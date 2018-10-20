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Коболев розповів, чи є централізоване гаряче...
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Додано: Пон 29 жов, 2018 21:52
а почему люди стали отключаться от централизованного горячего водоснабжения? :) Коболев путает причину со следствием. Потому-что 1) - кто-то избыточно жадный 2) - кто-то избыточно жадный получил на халяву имущество и эксплуатировал его нещадно получая прибыль и ничего не вкладывал ;).
А так-то система отопления и водоснабжения подобного типа была придумана в ГДР.
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Rogalic
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