в Украине скорее мертво" и еще нужно повышать тарифы.
Востаннє редагувалось Кузя в Пон 29 жов, 2018 09:49, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 29 жов, 2018 09:46
Кобболев себя не забывает,главное липовую премию быстренько забрать и переслать чтоб не забрали
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:02
Свежий живой пример : У меня прошлый сезон за отопление было 1100 грн к оплате и субсидия около 1000 грн плюс добавляли какие то коефициента +300 грн итого выходило 1400 грн к оплате . Рядом дом с индивидуальным отоплением родственник такая-же субсидия но по отоплению было только 500-600 грн к оплате и температура в квартире была +22 у меня была +19 , и летом еще выдали возврат субсидии 750 грн . Вот и думай что выгодно .
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:15
Таковы сегодняшние реалии.
Я не могу посчитать в цифрах, но мне кажется, что при нормальных инфраструктуре и теплотрассах без чрезмерных потерь ни одна система индивидуального отопления не сможет сравниться по экономичности с ТЭЦ. Не говоря уже об экологии.
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