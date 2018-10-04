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Нетто-продажі інвалюти банками
КНР в січні-вересні впали...

Нетто-продажі інвалюти банками КНР в січні-вересні впали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:38

Нетто-продажі інвалюти банками КНР в січні-вересні впали...

Пропонуємо до обговорення:
Чисті продажі іноземної валюти комерційними банками Китаю в січні-вересні склали $28,1 млрд.

Дивися повний текст Нетто-продажі інвалюти банками КНР в січні-вересні впали на 75%.
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 09:38

Оптимизировали взаиморасчеты?
yurii_kruhlov
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