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Коболев розповів, чи є централізоване гаряче...
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Додано: Пон 29 жов, 2018 21:52
а почему люди стали отключаться от централизованного горячего водоснабжения? :) Коболев путает причину со следствием. Потому-что 1) - кто-то избыточно жадный 2) - кто-то избыточно жадный получил на халяву имущество и эксплуатировал его нещадно получая прибыль и ничего не вкладывал ;).
А так-то система отопления и водоснабжения подобного типа была придумана в ГДР.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 00:26
Аlександр написав:
По словам главы Нафтогаза Андрея Коболева, централизованное отопление и горячее водоснабжение в Украине является нерентабельным из-за того, что значительное количество потребителей устанавливают автономные бойлеры и котлы.
Чувак, повысь в 2 - 3 раза цены на электроэнергию и все будет ok! АЭСки ведь тоже не резиновые, когда-нибудь да жахнут. Или, как обычно, сначала декоммунизация, затем: "а шо это мы сделали?"
Не переживайте. Скоро задействует в полной мере реформа в энергетике.
Так сказать - холодный душ для владельцев бойлеров.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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